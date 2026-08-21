Скидки до 30%: для каких карт Ощадбанка гарантируют компенсации

Человек держит карту в ладони. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 31 декабря 2026 года владельцы четырех видов карт международной платежной системы Mastercard, выпущенных государственным финансовым учреждением "Ощадбанк", могут получить до 30% компенсации за совершение определенных расчетов. Предложение актуально для тех, кто любит путешествовать и часто бронирует номера в отелях, апартаментах, коттеджах и других типах жилья.

О том, как получить скидку, рассказывает издание Новини.LIVE.

При каких условиях клиентам Ощадбанка гарантируют до 30% скидки

По данным госфинучреждения, речь идет о реализации совместной кэшбэк-программы от Ощадбанка и международной платежной системы Mastercard.

Согласно правилам, клиенты смогут гарантированно получить скидку до 30% при оплате забронированных номеров следующими четырьмя видами премиальных карт:

World Elite Mastercard;

World Mastercard Black Edition;

Mastercard Businesscard;

Mastercard Corporate Card.

Участникам объясняют, что под "скидкой" подразумевается процентная ставка, на которую снизится сумма транзакции, а ее размер будет зависеть от отеля и условий бронирования.

"Максимальный размер скидки составляет 30% и не гарантируется для каждого отдельного бронирования. Скидка предоставляется партнером путем уменьшения стоимости бронирования, подлежащей оплате участником на сайте партнера, и отображается при оформлении бронирования. Конкретный размер скидки и/или наличие дополнительных преимуществ зависят от выбранного отеля и условий бронирования", — говорится в сообщении.

Ключевым условием для получения права на скидку является использование онлайн-сервиса "Бронюй" для поиска и бронирования жилья по всей Украине. Речь идет о современной платформе, призванной помочь путешественникам без лишних затрат времени находить проверенные отели, апартаменты, коттеджи и другие варианты жилья без посредников и комиссий, а также сравнивать доступные предложения и бронировать наиболее подходящий вариант онлайн.

Как принять участие в программе и получить скидку от Ощадбанка

Воспользоваться возможностью получить скидку в размере до 30% от суммы транзакции при оплате общей стоимости бронирования жилья в отелях на территории Украины могут:

Дееспособные физические лица — граждане Украины, а также иностранные граждане и лица без гражданства;

Клиенты, которым на момент участия в акции исполнилось 18 лет;

Являющиеся держателями карт World Elite Mastercard, World Mastercard Black Edition, Mastercard Businesscard и Mastercard Corporate card.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

Иметь открытую карту или оформить и активировать ее в течение периода действия программы; Выбрать на промостранице отель/тип размещения/даты проживания из перечня доступных предложений; Оформить бронирование и оплатить общую стоимость бронирования картой.

При этом операции, совершенные с помощью любых других платежных карт, кроме вышеуказанных, не будут соответствовать условиям акции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о программе от Ощадбанка и Mastercard, предусматривающей предоставление кэшбэка при покупке авиабилетов. Согласно правилам, владельцам карт Mastercard могут начислять денежные вознаграждения в виде 10% кэшбэка. Важно покупать билеты на официальных порталах и в приложениях авиакомпаний.

Также Новини.LIVE писали, кому Ощадбанк гарантирует скидку до 50%. По данным финучреждения, речь идет о совместной программе банка и системы Visa, которая предусматривает выплату компенсаций за поездки в или из определенных аэропортов и железнодорожных вокзалов через приложение Bolt. Владельцы карт Infinite получат четыре поездки со скидкой в месяц.