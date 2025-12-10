Видео
Главная Финансы Рождественский бюджет — сколько стоят елки в странах Европы

Рождественский бюджет — сколько стоят елки в странах Европы

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 15:50
Цены на елки в странах Европы — сколько нужно потратить за главный символ Рождества
Люди на елочном рынке в Польше. Фото: Choinkowylas

Украинцы, которые после начала полномасштабной войны выехали в Европу, как и делали это дома, готовятся к зимним праздникам. И первым шагом в этом приятном, но достаточно затратном процессе является покупка главного символа Рождества — елки.

Новини.LIVE собрали данные о ценах на елки в нескольких европейских странах.

Сколько стоят елки в Германии

В этой стране перед Рождеством елки продают буквально везде — и на ярмарках, и в строительных магазинах, и даже в продуктовых супермаркетах. Так, например, популярная среди немцев и мигрантов сеть супермаркетов ALDI в начале декабря 2025 года предлагает самую популярную позицию — пихту Нордмана (срезанную), по таким ценам:

  • 150-175 см — 17,99 евро (около 900 грн);
  • 175-200 см — 24,99 евро (чуть более 1 200 грн).
Німеччина ялинки
Цены на елки в Германии. Фото: скриншот


В строительных гипермаркетах Hellweg предложение шире, а цены на срезанные елки такие:

  • Пихта Нордмана серебристая, 90-120 см — 14,99 евро (около 736 грн);
  • Пихта Плантифлор Нордман, 80-100 см — 19,99 евро;
  • Пихта Нордмана Плантифлор Органик, 150-190 см — 39,99 евро;
  • Пихта Нордмана (золотая огранка) 250-290 см — 79,99 евро.

Стоимость рождественских елок в горшках стартует от 23,99 евро за деревце высотой 70-100 см.

Ялинки Німеччина
Цены на елки в горшках в Германии. Фото: скриншот


После праздников в Германии выбрасывать елки на свалки запрещено. Их бесплатно забирают коммунальные службы на утилизацию по четко определенному графику.

Цены на елки в Польше

Первые живые рождественские елки в польских городах традиционно начинают продавать 6 декабря. В частности первые деревца уже появились в городских пунктах продажи Вроцлава по таким ценам:

  • Ель обыкновенная I сорт 1,5-1,9 м — 99 злотых (около 1 150 грн);
  • Ель обыкновенная I сорт 2-2,7 м — 139 злотых;
  • Ель серебристая 2-2,5 м — 179 злотых;
  • Пихта кавказская Standard 1,5-1,9 м — 169 злотых;
  • Пихта кавказская Standard 2-2,7 м — 219 злотых;
  • Пихта кавказская І сорт 1,1-1,4 м — 135 злотых;
  • Пихта кавказская І сорт 1,5-1,9 м — 219 злотых;
  • Пихта кавказская І сорт 2-2,7 м — 279 злотых;
  • Пихта кавказская PRIMA 2,25-2,7 м — 399 злотых;
  • Пихта кавказская PRIMA 2,8-3,2 м — 550 злотых.

Цены на горшечные елки стартуют от 69 злотых за полуметровое деревце.

Ялинки Польща
Цены на елки в Польше. Фото: Новини.LIVE

В садовом центре Leroy Merlin самая дешевая срезанная елка высотой 150-200 см стоит 49,97 злотого. За доставку дерева по адресу в радиусе 10 км придется доплатить 15 злотых. Примерно такие же цены предлагают и другие торговые сети в Польше.

Ціни на ялинки
Цены на елки в Польше. Фото: скриншот


За сколько можно купить елку в Чехии

Самым популярным местом продажи елок в этой стране являются садовые центры. В этом году Zahradnictví Chládek в Праге предлагает срезанные елки по таким ценам:
Ель обыкновенная:

  • 150-175 см — 729 чешских крон (около 1 500 грн);
  • 175-200 см — 829 чешских крон;
  • 200-250 см — 929 чешских крон.

Пихта кавказская "Стандарт":

  • 120-150 см — 789 чешских крон;
  • 175-200 см — 1 290 чешских крон.

Пихта кавказская "Эксклюзив":

  • 100-125 см — 789 чешских крон;
  • 125-150 см — 989 чешских крон;
  • 150-175 см — 1 290 чешских крон;
  • 175-200 см — 1 690 чешских крон;
  • 200-250 см — 2 390 чешских крон;
  • 250-300 см — 5 190 чешских крон;
  • 300-400 см — 7 190 чешских крон;
  • 400-500 см — 8 990 чешских крон.
Ялинки Чехія
Садовый центр в Чехии. Фото: Chládek Zahradnické centrum


Цены на елки в горшках стартуют от 569 чешских крон за деревце высотой 30-40 см.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят елки и сосны в Украине.

Также узнавайте, какой штраф могут получить украинцы за срезанную елку в 2025 году.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
