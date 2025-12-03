Штраф за ношение военной формы — кто не может носить в декабре 2025 года

Военные с ребенком. Фото: УНИАН

Люди в военной форме — обыденная картина едва ли не для всех украинских городов. Но далеко не у всех людей есть право на ношение военной формы. Нарушителей могут оштрафовать на серьезные суммы.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как и кого будут наказывать за ношение военной формы в декабре 2025 года.

Кому можно носить военную форму

В декабре 2025 года такое право, по приказу Минобороны Украины "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев", есть у:

Военнослужащих. Военнообязанных, находящихся на сборах. Резервистов. Курсантов. Лицеистов. Людей, уволенных с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы.

Штрафы для нарушителей.

У полиции есть право проверять документы у лиц, которые носят военную форму, и составлять протоколы о нарушениях. Так, по статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), запрет носить военную форму или одежду в стиле милитари со знаками различия военнослужащих и знаками ВСУ, распространяется на гражданских. Если человек нарушит эту норму, его ждет ответственность:

либо предупреждение и конфискация формы со знаками различия;

или штраф от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это от 2 550 до 3,4 тысячи грн) и конфискация формы со знаками различия.

Если те же самые действия человек совершит повторно в течение года, то:

или штраф от 3,4 тысячи до 6,8 тысячи грн и конфискация формы со знаками различия;

или общественные работы от 30 до 40 часов и конфискация формы со знаками различия.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Украине также предусмотрена ответственность за незаконный оборот государственных наград согласно статьи 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, за:

покупку, продажу или обмен наградами — штрафом от 850 до 1,7 тысячи гривен и конфискация;

незаконное изготовление или сбыт наград — штраф от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен;

повторное нарушение предусматривает — вдвое большие штрафы.

Эти меры направлены на сохранение авторитета государственных наград и недопущения их коммерциализации.

