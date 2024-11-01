Какие авто чаще всего покупают украинцы — данные Укравтопрома

Выставка авто. Фото: Bloomberg

В октябре в Украине было приобретено более 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель всего на 1% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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В октябре потребительская активность на украинском авторынке выросла на 2% по сравнению с сентябрем 2024 года. Лидером среди брендов стала компания Renault: 775 новых авто этой марки пополнили автопарк страны.

Toyota, которая была на первом месте раньше, теперь занимает вторую позицию с 679 проданными автомобилями, а третье место досталось Skoda с 402 реализуемыми авто. В пятерку лидеров октября также вошли BMW (397 единиц) и Volkswagen (363 единицы). Бестселлером луны снова стал кроссовер Renault Duster — за октябрь его приобрели 749 раз.

С начала года в Украине зарегистрировали 58,8 тысяч новых легковых авто, что на 19% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в прошлом месяце украинцы активно покупали подержанные авто: за 9 месяцев этого года приобрели 50,1 тысяч легковых машин в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за рубежа, что на 60% больше, чем в прошлом.

Что еще нужно знать

Напомним, уже несколько лет б/у Tesla продаются с огромными скидками от первоначальной розничной цены. Известно, почему электрокары теряют ценность с бешеной скоростью.

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