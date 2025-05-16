Что делать, если не работает мобильный интернет в роуминге — в Киевстаре объяснили

Девушка идет по улице и держит в руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У абонентов мобильного оператора Киевстар за рубежом может исчезать интернет на смартфонах, хотя телефон регистрируется в сети местного оператора. Такая проблема может возникать по нескольким причинам.

Об этом говорится на сайте Киевстар.

Реклама

Читайте также:

Интернет в роуминге не работает — что делать

Как отмечается в сообщении, прежде всего абонентам стоит убедиться, что на счету есть деньги. Стандартный тариф на мобильный интернет в роуминге является следующим:

для абонентов на подписке — 6 гривен за 50 КБ;

у абонентов на контракте на счету должно быть более 25 гривен.

При этом некоторые абоненты могут пользоваться интернетом на смартфоне даже с отрицательным балансом, если подключат программу кредитования. Тогда интернет будет работать, если у абонента еще есть кредит на счету.

"Если вы пополнили счет, перезагрузите телефон и снова попробуйте зайти в интернет. Убедитесь, что в настройках телефона правильно указана точка доступа (APN)", — говорится в сообщении.

Также восстановить интернет в роуминге можно, если воспользоваться следующими советами:

проверьте наличие роуминга;

перезагрузите свой смартфон;

включите телефон через 15 секунд и поставьте сеть роумингового оператора вручную в настройках.

Также напомним, что современным подросткам всегда нужен интернет, поэтому родителям стоит тщательно выбирать для них мобильный тариф. Так, у Киевстара есть подходящий пакет услуг, который недорого стоит. Еще предлагаем узнать о бюджетных мобильных тарифах в 2025 году.