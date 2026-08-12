Сентябрьская индексация зарплат: сколько доплатят бюджетникам
В сентябре 2026 года работникам бюджетной сферы в Украине может быть пересмотрен уровень оплаты труда в соответствии с правилами индексации, если для этого будут созданы предпосылки в виде роста уровня индекса инфляции. Обновление будет возможно, если показатель потребительских цен нарастающим итогом превысит порог индексации в 103%.
О том, изменятся ли доходы украинцев с учетом новых данных Государственной службы статистики Украины, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Стоит ли ожидать индексации зарплаты в сентябре 2026 года
Государственная служба статистики уже обнародовала показатель, от которого зависит возможность пересмотра доходов бюджетников в следующем месяце.
Как свидетельствуют данные статистического ведомства, индекс инфляции за июль, от которого зависит возможность индексации оплаты труда бюджетников, составляет 100,3%. Расчеты на основе соответствующего показателя не превышают необходимый порог индексации в 103%, а потому ее сумма не изменится в сентябре.
Как известно, законодатели в очередной раз обнулили индексацию в 2026 году в рамках требования ст. 41 закона № 4695-IX "О Госбюджете Украины на 2026 год", а январь 2026 года стал новым базовым месяцем для расчетов.
Впервые возможность индексации возникла в июне на сумму 139,78 грн. Соответствующая сумма не изменилась в июле и августе и, как показывают новые подсчеты, не изменится в следующем месяце. Также, если в качестве базового месяца брать февраль, то индексация составит 103,17 грн.
Изменится ли минимальная зарплата в сентябре
Согласно Госбюджету, с начала года "минималка" в Украине составляет 8 647 грн в месяц, а минимальная почасовая оплата труда равна 52 грн. С 1 сентября повышение соответствующего социального стандарта не запланировано.
Ранее Министерство финансов обнародовало бюджетные планы по пересмотру минимальной зарплаты только на последующие годы. Ведомство предлагает правительству следующие изменения:
- с 1 января 2027 года — 9 546 грн;
- с 1 января 2028 года — 10 377 грн;
- с 1 января 2029 года — 11 114 грн.
Соответствующие показатели несколько превышают прогнозы Национального банка Украины (НБУ), который предполагает, что в 2027 году минимальная заработная плата составит около 8 950 грн.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких регионах больше всего растет заработная плата. Как показывает новое исследование, на рынке труда сохраняется тенденция к повышению доходов украинцев, однако темпы в регионах разные. Лидирует по росту зарплаты Кировоградская область, где средняя заработная плата выросла до 22,5 тыс. грн (на 29%), во Львовской — до 33,5 тыс. грн (на 26%), в Херсонской — до 18,5 тыс. грн (на 23%).
Ранее Новини.LIVE писали о том, что официальный размер минимальной зарплаты значительно меньше заявленного, ведь из этой суммы еще удерживаются налоги. В результате работник получает на руки меньше. Согласно правилам, из зарплаты обязательно вычитают 5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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