Минобороны удалось вернуть деньги, которые пытались украсть на закупке снарядов для ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности и Министерство обороны Украины предотвратили хищение средств, которые выделили на закупку артснарядов для Вооруженных сил Украины. Руководитель одного из главных управлений Минобороны заключил соглашение о закупке боеприпасов по завышенным ценам.

Об этом сообщают прессслужбы СБУ и Минобороны.

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Министерству обороны удалось вернуть 1,5 млрд грн, которые предположительно пытались украсть на оптовой закупке снарядов для Сил обороны Украины. Речь идет о договоре с государственным предприятием "Прогресс", который в декабре 2022 без согласования Департамента внутреннего аудита подписал подозреваемый руководитель одного из главных управлений Минобороны. Тогда бюджетные деньги не были переведены на счета спецэкспортера, но через год этот же чиновник заключил дополнительное соглашение о пролонгации контракта, после которого был задержан.

Оказалось, что новое Агентство оборонных закупок к тому времени уже имело на 30% более дешевый контракт на поставку этих же снарядов. Новый договор, в отличие от предыдущего, предусматривал приобретение боеприпасов без посредников напрямую от производителя.

"Это конкретный результат. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но возвращать утраченное", — отметил Министр обороны Рустем Умеров.



Возврат средств в госбюджет Украины. Источник: СБУ 1/2 _ 2

Что еще нужно знать

В пресс-службе Минобороны также напомнили, что в декабре 2023 года подозреваемого чиновника Министерства обороны отправили под арест без права на внесение залога. Ему инкриминируют попытку присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили военному чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору лиц)", — сообщают представители СБУ.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины назревает новый скандал. 14,5 миллиона евро из бюджета пошли на закупку боеприпасов для ВСУ с компанией WDG promet, имеющей связи в Москве. Условия контракта уже почти два года не выполняются.