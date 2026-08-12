Скидки в Ощадбанке: владельцы каких карт получат до 500 грн

Человек держит карту, деньги и банковское отделение. Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Некоторые клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут принять участие в программе, предусматривающей скидки до 50% на оплату транспортных услуг. Получить вознаграждения могут владельцы определенных карт при соблюдении нескольких условий до 31 декабря 2026 года.

О том, как получить скидки от банка, рассказывает портал Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк гарантирует скидки до 50%

По информации финучреждения, речь идет о новой программе Ощадбанка и международной платежной системы Visa, которая предусматривает предоставление клиентам 50% скидки на поездки в или из определенных аэропортов и железнодорожных вокзалов в мобильном приложении Bolt.

Воспользоваться скидкой можно при условии оплаты соответствующей поездки активной картой Visa Infinite от Ощадбанка, добавленной в приложение партнера программы.

Согласно правилам, максимальная сумма скидки составляет до 10 евро (или эквивалент в местной валюте, в том числе около 500 грн) за одну поездку.

Владельцы карты Infinite смогут получить четыре поездки со скидкой в течение одного календарного месяца.

Данные условия распространяются на поездки на такси Bolt в или из указанных аэропортов и железнодорожных вокзалов:

Польша — Варшава, Краков, Гданьск, Гдыня, Вроцлав, Познань, Холм, Лодзь, Люблин, Катовице;

Чехии — Прага, Брно, Пльзень, Острава, Чешские Будейовице, Либерец, Оломоуц, Пардубице;

Словакии — Братислава, Кошице, Банска-Бистрица, Прешов, Нитра, Трнава, Жилина, Тренчин;

Румынии — Бухарест, Клуж-Напока, Сучава, Яссы, Сибиу, Тимишоара, Крайова, Брашов, Констанца, Питешти, Плоешти.

Как клиентам Ощадбанка получить скидку на поездку

Граждане, желающие принять участие в акционной программе, должны выполнить несколько условий. Если участники соблюдут правила программы, скидка сразу же отразится на счете. А именно необходимо:

Иметь действующую карту Visa Infinite от Ощадбанка; Оплатить соответствующую поездку активной картой; Оплату необходимо производить в мобильном приложении Bolt.

"Скидка в приложениях применяется автоматически. Отдельная регистрация или промокод не требуются. Важно: преимущество предоставляется только при условии оплаты соответствующей поездки активной картой Visa Infinite от Ощадбанка, привязанной к приложению партнера", — поясняют в банке.

В то же время перечень городов, аэропортов и железнодорожных вокзалов, а также условия предоставления соответствующей скидки могут изменяться. Перед тем, как воспользоваться предложением, в финансовом учреждении рекомендуют проверять актуальную информацию в приложении и в правилах программы.

Соответствующая акция будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно или до даты исчерпания предусмотренного программой бюджета.

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