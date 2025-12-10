Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Різдвяний бюджет — скільки коштують ялинки в країнах Європи

Різдвяний бюджет — скільки коштують ялинки в країнах Європи

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 15:50
Ціни на ялинки в країнах Європи — скільки доведеться витратити за головний символ Різдва
Люди на ялинковому ринку у Польщі. Фото: Choinkowylas

Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали до Європи, як і робили це вдома, готуються до зимових свят. І першим кроком у цьому приємному, але досить затратному процесі є купівля головного символу Різдва — ялинки.

Новини.LIVE зібрали дані про ціни на ялинки у кількох європейських країнах.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують ялинки в Німеччині

У цій країні перед Різдвом ялинки продають буквально всюди — і на ярмарках, і в будівельних магазинах, і навіть в продуктових супермаркетах. Так, наприклад, популярна серед німців та мігрантів мережа супермаркетів ALDI на початку грудня 2025 року пропонує найпопулярнішу позицію — ялицю Нордмана (зрізану), за такими цінами:

  • 150-175 см — 17,99 євро (близько 900 грн);
  • 175-200 см — 24,99 євро (трохи більш як 1 200 грн).
Німеччина ялинки
Ціни на ялинки в Німеччині. Фото: скриншот


В будівельних гіпермаркетах Hellweg пропозиція ширша, а ціни на зрізані ялинки такі:

  • Ялиця Нордмана срібляста, 90-120 см — 14,99 євро (близько 736 грн);
  • Ялиця Плантіфлор Нордман, 80-100 см — 19,99 євро;
  • Ялиця Нордмана Плантіфлор Органік, 150-190 см — 39,99 євро;
  • Ялиця Нордмана (золота огранка) 250-290 см — 79,99 євро.

Вартість різдвяних ялинок в горщиках стартує від 23,99 євро за деревце висотою 70-100 см.

Ялинки Німеччина
Ціни на ялинки в горщиках у Німеччині. Фото: скриншот


Після свят у Німеччині викидати ялинки на смітники заборонено. Їх безплатно забирають комунальні служби на утилізацію за чітко визначеним графіком. 

Ціни на ялинки у Польщі

Перші живі різдвяні ялинки у польських містах традиційно починають продавати 6 грудня. Зокрема перші деревця вже з'явилися у міських пунктах продажу Вроцлава за такими цінами:

  • Ялина звичайна І сорт 1,5-1,9 м — 99 злотих (близько 1 150 грн);
  • Ялина звичайна І сорт 2-2,7 м — 139 злотих;
  • Ялина срібляста 2–2,5 м — 179 злотих;
  • Ялиця кавказька Standard 1,5–1,9 м — 169 злотих;
  • Ялиця кавказька Standard 2–2,7 м — 219 злотих;
  • Ялиця кавказька І сорт 1,1-1,4 м — 135 злотих;
  • Ялиця кавказька І сорт 1,5-1,9 м — 219 злотих;
  • Ялиця кавказька І сорт 2-2,7 м — 279 злотих;
  • Ялиця кавказька PRIMA 2,25-2,7 м — 399 злотих;
  • Ялиця кавказька PRIMA 2,8-3,2 м — 550 злотих.

Ціни на горшкові ялинки стартують від 69 злотих за півметрове деревце.

Ялинки Польща
Ціни на ялинки у Польщі. Фото: Новини.LIVE

В садовому центрі Leroy Merlin найдешевша зрізана ялинка висотою 150-200 см коштує 49,97 злотого. За доставлення дерева за адресою у радіусі 10 км доведеться доплатити 15 злотих. Приблизно такі ж ціни пропонують й інші торговельні мережі у Польщі. 

Ціни на ялинки
Ціни на ялинки у Польщі. Фото: скриншот


За скільки можна купити ялинку в Чехії

Найпопулярнішим місцем продажу ялинок в цій країні є садові центри. Цьогоріч Zahradnictví Chládek у Празі пропонує зрізані ялинки за такими цінами:
Ялина звичайна:

  • 150-175 см — 729 чеських крон (близько 1 500 грн);
  • 175-200 см — 829 чеських крон;
  • 200-250 см — 929 чеських крон.

Ялиця кавказька "Стандарт":

  • 120-150 см — 789 чеських крон;
  • 175-200 см — 1 290 чеських крон.

Ялиця кавказька "Ексклюзив":

  • 100-125 см — 789 чеських крон;
  • 125-150 см — 989 чеських крон;
  • 150-175 см — 1 290 чеських крон;
  • 175-200 см — 1 690 чеських крон;
  • 200-250 см     — 2 390 чеських крон;
  • 250-300 см     — 5 190 чеських крон;
  • 300-400 см — 7 190 чеських крон;
  • 400-500 см — 8 990 чеських крон.
Ялинки Чехія
Садовий центр в Чехії. Фото: Chládek Zahradnické centrum


Ціни на ялинки у горщиках стартують від 569 чеських крон за деревце висотою 30-40 см. 

Раніше ми розповідали, скільки коштують ялинки та сосни в Україні.

Також дізнавайтеся, який штраф можуть отримати українці за зрізану ялинку у 2025 році.

Польща Німеччина Чехія Європа новорічна ялинка ціни
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації