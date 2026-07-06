Стаж и будущая пенсия: что важно сделать украинцам

Женщина с планшетом, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Граждане Украины обязаны заранее позаботиться о пенсионных выплатах на заслуженном отдыхе, выбирая профессии, обеспечивающие высокий доход, и добросовестно работая для накопления необходимого страхового стажа. Со своей стороны, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставляет возможность отслеживать информацию о стаже, отчислениях взносов и сумме будущей пенсии с помощью электронных сервисов.

О том, как отслеживать соответствующую информацию, рассказывает издание Новини.LIVE.

Что необходимо сделать для контроля стажа для пенсии

По данным Пенсионного фонда, чтобы получить доступ к своей конфиденциальной информации, необходимо авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ. Для входа нужно подтвердить свою личность следующим образом:

С помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей или в налоговой инспекции; В системе интегрированной идентификации GOV.ID с помощью технологии BankID (для клиентов одного из финансовых учреждений: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк); В мобильном приложении "Дія" через "Дія.Підпис".

После процедуры авторизации система предоставит гражданину личный электронный кабинет, где содержатся все данные, собранные из реестров, о:

официальной трудовой деятельности;

уплаченных взносах;

заработной плате.

Для получения права на будущую пенсию большое значение имеет страховой, а не просто трудовой стаж. Речь идет о месяцах и годах, за которые работодатели уплачивали на счет ПФУ единый соцвзнос (ЕСВ).

Чтобы проверить свой страховой стаж, необходимо:

слева в боковом меню перейти в пункт "Мой страховой стаж";

в этом разделе система предоставит подробную таблицу с годами и месяцами.

Там можно проверить, сколько именно дней зачисляется в стаж за каждый конкретный месяц работы, сумму дохода, с которой уплачиваются взносы, а значит, при появлении несоответствий или отсутствии определенных периодов можно самостоятельно исправить ситуацию. При наличии доказательств можно добавить качественные цветные сканы записей из трудовой книжки.

Как определить размер будущей пенсии

Граждане могут сориентироваться, на какую финансовую поддержку смогут рассчитывать в будущем, благодаря сервису "Пенсионный калькулятор".

Эта услуга доступна в верхней панели личного электронного кабинета или в навигационном меню слева.

Сервис на основе собранной в базе информации об отработанных годах и официальном доходе позволит проверить ориентировочную сумму, а также получить подробный протокол с каждым шагом расчета.

Калькулятор использует алгоритмы и формулы начисления, учитывая среднюю зарплату в стране и индивидуальный коэффициент заработка.

Также там можно будет узнать, в каком именно возрасте у гражданина появится право оформить официальную пенсию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто в Украине имеет право на пенсию за особые заслуги в этом году. Действующие нормы законодательства предусматривают, что на такие выплаты могут рассчитывать граждане только определенных профессий. Суммы доплат могут колебаться в следующем диапазоне в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: от 23% до 35%. В этом году они находятся в пределах от 597 до 908 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому в июле могут начислить пенсию на 5 100 грн больше, чем в предыдущем году (12 810 грн). В этом месяце на такую выплату имеет право каждый нетрудоспособный член семьи погибших/пропавших без вести военнослужащих. Речь идет о матери или отце, супруге или супруге погибших, ребенке, получающем социальную помощь вместо пенсии.