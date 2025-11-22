Видео
Главная Финансы Купить 1 тысячу долларов — сколько это стоит сейчас

Купить 1 тысячу долларов — сколько это стоит сейчас

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 13:37
обновлено: 14:43
Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 1 тысячу долларов в ноябре — детали
Человек держит в руках купюры по 100 долларов. Фото: Новини.LIVE

Украины чаще всего хранят сбережения в долларах. Поэтому многим стоит знать, сколько гривен надо потратить, чтобы купить одну тысячу долларов, ведь официальные курсы меняются ежедневно.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Курс доллара 22 ноября

В субботу, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 42, 15 гривен.

В то же время средний банковский курс на портале "Минфин" имеет следующие показатели:

  • покупка — 42 гривны за доллар;
  • продажа — 42, 50 гривны за доллар.

Средний курс в обменниках является следующим:

  • для покупки — 42, 35 гривны за доллар;
  • для продажи — 42, 45 гривны за доллар.

Сколько стоит тысяча долларов 22 ноября

Если отправляетесь за покупкой в банк, то будьте готовы выложить около 42, 5 тысяч гривен. Купить тысячу долларов в обменниках будет стоить вам 42 450 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что доллар в Украине уже не будет стоить 41,30 грн в среднем, как было в сентябре. Зато на финансовом рынке начнется девальвация гривны, хотя и постепенная.

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", — констатировал эксперт.

По его словам, дорога к удорожанию американской валюты необратима, однако это не произойдет сразу.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут заработать, если найдут среди своих сбережений доллары со звездочкой. Эти деньги печатались для того, чтобы заменить поврежденные во время печати банкноты.

Также мы писали, чем отличаются "синие" доллары от "белых". Известно, из-за чего появилось разделение на цвета.

курс валют курс гривны валюта цена долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
