Ціни на ялинки в країнах Європи — скільки доведеться витратити за головний символ Різдва

Люди на ялинковому ринку у Польщі. Фото: Choinkowylas

Українці, які після початку повномасштабної війни виїхали до Європи, як і робили це вдома, готуються до зимових свят. І першим кроком у цьому приємному, але досить затратному процесі є купівля головного символу Різдва — ялинки.

Новини.LIVE зібрали дані про ціни на ялинки у кількох європейських країнах.

Скільки коштують ялинки в Німеччині

У цій країні перед Різдвом ялинки продають буквально всюди — і на ярмарках, і в будівельних магазинах, і навіть в продуктових супермаркетах. Так, наприклад, популярна серед німців та мігрантів мережа супермаркетів ALDI на початку грудня 2025 року пропонує найпопулярнішу позицію — ялицю Нордмана (зрізану), за такими цінами:

150-175 см — 17,99 євро (близько 900 грн);

175-200 см — 24,99 євро (трохи більш як 1 200 грн).

Ціни на ялинки в Німеччині. Фото: скриншот



В будівельних гіпермаркетах Hellweg пропозиція ширша, а ціни на зрізані ялинки такі:

Ялиця Нордмана срібляста, 90-120 см — 14,99 євро (близько 736 грн);

Ялиця Плантіфлор Нордман, 80-100 см — 19,99 євро;

Ялиця Нордмана Плантіфлор Органік, 150-190 см — 39,99 євро;

Ялиця Нордмана (золота огранка) 250-290 см — 79,99 євро.

Вартість різдвяних ялинок в горщиках стартує від 23,99 євро за деревце висотою 70-100 см.

Ціни на ялинки в горщиках у Німеччині. Фото: скриншот



Після свят у Німеччині викидати ялинки на смітники заборонено. Їх безплатно забирають комунальні служби на утилізацію за чітко визначеним графіком.

Ціни на ялинки у Польщі

Перші живі різдвяні ялинки у польських містах традиційно починають продавати 6 грудня. Зокрема перші деревця вже з'явилися у міських пунктах продажу Вроцлава за такими цінами:

Ялина звичайна І сорт 1,5-1,9 м — 99 злотих (близько 1 150 грн);

Ялина звичайна І сорт 2-2,7 м — 139 злотих;

Ялина срібляста 2–2,5 м — 179 злотих;

Ялиця кавказька Standard 1,5–1,9 м — 169 злотих;

Ялиця кавказька Standard 2–2,7 м — 219 злотих;

Ялиця кавказька І сорт 1,1-1,4 м — 135 злотих;

Ялиця кавказька І сорт 1,5-1,9 м — 219 злотих;

Ялиця кавказька І сорт 2-2,7 м — 279 злотих;

Ялиця кавказька PRIMA 2,25-2,7 м — 399 злотих;

Ялиця кавказька PRIMA 2,8-3,2 м — 550 злотих.

Ціни на горшкові ялинки стартують від 69 злотих за півметрове деревце.

Ціни на ялинки у Польщі. Фото: Новини.LIVE

В садовому центрі Leroy Merlin найдешевша зрізана ялинка висотою 150-200 см коштує 49,97 злотого. За доставлення дерева за адресою у радіусі 10 км доведеться доплатити 15 злотих. Приблизно такі ж ціни пропонують й інші торговельні мережі у Польщі.

Ціни на ялинки у Польщі. Фото: скриншот



За скільки можна купити ялинку в Чехії

Найпопулярнішим місцем продажу ялинок в цій країні є садові центри. Цьогоріч Zahradnictví Chládek у Празі пропонує зрізані ялинки за такими цінами:

Ялина звичайна:

150-175 см — 729 чеських крон (близько 1 500 грн);

175-200 см — 829 чеських крон;

200-250 см — 929 чеських крон.

Ялиця кавказька "Стандарт":

120-150 см — 789 чеських крон;

175-200 см — 1 290 чеських крон.

Ялиця кавказька "Ексклюзив":

100-125 см — 789 чеських крон;

125-150 см — 989 чеських крон;

150-175 см — 1 290 чеських крон;

175-200 см — 1 690 чеських крон;

200-250 см — 2 390 чеських крон;

250-300 см — 5 190 чеських крон;

300-400 см — 7 190 чеських крон;

400-500 см — 8 990 чеських крон.

Садовий центр в Чехії. Фото: Chládek Zahradnické centrum



Ціни на ялинки у горщиках стартують від 569 чеських крон за деревце висотою 30-40 см.

