Главная Финансы Странный тренд на черном рынке — как изменился курс доллара

Дата публикации 13 января 2026 15:08
Доллар на черном рынке изменил правила игры — какой курс продажи и покупки
Доллары, перевязанные резинкой. Фото: УНИАН

Доллар в Украине продолжает дорожать по отношению к гривне. Во вторник, 13 января, Национальный банк установил курс 43,2552 грн/долл., что на 18 копеек выше показателя предыдущих суток. В банках курс продажи вырос на 5 копеек до 43,50 грн/долл., а покупки — на 10 копеек до 43 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на черном рынке.

По какому курсу продают и покупают доллары частники

Курс доллар на наличном рынке стремительно катится вниз, как показывают данные мониторингового сервиса "Курс Украины". В начале торгового дня во вторник, 13 января, курс был таким:

  • продажа — 43,537 грн/долл;
  • покупка — 43,395 грн/долл.

Но удержаться на этом уровне американской валюте не удалось. При том, что несколько раз в течение дня частники повышали курс доллара и пытались увеличить маржу. Однако практически с утра валюта дешевела буквально ежеминутно.

В 12:00 доллар уже можно было купить по 43,451 грн, а сдать по 43,310 грн. А около 15:00 курс еще больше упал — до 43,351 грн/долл. в продаже и 43,207 грн/долл. в покупке.

Курс
Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в 2026 году и стоит ли покупать валюту

Доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что оснований для волнений нет. Нынешние валютные колебания носят временный характер и объясняются вполне рациональными факторами.

В первую очередь речь идет о параметрах государственного бюджета на 2026 год, в котором среднегодовой курс заложен на уровне 45,70 гривны за доллар.

Кроме того, рост курса имеет и практический финансовый эффект для государства — позволяет эффективнее конвертировать внешнюю помощь от западных партнеров.

"Подорожание затормозится в ближайшее время, потому что если на конец года должно быть 45,70 грн/долл., то подобными темпами результата удастся достичь заблаговременно. Если не будет непрогнозируемых событий, НБУ будет удерживать гривну на уровне 43-43,50 грн/долл. примерно до лета", — констатировал Алексей Плотников.

Поэтому эксперт не советует украинцам спешить в обменники и покупать доллары с целью сохранить выгоду на будущее. Особенно в случае отсутствия свободных средств или финансовой подушки на несколько месяцев.

Ранее мы писали, какие экономические сюрпризы ждут Украину и каким будет курс валют.

Также узнавайте, почему курс евро может негативно повлиять на цены в Украине.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
