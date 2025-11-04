Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Робота для людей з інвалідністю — умови, пільги та компенсації

Робота для людей з інвалідністю — умови, пільги та компенсації

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:41
Робота для людей з інвалідністю — які умови, пільги та компенсації у листопаді
Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

В Україні громадяни з інвалідністю мають право на пільги та гарантії у разі влаштування на роботу, а роботодавці — на фінансові компенсації за надання робочого місця та спеціального облаштування. Йдеться про державну підтримку такої категорії громадян у соціальній інтеграції та надання рівних можливостей.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань праці.

Реклама
Читайте також:

Які існують пільги на роботі для осіб з інвалідністю

За інформацією Держпраці, законодавство передбачає надання додаткових гарантій та привілеїв для працівників, які мають інвалідність. Зокрема, ця категорія громадян може розраховувати на такі види пільг у разі працевлаштування:

  1. Відсутній випробувальний термін для осіб з інвалідністю, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертної комісії.
  2. Можливість розірвання трудового договору, укладеного на визначений термін, через факт інвалідності.
  3. Переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації, що надають працівникам з інвалідністю внаслідок війни та громадянам, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
  4. Право не працювати в нічний час і понаднормово.
  5. Можливість обрати режим роботи на умовах неповного робочого дня/тижня.

Вимоги та компенсації за роботу для людей з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, роботодавці зобов'язані дотримуватися нормативу у наданні робочих місць для громадян з інвалідністю:

  • одне робоче місце — з кількістю працівників від 8 до 25 осіб; 
  • 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік — з кількістю працівників понад 25 осіб. 

У разі порушення такої вимоги передбачені фінансові санкції (штрафи та цільові внески).

Також надається державна грошова підтримка для роботодавців та фізосіб-підприємців за облаштування робочих місць людям з інвалідністю.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності:

  • за облаштування одного робочого місця особи з інвалідністю першої групи — до 120 тис. грн;
  • за облаштування робочого місця особи з другою групою інвалідності — до 80 тис. грн.

Подавати заявку на виплати можна:

  • на порталі держпослуг "Дія";
  • в Центрі зайнятості за місцем провадження діяльності.

Раніше ми писали про працевлаштування військовозобов’язаних у школи. За словами юристів, таким чином громадяни уникають мобілізації, адже така робота дає відстрочку від мобілізації. 

Ще ми розповідали про те, як визначається розмір пенсійних виплат за інвалідністю. Також уточнювали, що буде з допомогою в Україні у 2026 році. 

виплати робота гроші інвалідність пільги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації