Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Родину військового зобов'яжуть віддати державі 15 млн грн — в чому причина

Родину військового зобов'яжуть віддати державі 15 млн грн — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:55
Сім'я звільненого з полону бійця має повернути державі 15 млн грн — деталі
Обмін військовополоненими. Фото: Офіс президента

Днями Україна повернула з полону 157 військових та цивільних громадян, серед яких був і боєць 24 бригади Назар Далецький, що вважався загиблим. Родичі військового будуть змушені повернути одержані від держави виплати в сумі 15 млн грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.net.

Реклама
Читайте також:

Чому родина повернутого з полону бійця має повернути виплати

Назара Далецького офіційно поховали у 2023 році після ДНК-експертизи, результати якої показали збіг 99,9%. Але військовослужбовець виявився живим і повернувся додому в рамках недавнього обміну полоненими.

Тож, як повідомив  на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, родичі бійця мають повернути грошову допомогу в сумі 15 мільйонів гривень, отриману від держави.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", — сказав він.

Подвірний також підкреслив, що, на його думку,  для родини найбільшим щастям є те, що військовий повернувся додому, а не кошти, які їм виплатила держава.

Хто отримує виплати у разі загибелі військового

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають особи, визначені законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". За відсутності особистого розпорядження захисника, одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень розподіляють рівними частками між:

  • дітьми, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також дітьми, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
  • вдовою чи вдівцем;
  • батьками (усиновлювачами), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;
  • внуками загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);
  • особою, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом;
  • утриманцями, які визначені згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї.

Раніше ми розповідали, за яким механізмом здійснюються виплати родинам зниклих безвісти військових. 

Також дізнавайтеся, коли можливо повторне проведення ДНК-тесту при ідентифікації тіла загиблого військовослужбовця.

виплати полонені загиблі грошова допомога обмін полоненими
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації