Работа для людей с инвалидностью — какие условия, льготы и компенсации в ноябре

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В Украине граждане с инвалидностью имеют право на льготы и гарантии при устройстве на работу, а работодатели — на финансовые компенсации за предоставление рабочего места и специального обустройства. Речь идет о государственной поддержке такой категории граждан в социальной интеграции и предоставлении равных возможностей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам труда.

Реклама

Читайте также:

Какие существуют льготы на работе для лиц с инвалидностью

По информации Гоструда, законодательство предусматривает предоставление дополнительных гарантий и привилегий для работников, имеющих инвалидность. В частности, эта категория граждан может рассчитывать на следующие виды льгот в случае трудоустройства:

Отсутствует испытательный срок для лиц с инвалидностью, направленных на работу по рекомендации медико-социальной экспертной комиссии. Возможность расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок, из-за факта инвалидности. Преимущественное право остаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации, предоставляемых работникам с инвалидностью вследствие войны и гражданам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Право не работать в ночное время и сверхурочно. Возможность выбрать режим работы на условиях неполного рабочего дня/недели.

Требования и компенсации за работу для людей с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны соблюдать норматив в предоставлении рабочих мест для граждан с инвалидностью:

одно рабочее место — с количеством работников от 8 до 25 человек;

4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год — с количеством работников более 25 человек.

В случае нарушения такого требования предусмотрены финансовые санкции (штрафы и целевые взносы).

Также предоставляется государственная денежная поддержка для работодателей и физлиц-предпринимателей за обустройство рабочих мест людям с инвалидностью.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности:

за обустройство одного рабочего места лица с инвалидностью первой группы — до 120 тыс. грн;

за обустройство рабочего места лица со второй группой инвалидности — до 80 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты можно:

на портале госуслуг "Дія";

в Центре занятости по месту осуществления деятельности.

Ранее мы писали о трудоустройстве военнообязанных в школы. По словам юристов, таким образом граждане избегают мобилизации, ведь такая работа дает отсрочку от мобилизации.

Еще мы рассказывали о том, как определяется размер пенсионных выплат по инвалидности. Также уточняли, что будет с пособием в Украине в 2026 году.