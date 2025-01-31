Робоча сила з Бангладеш в Україні: порівняння якості життя та зарплат в обох країнах у 2025 році

Порівняння рівня життя та зарплат в Україні та Бангладеш. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні вже досить давно говорять про залучення робочої сили з інших країн на тлі невтішної демографічної ситуації. За словами можновладців в Україні може залишитися занадто мало людей, щоб тримати на плаву виснажену війною економіку України та відновлювати її після війни. Донедавна такі твердження були скоріш теоретизуванням. Втім нещодавно одна фабрик на Закарпатті почала вести перемовини з МЗС про працевлаштування 160 працівників із Бангладеш.

Новини.LIVE розповідають чому українська компанія запрошує робітників з Бангладеш та порівнюють якість життя та рівня зарплат у двох країнах.

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На Закарпатті одна з місцевих фабрик, що розташована у Тячівській міській територіальній громаді та спеціалізується на виготовленні меблів, веде переговори з Міністерством закордонних справ України щодо працевлаштування 160 громадян Бангладеш. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Він зазначив, що підприємство функціонує з 2001 року і за цей час виросло з невеликого цеху до великого виробника, який експортує меблі до Європи. Нині компанія "Ламелла" продовжує розширюватись і планує збільшити кількість робочих місць з 430 до 700. Відтак підприємство активно займається пошуком нових співробітників.

Білецький уточнив, що в рамках заповнення вакантних місць фабрика обговорює з МЗС можливість залучення 160 робітників з Народної Республіки Бангладеш на умовах трудового договору.

Можновладець також повідомив, що працівникам надаються безкоштовні обіди, транспортування на місце роботи у радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тисяч гривень.

"Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників", — додав Білецький.

Слід зазначити, що на момент написання цього матеріалу на сторінках компанії "Ламелла" на найбільших сайтах пошуку роботи в Україні work.ua та robota.ua не було жодної вакансії з пошуку працівників в Україні.

Чи потрібна Україні іноземна робоча сила

Розмови про залучення громадян інших країн для працевлаштування в Україні й післявоєнної розбудови країни точаться ще с середини 2024 року. За даними ООН, до 2100 року населення України може скоротитися до 15,3 мільйона осіб. Згідно зі статистикою організації, на 1 січня 2024 року чисельність населення України становила 37,441 мільйона осіб.

Прогнозується, що до 2026 року населення країни збільшиться до 39,7 мільйона, проте після цього розпочнеться щорічне скорочення чисельності населення. За оцінками, до 2100 року цей показник може знизитися до 15,3 мільйона осіб.

Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак також дала невтішний прогноз, зазначивши, що до 2025 року чисельність населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Вона підкреслила, що навіть якщо народжуваність відновиться до довоєнного рівня (1,2) або підвищиться до середнього ЄС (1,5), це лише сповільнить процес скорочення населення, але не вирішить проблему демографічного спаду. Єдиним системним рішенням, за її словами, є залучення мігрантів з інших країн.

Порівняння рівня життя в Україні та Бангладеш

Бангладеш — ісламська держава, одна з найбідніших в Азії й водночас найгустонаселеніша країна світу. Основою її економіки є сільське господарство: на землях, відвойованих у джунглів, вирощують рис, який вважається головною сільськогосподарською культурою, а також чай, джут та каучукові дерева. Рівень грамотності населення залишається низьким – читати та писати вміє лише третина мешканців.

Попри брак електрики, Бангладеш має надмірну кількість робочої сили, причому вкрай дешеву. Саме тому багато міжнародних компаній відкрили тут свої виробничі філії. Європейські. Наприклад, дорога сукня чи костюм із вітрини відомого модного бренду можуть бути виготовлені на швейному цеху в Бангладеш, найчастіше на старих механічних машинках.

У 2024 році країну вразили масові протести, викликані рішенням Верховного суду відновити систему квот на державні посади. Ці протести переросли в революцію, яка завершилася відставкою прем'єр-міністра Шейха Хасіни та її еміграцією.

Порівняння рівня життя та зарплат в Україні та Бангладеш. Інфографіка: Новини.LIVE

Середні зарплати в Бангладеш дорівнюють 26 000 бангладешських так (8 932,92 грн), а робочі спеціальності оплачуються в діапазоні 15 000 (5 153,61 грн) — 18 000 так (6 184,33 грн).

Для порівняння, середня зарплата в Україні за даними найбільшого сайту пошуку роботи Work.ua на січень 2025 року становить 22 500 гривень. Рівень зарплат у спеціальностях, пов'язаних з деревообробкою та меблевим виробництвом в Україні дорівнює 17 000 — 25 000 грн.

При цьом обидві країни дуже відрізняються за демографічною структурою. Віково-статева піраміда України скоріш регресивного типу — частка літнього населення висока, а дітей мало. Це призводить до навантаження на пенсійні та медичні системи, а також дефіциту робочої сили.

Віково-статева піраміда України. Фото: populationpyramid.net

У Бангладеш ситуація зворотна — прогресивна піраміда свідчить про домінування молоді, що формує значний резерв працездатного населення.

Віково-статева піраміда Бангладеш. Фото: populationpyramid.net

Для порівняння вартості життя в Україні та Бангладеш ми використовували дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя numbeo.com.

Порівняння вартості життя між Україною та Бангладеш

Послуга/продукт Середні ціни в Україні (грн) Середні Ціни в Бангладеш (грн) Різниця Молоко (1 л) 42,83 30,24 -29% Хліб (500 г) 26,56 25,34 -4% Яйця (12 шт.) 70,02 50,72 -27% Куряче філе 162,95 105,33 -35% Помідори 88,40 28,55 -67% Сигарети 100,00 120,29 +20% Таксі (1 км) 13,00 17,18 +32% Оренда (1-кімнатна кватира) 10 292,73 2 088,80 -79% Джинси (1 шт.) 2 365,79 722,90 -69% Інтернет 243,86 595,08 +144%

Як бачимо, ціни на харчові продукти в Бангладеш помітно нижчі, ніж в Україні. Теж саме можна сказати про вартість одягу та оренди житла. А ось за інтернет в Бангладеш потрібно платити значно більше. Також Україні нижчі ціни на таксі та сигарети.

Нагадаємо, у 2024 році середня заробітна плата в Україні неухильно збільшувалася. У порівнянні з січнем минулого року її середній рівень виріс на 18%.

Ми також писали, що у грудні 2024 року співробітники центральних державних органів України отримували середню зарплату в розмірі 79,8 тис. грн. Ця сума більш ніж у два рази перевищує показник січня, коли середня зарплата становила 38,6 тис. грн.