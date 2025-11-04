Робота для людей з інвалідністю — які умови, пільги та компенсації у листопаді

Робота для людей з інвалідністю — умови, пільги та компенсації
В Україні громадяни з інвалідністю мають право на пільги та гарантії у разі влаштування на роботу, а роботодавці — на фінансові компенсації за надання робочого місця та спеціального облаштування. Йдеться про державну підтримку такої категорії громадян у соціальній інтеграції та надання рівних можливостей.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань праці.
Які існують пільги на роботі для осіб з інвалідністю
За інформацією Держпраці, законодавство передбачає надання додаткових гарантій та привілеїв для працівників, які мають інвалідність. Зокрема, ця категорія громадян може розраховувати на такі види пільг у разі працевлаштування:
- Відсутній випробувальний термін для осіб з інвалідністю, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертної комісії.
- Можливість розірвання трудового договору, укладеного на визначений термін, через факт інвалідності.
- Переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації, що надають працівникам з інвалідністю внаслідок війни та громадянам, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
- Право не працювати в нічний час і понаднормово.
- Можливість обрати режим роботи на умовах неповного робочого дня/тижня.
Вимоги та компенсації за роботу для людей з інвалідністю
Згідно з чинним законодавством, роботодавці зобов'язані дотримуватися нормативу у наданні робочих місць для громадян з інвалідністю:
- одне робоче місце — з кількістю працівників від 8 до 25 осіб;
- 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік — з кількістю працівників понад 25 осіб.
У разі порушення такої вимоги передбачені фінансові санкції (штрафи та цільові внески).
Також надається державна грошова підтримка для роботодавців та фізосіб-підприємців за облаштування робочих місць людям з інвалідністю.
Розмір компенсації залежить від групи інвалідності:
- за облаштування одного робочого місця особи з інвалідністю першої групи — до 120 тис. грн;
- за облаштування робочого місця особи з другою групою інвалідності — до 80 тис. грн.
Подавати заявку на виплати можна:
- на порталі держпослуг "Дія";
- в Центрі зайнятості за місцем провадження діяльності.
Раніше ми писали про працевлаштування військовозобов’язаних у школи. За словами юристів, таким чином громадяни уникають мобілізації, адже така робота дає відстрочку від мобілізації.
Ще ми розповідали про те, як визначається розмір пенсійних виплат за інвалідністю. Також уточнювали, що буде з допомогою в Україні у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!