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Работа в Польше для украинских беженцев — как устроиться и сколько платят

25 января 2024 13:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько можно заработать на работе в Польше в 2024 году
Беженцы из Украины в Польше. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские беженцы получают свободный доступ к рынку труда Европы. Таким образом, для многих переселенцев из Украины выбор страны убежища становится важным не только из-за социальной помощи, но и из-за возможности успешного трудоустройства. Правила трудовой занятости для беженцев отличаются в разных странах, и это становится ключевым фактором в выборе того, где они планируют поселиться и приобретать средства к существованию.

Новини.LIVE собрали актуальные вакансии и зарплаты в Польше, которые могут заинтересовать украинских беженцев.

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Как легально устроиться на работу в Польше

Временной защитой в ЕС в конце ноября 2023 года пользовалось 4,27 миллиона человек из Украины. Евросоюз продлил срок защиты для украинцев до 2025 года, что предоставляет доступ к легальному трудоустройству без дополнительных разрешений. Сейчас в Польше также могут легально находиться и работать украинцы, если последний день их легального пребывания в Польше приходится на период с 24 февраля 2022 независимо от того, имеют ли они PESEL UKR.

"Если вы являетесь гражданином Украины и легально въехали в Польшу с 24 февраля 2022 года, вы можете работать в нашей стране. Вам не нужно получать разрешение на работу для иностранца. Все формальности, связанные с вашим легальным трудоустройством, несет работодатель", — сказано на портале Правительства Польши.

Кто может легально работать в Польше:

  • граждане Украины, которые из-за угрозы войны легально въехали на территорию Польши с 24 февраля 2022 года,
  • граждане Украины, проживающие на территории Польши легально — на основании визы, вида на жительство, единого разрешения.

Какую работу можно найти в Польше без знания языка

Больше всего вакансий для украинцев без знания польского языка и опыта работы предлагают в логистике, в частности, на складах с одеждой и продуктами (комплектация и упаковка посылок). Также есть предложения от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Зарплата на таких работах в среднем 4000-5500 злотых (37,2 — 51 тыс. гривен) на руки.

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Вакансия в г. Гдыня. Источник: layboard.com

Самыми вакансиями среди украинцев является производство мясной и рыбной продукции, работа в гостиницах и на кухне.

Также пользуется спросом работа:

  • в пекарнях;
  • в заведениях питания;
  • на складах;
  • на производствах замораживания овощей и фруктов;
  • на производствах компонентов электронной техники;
  • на изготовлении строительных материалов.
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Вакансия в г. Варшава. Источник: layboard.com

Мужчинам без знания языка в Польше можно устроиться курьером. Например, в городе Бельско-Бяла в такой должности обещают возможность получать до 10 тыс. злотых.

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Вакансия в г. Бельско-Бяла. Источник: layboard.com

Еще украинские беженцы могут найти работу в такси. На сайте вакансий сообщают, что водители без знания польского могут получать от 5 тыс. злотых стабильного дохода.

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Вакансия в г. Вроцлав. Источник: layboard.com

Выехавшие в Польшу украинские без знания языка могут устроиться на работу в отеле. Например, в городе Висла ищут горничных с оплатой в 5 тыс. злотых.

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Вакансия в г. Висла. Источник: layboard.com

Также женщины из Украины могут найти работу в сфере красоты. В городе Щецин, не владея польским, можно устроиться парикмахером или мастером маникюра и получать около 7 тыс. злотых.

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Вакансия в г. Щецин. Источник: layboard.com

Напомним, что правительство Польши сможет поддерживать беженцев из Украины только до сентября 2024 года, продлив действие закона с марта еще на шесть месяцев. Это связано с тем, что частичную государственную оплату питания и содержание украинских беженцев в специализированных центрах никто не контролирует.

Польша
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деньги
беженцы
рынок труда

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