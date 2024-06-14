Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Рабочее совещание в офисе. Фото: columbusglobal.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня рынок труда в Украине отличается заметным понижением количества претендентов и низким уровнем конкуренции за рабочие места. При этом работодатели активно публикуют новые вакансии, но средние зарплаты остаются примерно на одном уровне.

Новини.LIVE рассказывают какая ситуация на рынке труда в Украине в июне и где в Украине платят самые высокие зарплаты.

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Что происходит на рынке труда в Украине

В майском отчете портала по поиску работы Work.ua говорится, что основной тенденцией на украинском рынке труда остается дефицит кадров. Количество кандидатов продолжает сокращаться, при этом снижается и конкуренция за вакансии.

Однако работодатели размещают рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Чтобы справиться с дефицитом кадров, они все чаще предлагают работу пенсионерам и людям с инвалидностью.

Так, в мае на портале было размещено 113 016 вакансий, что на 2% больше, чем в апреле. Таким образом, рынок труда уже третий месяц подряд превышает отметку в 100 000 вакансий. Также второй месяц фиксируется рекордное количество предложений работы с начала полномасштабного вторжения.

А вот средние зарплаты, которые предлагают работодатели в Украине, растут медленно или совсем не растут. Средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн, оставаясь на этом уровне уже четыре месяца. Среди регионов только на Днепропетровщине наблюдался рост средней зарплаты, которая достигла 19 500 грн, что на 500 грн больше по сравнению с апрелем. А в категории "Страхование" средняя зарплата второй месяц подряд снижается и составляет 23 500 грн.

Самые высокие зарплаты наблюдались у медиабаеров (50 000 грн), водителей-международников (47 500 грн), рихтовщиков (42 500 грн), эндодонтистов и риэлторов (40 000 грн), арматурщиков (37 500 грн), бизнес- и медиа грн).

Нехватка кадров ощущается и в коммунальной сфере. Так, в КП "Киевпасстранс" недавно заявили, что процент нехватки кадров на предприятии достиг 27%.

"В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" процент нехватки кадров достигает 27%. В настоящее время возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности, нуждаются слесари по ремонту подвижного состава и по ремонту колесных транспортных средств", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Там также добавили, что сейчас в предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям. Отдельная потребность есть в водителях категории "Д" и "ДЭ" (перевозка пассажиров общественного транспорта).

Об угрожающей нехватке кадров в Украине говорят и аналитики. Эксперт в сфере фармацевтического рекрутинга Андрей Анучин отметил, что огромное количество вакансий, которые сейчас есть на рынке труда, как раз и демонстрирует проблемы с количеством претендентов.

"Если до полномасштабной войны соотношение количества кандидатов к количеству вакансий составляло в среднем 9–10 человек, то сейчас этот показатель снизился до 2,5 поисковика на одну вакансию. А по некоторым наибольшим спросом позициям количество кандидатов даже меньше, чем количество предложений. Поэтому ситуация, в которой количество восстановившихся до довоенного уровня вакансий — искусственно создана. Если бы кандидатов было больше, они бы закрывали часть вакансий и общее количество предложений работы было бы меньше", — добавил Анучин.

Впрочем, не только эксперты говорят о дефиците работников в Украине. Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в Украине наблюдается нехватка рабочей силы.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов — таковы сейчас реалии рынка труда", — подчеркнула она.

Где в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Финансовый директор

Первая вакансия в нашем списке. В Вышгородском районе ищут кандидатов на должность финансового директора в ресторанно-гостиничном бизнесе. Позиция предусматривает руководство 15 подчиненными.

Основными задачами кандидата будут управление финансами, инвестициями в строительство и новыми направлениями бизнеса, а также формирование управленческой учетной политики. Финансовый директор будет отвечать за управление командой финансистов и учетным отделом, настройку процессов планирования и бюджетирования, а также планирование денежных потоков, налогов и автоматизацию финансового учета.

К кандидату предъявляются следующие требования: опыт управления большими командами (более 5 человек), опыт работы в HoReCa, знание украинского налогового законодательства и готовность работать в офисе за городом. Важны также внимательность к деталям и аккуратность.

Зарплата: 160 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность финансового директора. Фото: Work.ua

Оператор на харвестер и форвардер

Достаточно необычная вакансия. Спорим, не так много людей знает что такое харвестер и форвардер и зачем им нужен оператор. Рассказываем: харвестер — это самоходная, многооперационная лесозаготовительная машина, на колесной или гусеничной базе. Форвардер, в свою очередь, это грузовое и транспортное средство, используемое для лесозаготовительных работ.

Их используют при лесозаготовке по так называемой скандинавской технологии, при которой результатом работы на лесосеке уже готовый к дальнейшей переработке сортимент.

Компания приглашает на работу опытных операторов и предоставляет возможность обучения и повышения квалификации. Работа вахтовым методом с проживанием в доме.

Основные обязанности включают в себя профессиональное владение техникой, своевременное и качественное выполнение утвержденных объемов работ, проведение осмотров и технического обслуживания техники, а также соблюдение условий и правил охраны труда на производстве.

Кандидаты должны иметь обширный опыт работы на лесозаготовительных участках, быть ответственными и инициативными, ориентироваться на результат и не иметь алкогольной зависимости.

Зарплата: 120 000 — 240 000 грн.

Вакансия на должность оператора на харвестер и форвардер. Фото: Work.ua

Медиабаер

Тоже достаточно необычная профессия для рядового гражданина. Медиабаер это специалист, закупающий эфирное время на радио и телевидении, рекламные площади в печатных средствах массовой информации и интернет-изданиях.

Арбитражная команда, специализирующаяся на гемблинг-индустрии, ищет медиабаера. Основные задачи включают настройки, постоянный мониторинг и анализ рекламных кампаний, масштабирование аккаунтов для достижения плановых показателей KPI, ведение отчетности по выполнению поставленных планов, а также поиск и тестирование новых подходов и связок.

Идеальный кандидат должен иметь опыт работы на позиции Facebook media buyer не менее шести месяцев, иметь опыт в гемблинг бизнесе (особенно в схемном трафике или инфлюэнс), уметь работать с рекламными бюджетами от 10 тысяч долларов в месяц.

Зарплата: 100 000 — 250 000 грн.

Вакансия на должность медиабайера. Фото: Work.ua

Руководитель вуза

Учебное заведение высшего образования IV аккредитации "с богатой историей и статусом" ищет претендентов на должность руководителя.

Основные задачи включают в себя аудит существующих бизнес-процессов, разработку и внедрение стратегий развития учебного заведения, управление финансовой деятельностью и бюджетированием, а также сотрудничество с преподавательским составом и студентами для обеспечения качественного образования. Руководитель должен обеспечить соблюдение всех внутренних и законодательных требований.

Кандидат должен иметь стратегическое и бизнес-мышление, иметь высшее образование в области экономики или управления образованием, а также опыт работы в руководящей должности в учебном заведении. Отличные коммуникативные навыки и способность к сотрудничеству с разными заинтересованными сторонами, высокий уровень организационных способностей и стрессоустойчивость обязательны.

Зарплата: 250 000 грн.

Вакансия на должность руководителя высшего учебного заведения. Фото: Work.ua

Медиабаер

Последняя вакансия и снова нужен медиабаер. Компания PLASH ищет опытных медиабаеров в криптобизнесе. Приглашаются специалисты как по опыту в криптоиндустрии, так и по другим направлениям. Основное требование – высокий уровень профессионализма.

Для присоединения к команде необходимо иметь глубокие знания своего источника трафика, продемонстрировать недавние успешные кейсы и опыт работы с бюджетами от 20 000 долларов в месяц.

Зарплата: 200 000 — 600 000 грн.

Вакансия на должность медиабайера. Фото: Work.ua

Напомним, в Украине в июне размер зарплаты вместе с различными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Украине работодатели вынуждены повышать зарплаты украинцам из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабный дефицит кадров за последние годы. Известно, как изменятся выплаты.