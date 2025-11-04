Видео
Дата публикации 4 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:41
Работа для людей с инвалидностью — какие условия, льготы и компенсации в ноябре
Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В Украине граждане с инвалидностью имеют право на льготы и гарантии при устройстве на работу, а работодатели — на финансовые компенсации за предоставление рабочего места и специального обустройства. Речь идет о государственной поддержке такой категории граждан в социальной интеграции и предоставлении равных возможностей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам труда.

Читайте также:

Какие существуют льготы на работе для лиц с инвалидностью

По информации Гоструда, законодательство предусматривает предоставление дополнительных гарантий и привилегий для работников, имеющих инвалидность. В частности, эта категория граждан может рассчитывать на следующие виды льгот в случае трудоустройства:

  1. Отсутствует испытательный срок для лиц с инвалидностью, направленных на работу по рекомендации медико-социальной экспертной комиссии.
  2. Возможность расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок, из-за факта инвалидности.
  3. Преимущественное право остаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации, предоставляемых работникам с инвалидностью вследствие войны и гражданам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
  4. Право не работать в ночное время и сверхурочно.
  5. Возможность выбрать режим работы на условиях неполного рабочего дня/недели.

Требования и компенсации за работу для людей с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны соблюдать норматив в предоставлении рабочих мест для граждан с инвалидностью:

  • одно рабочее место — с количеством работников от 8 до 25 человек;
  • 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год — с количеством работников более 25 человек.

В случае нарушения такого требования предусмотрены финансовые санкции (штрафы и целевые взносы).

Также предоставляется государственная денежная поддержка для работодателей и физлиц-предпринимателей за обустройство рабочих мест людям с инвалидностью.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности:

  • за обустройство одного рабочего места лица с инвалидностью первой группы — до 120 тыс. грн;
  • за обустройство рабочего места лица со второй группой инвалидности — до 80 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты можно:

  • на портале госуслуг "Дія";
  • в Центре занятости по месту осуществления деятельности.

Ранее мы писали о трудоустройстве военнообязанных в школы. По словам юристов, таким образом граждане избегают мобилизации, ведь такая работа дает отсрочку от мобилизации.

Еще мы рассказывали о том, как определяется размер пенсионных выплат по инвалидности. Также уточняли, что будет с пособием в Украине в 2026 году.

выплаты работа деньги инвалидность льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
