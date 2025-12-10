Ціни на ялинки в країнах Європи — скільки доведеться витратити за головний символ Різдва

Різдвяний бюджет — скільки коштують ялинки в країнах Європи
Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали до Європи, як і робили це вдома, готуються до зимових свят. І першим кроком у цьому приємному, але досить затратному процесі є купівля головного символу Різдва — ялинки.
Новини.LIVE зібрали дані про ціни на ялинки у кількох європейських країнах.
Скільки коштують ялинки в Німеччині
У цій країні перед Різдвом ялинки продають буквально всюди — і на ярмарках, і в будівельних магазинах, і навіть в продуктових супермаркетах. Так, наприклад, популярна серед німців та мігрантів мережа супермаркетів ALDI на початку грудня 2025 року пропонує найпопулярнішу позицію — ялицю Нордмана (зрізану), за такими цінами:
- 150-175 см — 17,99 євро (близько 900 грн);
- 175-200 см — 24,99 євро (трохи більш як 1 200 грн).
В будівельних гіпермаркетах Hellweg пропозиція ширша, а ціни на зрізані ялинки такі:
- Ялиця Нордмана срібляста, 90-120 см — 14,99 євро (близько 736 грн);
- Ялиця Плантіфлор Нордман, 80-100 см — 19,99 євро;
- Ялиця Нордмана Плантіфлор Органік, 150-190 см — 39,99 євро;
- Ялиця Нордмана (золота огранка) 250-290 см — 79,99 євро.
Вартість різдвяних ялинок в горщиках стартує від 23,99 євро за деревце висотою 70-100 см.
Після свят у Німеччині викидати ялинки на смітники заборонено. Їх безплатно забирають комунальні служби на утилізацію за чітко визначеним графіком.
Ціни на ялинки у Польщі
Перші живі різдвяні ялинки у польських містах традиційно починають продавати 6 грудня. Зокрема перші деревця вже з'явилися у міських пунктах продажу Вроцлава за такими цінами:
- Ялина звичайна І сорт 1,5-1,9 м — 99 злотих (близько 1 150 грн);
- Ялина звичайна І сорт 2-2,7 м — 139 злотих;
- Ялина срібляста 2–2,5 м — 179 злотих;
- Ялиця кавказька Standard 1,5–1,9 м — 169 злотих;
- Ялиця кавказька Standard 2–2,7 м — 219 злотих;
- Ялиця кавказька І сорт 1,1-1,4 м — 135 злотих;
- Ялиця кавказька І сорт 1,5-1,9 м — 219 злотих;
- Ялиця кавказька І сорт 2-2,7 м — 279 злотих;
- Ялиця кавказька PRIMA 2,25-2,7 м — 399 злотих;
- Ялиця кавказька PRIMA 2,8-3,2 м — 550 злотих.
Ціни на горшкові ялинки стартують від 69 злотих за півметрове деревце.
В садовому центрі Leroy Merlin найдешевша зрізана ялинка висотою 150-200 см коштує 49,97 злотого. За доставлення дерева за адресою у радіусі 10 км доведеться доплатити 15 злотих. Приблизно такі ж ціни пропонують й інші торговельні мережі у Польщі.
За скільки можна купити ялинку в Чехії
Найпопулярнішим місцем продажу ялинок в цій країні є садові центри. Цьогоріч Zahradnictví Chládek у Празі пропонує зрізані ялинки за такими цінами:
Ялина звичайна:
- 150-175 см — 729 чеських крон (близько 1 500 грн);
- 175-200 см — 829 чеських крон;
- 200-250 см — 929 чеських крон.
Ялиця кавказька "Стандарт":
- 120-150 см — 789 чеських крон;
- 175-200 см — 1 290 чеських крон.
Ялиця кавказька "Ексклюзив":
- 100-125 см — 789 чеських крон;
- 125-150 см — 989 чеських крон;
- 150-175 см — 1 290 чеських крон;
- 175-200 см — 1 690 чеських крон;
- 200-250 см — 2 390 чеських крон;
- 250-300 см — 5 190 чеських крон;
- 300-400 см — 7 190 чеських крон;
- 400-500 см — 8 990 чеських крон.
Ціни на ялинки у горщиках стартують від 569 чеських крон за деревце висотою 30-40 см.
