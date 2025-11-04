Робота для людей з інвалідністю — які умови, пільги та компенсації у листопаді

Людина в інвалідному візку. Фото: Freepik

В Україні громадяни з інвалідністю мають право на пільги та гарантії у разі влаштування на роботу, а роботодавці — на фінансові компенсації за надання робочого місця та спеціального облаштування. Йдеться про державну підтримку такої категорії громадян у соціальній інтеграції та надання рівних можливостей.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з питань праці.

Які існують пільги на роботі для осіб з інвалідністю

За інформацією Держпраці, законодавство передбачає надання додаткових гарантій та привілеїв для працівників, які мають інвалідність. Зокрема, ця категорія громадян може розраховувати на такі види пільг у разі працевлаштування:

Відсутній випробувальний термін для осіб з інвалідністю, направлених на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертної комісії. Можливість розірвання трудового договору, укладеного на визначений термін, через факт інвалідності. Переважне право залишитися на роботі за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації, що надають працівникам з інвалідністю внаслідок війни та громадянам, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Право не працювати в нічний час і понаднормово. Можливість обрати режим роботи на умовах неповного робочого дня/тижня.

Вимоги та компенсації за роботу для людей з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, роботодавці зобов'язані дотримуватися нормативу у наданні робочих місць для громадян з інвалідністю:

одне робоче місце — з кількістю працівників від 8 до 25 осіб;

4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік — з кількістю працівників понад 25 осіб.

У разі порушення такої вимоги передбачені фінансові санкції (штрафи та цільові внески).

Також надається державна грошова підтримка для роботодавців та фізосіб-підприємців за облаштування робочих місць людям з інвалідністю.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності:

за облаштування одного робочого місця особи з інвалідністю першої групи — до 120 тис. грн;

за облаштування робочого місця особи з другою групою інвалідності — до 80 тис. грн.

Подавати заявку на виплати можна:

на порталі держпослуг "Дія";

в Центрі зайнятості за місцем провадження діяльності.

