Головна Фінанси Носити військову форму можуть не усі — кого оштрафують

Носити військову форму можуть не усі — кого оштрафують

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:11
Штраф за носіння військової форми — хто не може носити у грудні 2025 року
Військові з дитиною. Фото: УНІАН

Люди у військовій формі — буденна картина чи не для всіх українських міст. Але далеко не в усіх людей є право на носіння військового однострою. Порушників можуть оштрафувати на серйозні суми.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як і кого каратимуть за носіння військової форми у грудні 2025 року.

Читайте також:

Кому можна носити військову форму 

У грудні 2025 року таке право, за наказом Міноборони України "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв", є у:

  1. Військовослужбовців.
  2. Військовозобов’язаних, які перебувають на зборах.
  3. Резервістів. 
  4. Курсантів.
  5. Ліцеїстів.
  6. Осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми.

Штрафи для порушників

У поліції є право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення. Так, за статтею 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), заборона носити військову форму або одяг у стилі мілітарі зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ, поширюється на цивільних громадян. Якщо людина порушить цю норму, на неї чекає відповідальність:

  • або попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення;
  • або штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це від 2 550 до 3,4 тисячі грн) і конфіскація форми зі знаками розрізнення. 

Якщо ті ж самі дії людина вчинить повторно впродовж року, то:

  • або штраф від 3,4 тисячі до 6,8 тисячі грн та конфіскація форми зі знаками розрізнення;
  • або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що в Україні також передбачена відповідальність за незаконний обіг державних нагород за статтею 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, за:

  • купівлю, продаж або обмін нагородами — штрафом від 850 до 1,7 тисячі гривень та конфіскація;
  • незаконне виготовлення або збут нагород — штраф від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень;
  • повторне порушення передбачає — вдвічі більші штрафи. 

Ці заходи спрямовані на збереження авторитету державних нагород та недопущення їх комерціалізації.

Раніше ми розповідали, що держава продовжить надавати підтримку захисникам, тож відомо, якими будуть пільги на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій (УБД) у жовтні 2025 року. Також ми писали, що військовим зі статусом УБД надається додаткова держпідтримка. До того ж привілеї можуть отримати й їхні близькі родичі.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
