Дефицит на рынке труда — улучшится ли ситуация в 2025 году

Строитель ремонтирует крышу дома. Фото: УНИАН

На украинском рынке труда сохраняется дефицит кадров даже несмотря на то, что работодатели пытаются наращивать количество работников, и открывают новые рынки. Учитывая нехватку специалистов, часть предприятий решила автоматизировать производство.

Об этом сказала в эфире телемарафона эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

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По ее словам, дефицит специалистов существует уже лет 10. Проблема сохраняется, поскольку сначала мы боролись с COVID-19 и была высокая смертность, а теперь у нас война и эмиграцию. Также в Украине продолжается мобилизация людей, которые переходят с мирного рынка труда на военный

"А если учесть, что Украина сейчас возглавляет антирейтинг по рождаемости и смертности, и мы не можем рассчитывать на возвращение всех беженцев - украинским работодателям придется рассчитывать на количество кандидатов, которое ежегодно уменьшается", — рассказала она.

Повышение зарплат — готовы ли работодатели сейчас платить больше

Как пояснила Пашкина, этот процесс начался еще в 2023/2024 годах, когда произошел переход от "соревнования кошельков" к соотношению цена — качество. Работодатели начали вводить социальные пакеты, появились большие проценты добровольного медицинского страхования, обеды, корпоративный психолог, обучение развитие и так далее.

"Существует операционная маржа, больше которой мы не сможем платить денег. Действительно, есть ситуация, когда работодатели имеют какой-то финансовый запас и готовы его тратить на персонал, а иногда его уже нет", — отметила эксперт.

Недостаток работников, как объясняет Пашкина, заставляет работодателей оптимизировать рабочий процесс. Например, в магазинах уже появились автоматические ценники и кассы самообслуживания. Все потому, что не хватает продавцов, которые бы меняли цены, и кассиров.

"Когда мы говорим об автоматизации производства или склада — это достаточно дорогая операция. Если идет серьезная инвестиция в переоборудование, то поднять зарплату, например, сторожу, уже довольно проблематично", — подчеркнула Татьяна Пашкина.

О чем еще стоит знать

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине по итогам 2024 года выросла на 23,1%. Наибольший прирост в зарплатах произошел:

у ІТ-специалистов и представителей телекоммуникационной сферы — они зарабатывают почти 52,5 тыс. грн;

у специалистов по авиационному транспорту — 43,9 тыс. грн;

у специалистов в финансовой и страховой сферах — 41,4 тыс. грн.

Тем временем украинцы продолжают искать варианты с дополнительным заработком. Стало известно, в каких сферах подработки в Украине платят больше всего.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата в этом году будет оставаться на уровне 8 тыс. гривен. Но народным депутатам предлагают рассмотреть законопроект о повышении выплаты.