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Размер субсидии станет меньше — какие доходы возьмут для расчета

24 января 2024 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии — от каких доходов зависит размер пособия
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы учитывают для назначения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2024 году. В частности, влияет ли на начисление субсидии пособие на погребение.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ПФУ уточнили, что при назначении и расчете размера субсидии не относят к среднемесячному совокупному доходу полученное пособие на погребение.

Этот вопрос регулирует пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов социальной помощи, утвержденного правительственным постановлением №632 от 22.07.2020.

Какие доходы влияют на размер субсидии

В целом размер субсидии будет зависеть от совокупного дохода, в который могут входить:

  • заработная плата;
  • денежное довольствие военнослужащего;
  • пенсионная выплата;
  • стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
  • социальные выплаты;
  • пособие по безработице, страховые выплаты;
  • денежные переводы, отправленные из-за границы;
  • объем дивидендов от ценных бумаг;
  • размер доходов, деньги, полученные от аренды земельного участка или продажи имущества.

Для физлиц-предпринимателей учитывается доход, исчисленный в размерах минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы:

  • один размер минимальной зарплаты — для плательщиков единого налога первой группы;
  • два размера минималки — для плательщиков единого налога второй группы;
  • три размера — для плательщиков единого налога третьей группы.

В итоге жилищную субсидию могут назначить в случае, если совокупный расход на коммунальные услуги превышает 15% среднемесячного совокупного дохода семьи во время военного положения и в течение месяца после завершения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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субсидии
ЖКХ
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услуги

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