Родителям первоклассников снова выплачивают по 5 000 гривен: как оформить помощь через "Дію"

Первоклассники, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Подготовка к первому классу — это всегда немалые расходы. Школьная форма, рюкзак, канцелярские товары, учебники, спортивная одежда могут легко обойтись в несколько тысяч гривен. Чтобы помочь семьям собрать детей в школу, государство возобновило прием заявок на программу "Пакет школьника". Отныне родители первоклассников снова могут оформить помощь в размере 5 000 гривен через приложение "Дія".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Урядовий портал.

На что можно потратить деньги

Государственное пособие предназначено именно для подготовки ребенка к первому учебному году. Полученные средства разрешено потратить на:

книги;

канцелярские товары;

школьные принадлежности;

одежду;

обувь для учебы.

Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать необходимые товары, которые нужны именно их ребенку.

Кто может оформить пособие

Подать заявление могут:

один из родителей;

усыновитель;

законный представитель ребенка, являющийся гражданином Украины.

Если речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель. В таком случае обратиться нужно лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить "Пакет школьника" через "Дію"

Подать заявление можно буквально за несколько минут. Для этого необходимо:

Авторизоваться в приложении "Дія". Открыть раздел "Помощь от государства". Выбрать сервис "Набор школьника". Указать ребёнка, который в этом году идёт в первый класс. Перейти к оформлению заявления. Если карты "Дія" еще нет — открыть ее в одном из уполномоченных банков. Выбрать специальный счет "Забота о ребенке", на который будет зачислена выплата. Проверить все данные и подписать заявление с помощью "Дія.Подписи".

После рассмотрения заявления средства поступят на специальный счет.

Если нет возможности воспользоваться "Дія"

Оформить выплату можно и без смартфона. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление лично. Такой вариант предусмотрен для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами или предпочитает офлайн-оформление.

Кто является инициатором программы

Проект "Пакет школьника" реализован по инициативе Президента Украины. Над его внедрением работали Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки, Пенсионный фонд Украины и команда «Дии».

Также программу поддержали международные партнеры, среди которых Программа развития ООН (ПРООН), правительства Швеции и Швейцарии, а также швейцарско-украинский проект DECIDE.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые ВПЛ могут получить аграрный грант в размере до 37 800 гривен от благотворительного фонда "Каритас Украины". Финансовая помощь предоставляется для ведения сельского хозяйства социально уязвимым переселенцам, проживающим в определенных общинах региона.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы из трех областей могут оформить международную денежную помощь в размере до 12 300 гривен. Поддержку оказывают людям, которые эвакуировались, пострадали от обстрелов или оказались в сложном финансовом положении, а выплаты будут поступать в течение трех месяцев по 4 100 гривен на человека.