Яку суму треба мати, щоб купити 1 тисячу доларів у листопаді — деталі

Українці найчастіше зберігають накопичення у доларах. Тож багатьом варто знати, скільки гривень треба витратити, щоб купити одну тисячу доларів, адже офіційні курси зазнають змін щодня.

Курс долара 22 листопада

У суботу, 22 листопада, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 42, 15 гривень.

Водночас середній банківський курс на порталі "Мінфін" має такі показники:

купівля — 42 гривні за долар;

продаж — 42, 50 гривні за долар.

Середній курс в обмінниках є таким:

для купівлі — 42, 35 гривні за долар;

для продажу — 42, 45 гривні за долар.

Скільки коштує тисяча доларів 22 листопада

Якщо вирушаєте за покупкою в банк, то будьте готові викласти 42, 5 тисячі гривень. Натомість купити тисячу доларів в обмінниках коштуватиме вам близько 42 450 гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що долар в Україні вже не коштуватиме 41,30 грн у середньому, як було у вересні. Натомість на фінансовому ринку почнеться девальвація гривні, хоча й поступова.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — констатував експерт.

За його словами, дорога до подорожчання американської валюти незворотна, однак це не станеться одразу.

