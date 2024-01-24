Жилищные субсидии — от каких доходов зависит размер пособия

Размер субсидии станет меньше — какие доходы возьмут для расчета
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы учитывают для назначения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2024 году. В частности, влияет ли на начисление субсидии пособие на погребение.
Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как влияет на субсидию помощь на погребение
В ПФУ уточнили, что при назначении и расчете размера субсидии не относят к среднемесячному совокупному доходу полученное пособие на погребение.
Этот вопрос регулирует пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов социальной помощи, утвержденного правительственным постановлением №632 от 22.07.2020.
Какие доходы влияют на размер субсидии
В целом размер субсидии будет зависеть от совокупного дохода, в который могут входить:
- заработная плата;
- денежное довольствие военнослужащего;
- пенсионная выплата;
- стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице, страховые выплаты;
- денежные переводы, отправленные из-за границы;
- объем дивидендов от ценных бумаг;
- размер доходов, деньги, полученные от аренды земельного участка или продажи имущества.
Для физлиц-предпринимателей учитывается доход, исчисленный в размерах минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы:
- один размер минимальной зарплаты — для плательщиков единого налога первой группы;
- два размера минималки — для плательщиков единого налога второй группы;
- три размера — для плательщиков единого налога третьей группы.
В итоге жилищную субсидию могут назначить в случае, если совокупный расход на коммунальные услуги превышает 15% среднемесячного совокупного дохода семьи во время военного положения и в течение месяца после завершения.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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