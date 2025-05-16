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Роумінг в Європі — що мають знати абоненти Київстару

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Дата публікації: 16 травня 2025 17:02
Що робити, якщо не працює мобільний інтернет у роумінгу — у Київстарі пояснили
Дівчина йде вулицею та тримає у руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В абонентів мобільного оператора Київстар за кордоном може зникати інтернет на смартфонах, хоча телефон реєструється в мережі місцевого оператора. Така проблема може виникати з кількох причин.

Про це йдеться на сайті Київстару.

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Інтернет у роумінгу не працює — що робити

Як зазначається у повідомленні, насамперед абонентам варто пересвідчитися, що на рахунку є кошти. Стандартний тариф на мобільний інтернет у роумінгу є таким: 

  • для абонентів на передплаті — 6 гривень за 50 КБ;
  • у клієнтів на контракті на рахунку має бути понад 25 гривень.

При цьому деякі абоненти можуть користуватися інтернетом на смартфоні навіть з від'ємним балансом, якщо підключать програму кредитування. Тоді інтернет працюватиме, якщо в абонента ще є кредит на рахунку.

"Якщо ви поповнили рахунок, перезавантажте телефон і знову спробуйте зайти в інтернет. Переконайтеся, що в налаштуваннях телефону правильно зазначена точка доступу (APN)", — йдеться у повідомленні. 

Також відновити інтернет у роумінгу можна, якщо скористатися наступними порадами: 

  • перевірте наявність роумінгу;
  • перезавантажте свій смартфон; 
  • увімкніть телефон через 15 секунд і поставте мережу роумінгового оператора вручну в налаштуваннях.

Також нагадаємо, що сучасним підліткам завжди потрібен інтернет, тож батькам варто ретельно обирати для них мобільний тариф. Так, у Київстарі є відповідний пакет послуг, який недорого коштує. Ще пропонуємо дізнатися про бюджетні мобільні тарифи у 2025 році.

Київстар мобільний інтернет роумінг послуги гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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