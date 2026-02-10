Сім'я звільненого з полону бійця має повернути державі 15 млн грн — деталі

Обмін військовополоненими. Фото: Офіс президента

Днями Україна повернула з полону 157 військових та цивільних громадян, серед яких був і боєць 24 бригади Назар Далецький, що вважався загиблим. Родичі військового будуть змушені повернути одержані від держави виплати в сумі 15 млн грн.

Чому родина повернутого з полону бійця має повернути виплати

Назара Далецького офіційно поховали у 2023 році після ДНК-експертизи, результати якої показали збіг 99,9%. Але військовослужбовець виявився живим і повернувся додому в рамках недавнього обміну полоненими.

Тож, як повідомив на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний, родичі бійця мають повернути грошову допомогу в сумі 15 мільйонів гривень, отриману від держави.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", — сказав він.

Подвірний також підкреслив, що, на його думку, для родини найбільшим щастям є те, що військовий повернувся додому, а не кошти, які їм виплатила держава.

Хто отримує виплати у разі загибелі військового

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають особи, визначені законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". За відсутності особистого розпорядження захисника, одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень розподіляють рівними частками між:

дітьми, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також дітьми, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдовою чи вдівцем;

батьками (усиновлювачами), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;

внуками загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

особою, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом;

утриманцями, які визначені згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї.

