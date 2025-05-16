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Роуминг в Европе — что должны знать абоненты Киевстара

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Дата публикации 16 мая 2025 17:02
Что делать, если не работает мобильный интернет в роуминге — в Киевстаре объяснили
Девушка идет по улице и держит в руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У абонентов мобильного оператора Киевстар за рубежом может исчезать интернет на смартфонах, хотя телефон регистрируется в сети местного оператора. Такая проблема может возникать по нескольким причинам.

Об этом говорится на сайте Киевстар.

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Как отмечается в сообщении, прежде всего абонентам стоит убедиться, что на счету есть деньги. Стандартный тариф на мобильный интернет в роуминге является следующим:

  • для абонентов на подписке — 6 гривен за 50 КБ;
  • у абонентов на контракте на счету должно быть более 25 гривен.

При этом некоторые абоненты могут пользоваться интернетом на смартфоне даже с отрицательным балансом, если подключат программу кредитования. Тогда интернет будет работать, если у абонента еще есть кредит на счету.

"Если вы пополнили счет, перезагрузите телефон и снова попробуйте зайти в интернет. Убедитесь, что в настройках телефона правильно указана точка доступа (APN)", — говорится в сообщении.

Также восстановить интернет в роуминге можно, если воспользоваться следующими советами:

  • проверьте наличие роуминга;
  • перезагрузите свой смартфон;
  • включите телефон через 15 секунд и поставьте сеть роумингового оператора вручную в настройках.

Также напомним, что современным подросткам всегда нужен интернет, поэтому родителям стоит тщательно выбирать для них мобильный тариф. Так, у Киевстара есть подходящий пакет услуг, который недорого стоит. Еще предлагаем узнать о бюджетных мобильных тарифах в 2025 году.

Киевстар мобильный интернет роуминг услуги деньги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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