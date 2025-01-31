Рабочая сила из Бангладеш в Украине: сравнение качества жизни и зарплат в обеих странах в 2025 году

Сравнение уровня жизни и зарплат в Украине и Бангладеш. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине уже достаточно давно говорят о привлечении рабочей силы из других стран на фоне неутешительной демографической ситуации. По словам власть имущих в Украине может остаться слишком мало людей, чтобы держать на плаву истощенную войной экономику Украины и восстанавливать ее после войны. До недавнего времени такие утверждения были скорее теоретизированием. Впрочем, недавно одна фабрик на Закарпатье начала вести переговоры с МИД о трудоустройстве 160 работников из Бангладеш.

Новини.LIVE рассказывают почему украинская компания приглашает рабочих из Бангладеш и сравнивают качество жизни и уровня зарплат в двух странах.

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На Закарпатье одна из местных фабрик, расположенная в Тячевской городской территориальной общине и специализируется на изготовлении мебели, ведет переговоры с Министерством иностранных дел Украины относительно трудоустройства 160 граждан Бангладеш. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий.

Он отметил, что предприятие функционирует с 2001 года и за это время выросло из небольшого цеха до крупного производителя, который экспортирует мебель в Европу. Сейчас компания "Ламелла" продолжает расширяться и планирует увеличить количество рабочих мест с 430 до 700. Поэтому предприятие активно занимается поиском новых сотрудников.

Билецкий уточнил, что в рамках заполнения вакантных мест фабрика обсуждает с МИД возможность привлечения 160 рабочих из Народной Республики Бангладеш на условиях трудового договора.

Чиновник также сообщил, что работникам предоставляются бесплатные обеды, транспортировка на место работы в радиусе 50 км, а средняя заработная плата составляет 25 тысяч гривен.

"Бизнес, который создал все условия, закупил оборудование, материалы, остро нуждается в работниках", — добавил Билецкий.

Следует отметить, что на момент написания этого материала на страницах компании "Ламелла" на крупнейших сайтах поиска работы в Украине work.ua и robota.ua не было ни одной вакансии по поиску работников в Украине.

Нужна ли Украине иностранная рабочая сила

Разговоры о привлечении граждан других стран для трудоустройства в Украине и послевоенного развития страны ведутся еще с середины 2024 года. По данным ООН, к 2100 году население Украины может сократиться до 15,3 миллиона человек. Согласно статистике организации, на 1 января 2024 года численность населения Украины составила 37,441 миллиона человек.

Прогнозируется, что к 2026 году население страны увеличится до 39,7 миллионов, однако после этого начнется ежегодное сокращение численности населения. По оценкам, к 2100 году этот показатель может снизиться до 15,3 миллиона человек.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак также дала неутешительный прогноз, отметив, что к 2025 году численность населения Украины может сократиться до 25 миллионов человек. Она подчеркнула, что даже если рождаемость восстановится до довоенного уровня (1,2) или повысится до среднего ЕС (1,5), это лишь замедлит процесс сокращения населения, но не решит проблему демографической убыли. Единственным системным решением, по ее словам, является привлечение мигрантов из других стран.

Сравнение уровня жизни в Украине и Бангладеш

Бангладеш — исламское государство, одно из беднейших в Азии и одновременно самая густонаселенная страна мира. Основой ее экономики является сельское хозяйство: на землях, отвоеванных у джунглей, выращивают рис, который считается главной сельскохозяйственной культурой, а также чай, джут и каучуковые деревья. Уровень грамотности населения остается низким — читать и писать умеет лишь треть жителей.

Несмотря на нехватку электричества, Бангладеш имеет избыточное количество рабочей силы, причем крайне дешевой. Именно поэтому многие международные компании открыли здесь свои производственные филиалы. Европейские. Например, дорогое платье или костюм с витрины известного модного бренда могут быть изготовлены на швейном цеху в Бангладеш, чаще всего на старых механических машинках.

В 2024 году страну потрясли массовые протесты, вызванные решением Верховного суда восстановить систему квот на государственные должности. Эти протесты переросли в революцию, которая завершилась отставкой премьер-министра Шейха Хасины и ее эмиграцией.

Сравнение уровня жизни и зарплат в Украине и Бангладеш. Инфографика: Новини.LIVE

Средние зарплаты в Бангладеш равны 26 000 бангладешских так (8 932,92), а рабочие специальности оплачиваются в диапазоне 15 000 (5 153,61 грн) — 18 000 так (6 184,33 грн).

Для сравнения, средняя зарплата в Украине по данным крупнейшего сайта поиска работы Work.ua на январь 2025 года составляет 22 500 гривен. Уровень зарплат в специальностях, связанных с деревообработкой и мебельным производством в Украине равен 17 000 — 25 000 грн.

При этом обе страны очень отличаются по демографической структуре. Возрастно-половая пирамида Украины скорее регрессивного типа — доля пожилого населения высока, а детей мало. Это приводит к нагрузке на пенсионные и медицинские системы, а также дефициту рабочей силы.

Возрастно-половая пирамида Украины. Фото: populationpyramid.net

В Бангладеш ситуация обратная — прогрессивная пирамида свидетельствует о доминировании молодежи, формирующей значительный резерв трудоспособного населения.

Возрастно-половая пирамида Бангладеш. Фото: populationpyramid.net

Для сравнения стоимости жизни в Украине и Бангладеш мы использовали данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни numbeo.com.

Сравнение стоимости жизни между Украиной и Бангладеш

Услуга/продукт Средние цены в Украине (грн) Средние цены в Бангладеш (грн) Разница Молоко (1 л) 42,83 30,24 -29% Хлеб (500 г) 26,56 25,34 -4% Яйца (12 шт.) 70,02 50,72 -27% Куриное филе 162,95 105,33 -35% Помидоры 88,40 28,55 -67% Сигареты 100,00 120,29 +20% Такси (1 км) 13,00 17,18 +32% Аренда (1-комнатная квартира) 10 292,73 2 088,80 -79% Джинсы (1 шт.) 2 365,79 722,90 -69% Интернет 243,86 595,08 +144%

Как видим, цены на продукты питания в Бангладеш заметно ниже, чем в Украине. Тоже самое можно сказать о стоимости одежды и аренды жилья. А вот за интернет в Бангладеш нужно платить значительно больше. Также в Украине ниже цены на такси и сигареты.

Напомним, в 2024 году средняя заработная плата в Украине неуклонно увеличивалась. По сравнению с январем прошлого года ее средний уровень вырос на 18%.

Мы также писали, что в декабре 2024 года сотрудники центральных государственных органов Украины получали среднюю зарплату в размере 79,8 тыс. грн. Эта сумма более чем в два раза превышает показатель января, когда средняя зарплата составляла 38,6 тыс. грн.