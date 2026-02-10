Семья освобожденного из плена бойца должна вернуть государству 15 млн грн — детали

Обмен военнопленными. Фото: Офис президента

На днях Украина вернула из плена 157 военных и гражданских граждан, среди которых был и боец 24 бригады Назар Далецкий, считавшийся погибшим. Родственники военного будут вынуждены вернуть полученные от государства выплаты в сумме 15 млн грн.

Почему семья вернувшегося из плена бойца должна вернуть выплаты

Назара Далецкого официально похоронили в 2023 году после ДНК-экспертизы, результаты которой показали совпадение 99,9%. Но военнослужащий оказался живым и вернулся домой в рамках недавнего обмена пленными.

Поэтому, как сообщил на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный, родственники бойца должны вернуть денежную помощь в сумме 15 миллионов гривен, полученную от государства.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как одноразовую денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная", — сказал он.

Подворный также подчеркнул, что, по его мнению, для семьи самым большим счастьем является то, что военный вернулся домой, а не средства, которые им выплатило государство.

Кто получает выплаты в случае гибели военного

Право на получение единовременной денежной помощи имеют лица, определенные законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". При отсутствии личного распоряжения защитника, единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн гривен распределяют равными долями между:

детьми, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также детьми, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдовой или вдовцом;

родителями (усыновителями), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены;

внуками погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

лицом, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом;

иждивенцами, которые определены согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи.

