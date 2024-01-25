Міноборони вдалося повернути гроші, які намагалися вкрасти на закупівлі снарядів для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: pravda.com.ua

Служба безпеки та Міністерство оборони України запобігли розкраданню коштів, які виділили на закупівлю артснарядів для Збройних сил України. Керівник одного з головних управлінь Міноборони уклав угоду про закупівлю боєприпасів за завищеними цінами.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Міноборони.

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Міністерству оборони вдалося повернути 1,5 млрд грн, які, ймовірно, намагалися вкрасти на гуртовій закупівлі снарядів для Сил оборони України. Йдеться про договір з державним підприємством "Прогрес", який у грудні 2022 року без погодження Департаменту внутрішнього аудиту підписав підозрюваний керівник одного з головних управлінь Міноборони. Тоді бюджетні гроші не були переказані на рахунки спецекспортера, але через рік цей же чиновник уклав додаткову угоду про пролонгацію контракту, після якої його затримали.

Виявилось, що новостворена Агенція оборонних закупівель на той час уже мала на 30% дешевший контракт на постачання цих самих снарядів. Новий договір, на відміну від попереднього, передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника.

"Це конкретний результат. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене", – зазначив Міністр оборони Рустем Умєров.



Повернення коштів до держбюджету України. Джерело: СБУ 1 / 2

Що ще треба знати

У пресслужбі Міноборони також нагадали, що у грудні 2023 року підозрюваного чиновника Міністерства оборони відправили під арешт без права на внесення застави. Йому інкримінують спробу привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб)", — повідомляють представники СБУ.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України назріває новий скандал. 14,5 мільйона євро з бюджету пішли на закупівлю боєприпасів для ЗСУ з компанією WDG promet, яка має зв'язки у Москві. Умови контракту вже майже два роки не виконуються.