Работа для людей с инвалидностью — какие условия, льготы и компенсации в ноябре

Работа для людей с инвалидностью — условия, льготы и компенсации
В Украине граждане с инвалидностью имеют право на льготы и гарантии при устройстве на работу, а работодатели — на финансовые компенсации за предоставление рабочего места и специального обустройства. Речь идет о государственной поддержке такой категории граждан в социальной интеграции и предоставлении равных возможностей.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам труда.
Какие существуют льготы на работе для лиц с инвалидностью
По информации Гоструда, законодательство предусматривает предоставление дополнительных гарантий и привилегий для работников, имеющих инвалидность. В частности, эта категория граждан может рассчитывать на следующие виды льгот в случае трудоустройства:
- Отсутствует испытательный срок для лиц с инвалидностью, направленных на работу по рекомендации медико-социальной экспертной комиссии.
- Возможность расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок, из-за факта инвалидности.
- Преимущественное право остаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации, предоставляемых работникам с инвалидностью вследствие войны и гражданам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
- Право не работать в ночное время и сверхурочно.
- Возможность выбрать режим работы на условиях неполного рабочего дня/недели.
Требования и компенсации за работу для людей с инвалидностью
Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны соблюдать норматив в предоставлении рабочих мест для граждан с инвалидностью:
- одно рабочее место — с количеством работников от 8 до 25 человек;
- 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год — с количеством работников более 25 человек.
В случае нарушения такого требования предусмотрены финансовые санкции (штрафы и целевые взносы).
Также предоставляется государственная денежная поддержка для работодателей и физлиц-предпринимателей за обустройство рабочих мест людям с инвалидностью.
Размер компенсации зависит от группы инвалидности:
- за обустройство одного рабочего места лица с инвалидностью первой группы — до 120 тыс. грн;
- за обустройство рабочего места лица со второй группой инвалидности — до 80 тыс. грн.
Подавать заявки на выплаты можно:
- на портале госуслуг "Дія";
- в Центре занятости по месту осуществления деятельности.
