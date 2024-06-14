Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де в Україні платять найвищі зарплати

Робоча нарада в офісі. Фото: columbusglobal.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сьогодні ринок праці в Україні відрізняється помітним зниженням кількості претендентів та низьким рівнем конкуренції за робочі місця. При цьому роботодавці активно публікують нові вакансії, проте середні зарплати залишаються приблизно на одному рівні.

Новини.LIVE розповідають яка ситуація на ринку праці в Україні у червні, та де в Україні платять найвищі зарплати.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

У травневому звіті порталу з пошуку роботи Work.ua зазначається, що основною тенденцією на українському ринку праці залишається дефіцит кадрів. Кількість кандидатів продовжує скорочуватись, разом із цим знижується і конкуренція за вакансії.

Проте роботодавці розміщають рекордну кількість вакансій із початку повномасштабного вторгнення. А щоб упоратися з дефіцитом кадрів, вони все частіше пропонують роботу пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Так, у травні на порталі було розміщено 113 016 вакансій, що на 2% більше, ніж у квітні. Таким чином, ринок праці вже третій місяць поспіль перевищує позначку 100 000 вакансій. Також другий місяць поспіль фіксується рекордна кількість пропозицій роботи із початку повномасштабного вторгнення.

А от середні зарплати, які пропонують роботодавці в Україні, зростають повільно, або зовсім не зростають. Середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 грн, залишаючись на цьому рівні вже чотири місяці поспіль. Серед регіонів лише на Дніпропетровщині спостерігалося зростання середньої зарплати, яка досягла 19 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з квітнем. А у категорії "Страхування" середня зарплата другий місяць поспіль знижується та становить 23 500 грн.

Найвищі зарплати спостерігалися у медіабаєрів (50 000 грн), водіїв-міжнародників (47 500 грн), рихтівників (42 500 грн), ендодонтистів та рієлторів (40 000 грн), арматурників (37 500 грн), бізнес- та медіапродюсерів (35 300 грн).

Нестача кадрів відчувається і в комунальній сфері. Так, у КП "Київпастранс" нещодавно заявили, що відсоток нестачі кадрів на підприємстві сягнув 27%.

"У комунальному підприємстві "Київпастранс" відсоток нестачі кадрів сягає 27%. Наразі виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, зокрема потребуються слюсарі з ремонту рухомого складу та з ремонту колісних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

Там також додали, що нині в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямками. Окрема потреба є у водіях категорії "Д" та "ДЕ" (перевезення пасажирів громадського транспорту).

Про загрозливу нестачу кадрів в Україні кажуть і аналітики. Експерт у сфері фармацевтичного рекрутингу Андрій Анучин зазначив, що та величезна кількість вакансій, що наразі є на ринку праці якраз і демонструє проблеми з кількістю претендентів.

"Якщо до повномасштабної війни співвідношення кількості кандидатів до кількості вакансій становила в середньому 9–10 осіб, то зараз цей показник знизився до 2,5 пошукача на одну вакансію. А за деякими позиціями, які мають найбільший попит, кількість кандидатів навіть менша, ніж кількість пропозицій. Тому ситуація, в якій кількість вакансій, що відновилася до довоєнного рівня — штучно утворена. Якби кандидатів було більше, вони б закривали частину вакансій і загальна кількість пропозицій роботи була б менша", — додав Анучин.

Втім, не тільки експерти говорять про дефіцит працівників в Україні. Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила, що в Україні спостерігається нестача робочої сили.

"Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів — такі зараз реалії ринку праці", — підкреслила вона.

Де в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Фінансовий директор

Перша вакансія у нашому списку. У Вишгородському районі шукають кандидатів на посаду фінансового директора у ресторанно-готельному бізнесі. Позиція, що передбачає керівництво 15 підлеглими.

Основними завданнями кандидата будуть управління фінансами, інвестиціями у будівництво та новими напрямами бізнесу, а також формування управлінської облікової політики. Фінансовий директор відповідатиме за управління командою фінансистів та обліковим відділом, налаштування процесів планування та бюджетування, а також за планування грошових потоків, податків та автоматизацію фінансового обліку.

До кандидата пред'являються такі вимоги: досвід управління великими командами (понад 5 осіб), досвід роботи в HoReCa, знання українського податкового законодавства та готовність працювати в офісі за містом. Важливими є також уважність до деталей та акуратність.

Зарплатня: 160 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду фінансового директора. Фото: Work.ua

Оператор на харвестер і форвардер

Досить незвична вакансія. Б'ємося об заклад, не так багато людей знає що таке харвестер і форвардер і навіщо їм потрібен оператор. Розповідаємо: харвестер — це самохідна, багатоопераційна лісозаготівельна машина, на колісній або гусеничній базі. Форвардер, своєю чергою, це вантажний та транспортний засіб, що використовується для лісозаготівельних робіт.

Їх використовують при лісозаготівлі за так званою скандинавською технологією, при якій результатом роботи на лісосіці є вже готовий до подальшої переробки сортимент.

Компанія запрошує на роботу досвідчених операторів та надає можливість навчання та підвищення кваліфікації. Робота вахтовим методом із проживанням у будинку.

Основні обов'язки включають професійне володіння технікою, своєчасне та якісне виконання затверджених обсягів робіт, проведення оглядів та технічного обслуговування техніки, а також дотримання умов та правил охорони праці на виробництві.

Кандидати повинні мати широкий досвід роботи на лісозаготівельних ділянках, бути відповідальними та ініціативними, орієнтуватися на результат і не мати алкогольної залежності.

Зарплатня: 120 000 — 240 000 грн.

Вакансія на посаду оператора на харвестер і форвардер. Фото: Work.ua

Медіабаєр

Теж досить незвична професія для пересічного громадянина. Медіабаєр це фахівець, який закуповує ефірний час на радіо та телебаченні, рекламні площі у друкованих засобах масової інформації та інтернет-виданнях.

Арбітражна команда, що спеціалізується на гемблінг-індустрії, шукає медіабаєра. Основні завдання включають налаштування, постійний моніторинг та аналіз рекламних кампаній, масштабування акаунтів для досягнення планових показників KPI, ведення звітності щодо виконання поставлених планів, а також пошук та тестування нових підходів та зв'язок.

Ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи на позиції Facebook media buyer не менше шести місяців, мати досвід у гемблинг бізнесі (особливо у схемному чи інфлюенс трафіку), вміти працювати з рекламними бюджетами від 10 тисяч доларів на місяць.

Зарплатня: 100 000 — 250 000 грн.

Вакансія на посаду медіабаєра. Фото: Work.ua

Керівник вищого навчального закладу

Навчальний заклад вищої освіти IV акредитації "з багатою історією та статусом" шукає претендентів на посаду керівника.

Основні завдання включають аудит існуючих бізнес-процесів, розробку та впровадження стратегій розвитку навчального закладу, управління фінансовою діяльністю та бюджетуванням, а також співпрацю з викладацьким складом та студентами для забезпечення якісної освіти. Керівник також має забезпечити дотримання всіх внутрішніх та законодавчих вимог.

Кандидат повинен мати стратегічне та бізнес-мислення, мати вищу освіту в галузі економіки або управління освітою, а також досвід роботи на керівній посаді в навчальному закладі. Відмінні комунікативні навички та здатність до співпраці з різними зацікавленими сторонами, високий рівень організаційних здібностей та стресостійкість є обов'язковими.

Зарплатня: 250 000 грн.

Вакансія на посаду керівника вищого навчального закладу. Фото: Work.ua

Медіабаєр

Остання вакансія і знову потрібен медіабаєр. Компанія PLASH шукає досвідчених медіабаєрів у криптобізнесі. Запрошуються фахівці як із досвідом у криптоіндустрії, так і з інших напрямків. Основна вимога – високий рівень професіоналізму.

Для приєднання до команди необхідно мати глибокі знання свого джерела трафіку, продемонструвати нещодавні успішні кейси та мати досвід роботи з бюджетами від 20 000 доларів на місяць.

Зарплатня: 200 000 — 600 000 грн.

Вакансія на посаду медіабаєра. Фото: Work.ua

Нагадаємо, в Україні у червні розмір зарплати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

Раніше ми писали, що в Україні роботодавці змушені підвищувати зарплати українцям через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Відомо, як зміняться виплати.