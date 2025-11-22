Відео
Головна Фінанси Купити 1 тисячу доларів — скільки це коштує зараз

Купити 1 тисячу доларів — скільки це коштує зараз

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:37
Оновлено: 14:43
Яку суму треба мати, щоб купити 1 тисячу доларів у листопаді — деталі
Людина тримає в руках купюри по 100 доларів. Фото: Новини.LIVE

Українці найчастіше зберігають накопичення у доларах. Тож багатьом варто знати, скільки гривень треба витратити, щоб купити одну тисячу доларів, адже офіційні курси зазнають змін щодня. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

Курс долара 22 листопада 

У суботу, 22 листопада, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 42, 15 гривень.

Водночас середній банківський курс на порталі "Мінфін" має такі показники: 

  • купівля —  42 гривні за долар; 
  • продаж —  42, 50 гривні за долар. 

Середній курс в обмінниках є таким:

  • для купівлі —  42, 35 гривні за долар; 
  • для продажу — 42, 45 гривні за долар.

Скільки коштує тисяча доларів 22 листопада

Якщо вирушаєте за покупкою в банк, то будьте готові викласти 42, 5 тисячі гривень. Натомість купити тисячу доларів в обмінниках коштуватиме вам близько 42 450 гривень.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що долар в Україні вже не коштуватиме 41,30 грн у середньому, як було у вересні. Натомість на фінансовому ринку почнеться девальвація гривні, хоча й поступова.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — констатував експерт. 

За його словами, дорога до подорожчання американської валюти незворотна, однак це не станеться одразу.

Раніше ми розповідали, що українці можуть заробити, якщо знайдуть серед своїх заощаджень долари із зірочкою. Ці гроші друкувалися для того, щоб замінити пошкоджені під час друку банкноти.

Також ми писали, чим відрізняються "сині" долари від "білих". Відомо, через що з’явився поділ на кольори.

курс валют курс гривні валюта ціна долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
