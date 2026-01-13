Долар на чорному ринку змінив правила гри — який курс продажу та купівлі

Долари, перев'язані гумкою. Фото: УНІАН

Долар в Україні продовжує дорожчати щодо гривні. У вівторок, 13 січня, Національний банк встановив курс 43,2552 грн/дол., що на 18 копійок вище показника попередньої доби. В банках курс продажу зріс на 5 копійок до 43,50 грн/дол., а купівлі — на 10 копійок до 43 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку.

За яким курсом продають і купують долари приватники

Курс долар на готівковому ринку стрімко котиться вниз, як показують дані моніторингового сервісу "Курс України". На початку торгового дня у вівторок, 13 січня, курс був таким:

продаж — 43,537 грн/дол.;

купівля — 43,395 грн/дол.

Але втриматися на цьому рівні американській валюті не вдалося. При тому, що декілька разів протягом дня приватники підвищували курс долара й намагалися збільшити маржу. Однак практично від ранку валюта дешевшала буквально щохвилини.

О 12:00 долар вже можна було купити по 43,451 грн, а здати по 43,310 грн. А близько 15:00 курс ще більше впав — до 43,351 грн/дол. у продажу і 43,207 грн/дол. у купівлі.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Яким буде курс долара у 2026 році й чи варто купувати валюту

Доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що підстав для хвилювань немає. Нинішні валютні коливання мають тимчасовий характер і пояснюються цілком раціональними чинниками.

Передусім ідеться про параметри державного бюджету на 2026 рік, у якому середньорічний курс закладено на рівні 45,70 гривні за долар.

Крім того, зростання курсу має й практичний фінансовий ефект для держави — дає змогу ефективніше конвертувати зовнішню допомогу від західних партнерів.

"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — констатував Олексій Плотніков.

Тож експерт не радить українцям поспішати в обмінники й купувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців.

