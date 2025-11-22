Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 1 тысячу долларов в ноябре — детали

Человек держит в руках купюры по 100 долларов. Фото: Новини.LIVE

Украины чаще всего хранят сбережения в долларах. Поэтому многим стоит знать, сколько гривен надо потратить, чтобы купить одну тысячу долларов, ведь официальные курсы меняются ежедневно.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Курс доллара 22 ноября

В субботу, 22 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 42, 15 гривен.

В то же время средний банковский курс на портале "Минфин" имеет следующие показатели:

покупка — 42 гривны за доллар;

продажа — 42, 50 гривны за доллар.

Средний курс в обменниках является следующим:

для покупки — 42, 35 гривны за доллар;

для продажи — 42, 45 гривны за доллар.

Сколько стоит тысяча долларов 22 ноября

Если отправляетесь за покупкой в банк, то будьте готовы выложить около 42, 5 тысяч гривен. Купить тысячу долларов в обменниках будет стоить вам 42 450 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что доллар в Украине уже не будет стоить 41,30 грн в среднем, как было в сентябре. Зато на финансовом рынке начнется девальвация гривны, хотя и постепенная.

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", — констатировал эксперт.

По его словам, дорога к удорожанию американской валюты необратима, однако это не произойдет сразу.

