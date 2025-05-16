Що робити, якщо не працює мобільний інтернет у роумінгу — у Київстарі пояснили

Роумінг в Європі — що мають знати абоненти Київстару
В абонентів мобільного оператора Київстар за кордоном може зникати інтернет на смартфонах, хоча телефон реєструється в мережі місцевого оператора. Така проблема може виникати з кількох причин.
Про це йдеться на сайті Київстару.
Інтернет у роумінгу не працює — що робити
Як зазначається у повідомленні, насамперед абонентам варто пересвідчитися, що на рахунку є кошти. Стандартний тариф на мобільний інтернет у роумінгу є таким:
- для абонентів на передплаті — 6 гривень за 50 КБ;
- у клієнтів на контракті на рахунку має бути понад 25 гривень.
При цьому деякі абоненти можуть користуватися інтернетом на смартфоні навіть з від'ємним балансом, якщо підключать програму кредитування. Тоді інтернет працюватиме, якщо в абонента ще є кредит на рахунку.
"Якщо ви поповнили рахунок, перезавантажте телефон і знову спробуйте зайти в інтернет. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону правильно зазначена точка доступу (APN)", — йдеться у повідомленні.
Також відновити інтернет у роумінгу можна, якщо скористатися наступними порадами:
- перевірте наявність роумінгу;
- перезавантажте свій смартфон;
- увімкніть телефон через 15 секунд і поставте мережу роумінгового оператора вручну в налаштуваннях.
Також нагадаємо, що сучасним підліткам завжди потрібен інтернет, тож батькам варто ретельно обирати для них мобільний тариф. Так, у Київстарі є відповідний пакет послуг, який недорого коштує. Ще пропонуємо дізнатися про бюджетні мобільні тарифи у 2025 році.
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