Родителям первоклассников снова выплачивают по 5 000 гривен: как оформить помощь через "Дію"
Подготовка к первому классу — это всегда немалые расходы. Школьная форма, рюкзак, канцелярские товары, учебники, спортивная одежда могут легко обойтись в несколько тысяч гривен. Чтобы помочь семьям собрать детей в школу, государство возобновило прием заявок на программу "Пакет школьника". Отныне родители первоклассников снова могут оформить помощь в размере 5 000 гривен через приложение "Дія".
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Урядовий портал.
На что можно потратить деньги
Государственное пособие предназначено именно для подготовки ребенка к первому учебному году. Полученные средства разрешено потратить на:
- книги;
- канцелярские товары;
- школьные принадлежности;
- одежду;
- обувь для учебы.
Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать необходимые товары, которые нужны именно их ребенку.
Кто может оформить пособие
Подать заявление могут:
- один из родителей;
- усыновитель;
- законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины.
Если речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель. В таком случае обратиться нужно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Как оформить "Пакет школьника" через "Дію"
Подать заявление можно буквально за несколько минут. Для этого необходимо:
- Авторизоваться в приложении "Дія".
- Открыть раздел "Помощь от государства".
- Выбрать сервис "Набор школьника".
- Указать ребёнка, который в этом году идёт в первый класс.
- Перейти к оформлению заявления.
- Если карты "Дія" еще нет — открыть ее в одном из уполномоченных банков.
- Выбрать специальный счет "Забота о ребенке", на который будет зачислена выплата.
- Проверить все данные и подписать заявление с помощью "Дія.Подписи".
После рассмотрения заявления средства поступят на специальный счет.
Если нет возможности воспользоваться "Дія"
Оформить выплату можно и без смартфона. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление лично. Такой вариант предусмотрен для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами или предпочитает офлайн-оформление.
Кто является инициатором программы
Проект "Пакет школьника" реализован по инициативе Президента Украины. Над его внедрением работали Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки, Пенсионный фонд Украины и команда «Дии».
Также программу поддержали международные партнеры, среди которых Программа развития ООН (ПРООН), правительства Швеции и Швейцарии, а также швейцарско-украинский проект DECIDE.
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