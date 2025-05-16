Що робити, якщо не працює мобільний інтернет у роумінгу — у Київстарі пояснили

Дівчина йде вулицею та тримає у руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В абонентів мобільного оператора Київстар за кордоном може зникати інтернет на смартфонах, хоча телефон реєструється в мережі місцевого оператора. Така проблема може виникати з кількох причин.

Про це йдеться на сайті Київстару.

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Як зазначається у повідомленні, насамперед абонентам варто пересвідчитися, що на рахунку є кошти. Стандартний тариф на мобільний інтернет у роумінгу є таким:

для абонентів на передплаті — 6 гривень за 50 КБ;

у клієнтів на контракті на рахунку має бути понад 25 гривень.

При цьому деякі абоненти можуть користуватися інтернетом на смартфоні навіть з від'ємним балансом, якщо підключать програму кредитування. Тоді інтернет працюватиме, якщо в абонента ще є кредит на рахунку.

"Якщо ви поповнили рахунок, перезавантажте телефон і знову спробуйте зайти в інтернет. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону правильно зазначена точка доступу (APN)", — йдеться у повідомленні.

Також відновити інтернет у роумінгу можна, якщо скористатися наступними порадами:

перевірте наявність роумінгу;

перезавантажте свій смартфон;

увімкніть телефон через 15 секунд і поставте мережу роумінгового оператора вручну в налаштуваннях.

Також нагадаємо, що сучасним підліткам завжди потрібен інтернет, тож батькам варто ретельно обирати для них мобільний тариф. Так, у Київстарі є відповідний пакет послуг, який недорого коштує. Ще пропонуємо дізнатися про бюджетні мобільні тарифи у 2025 році.