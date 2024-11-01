Які авто найчастіше купують українці — дані Укравтопрому

Виставка авто. Фото: Bloomberg

У жовтні в Україні було придбано понад 5,8 тисячі нових легкових автомобілів. Цей показник лише на 1% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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У жовтні споживча активність на українському авторинку зросла на 2% порівняно з вереснем 2024 року. Лідером серед брендів стала компанія Renault: 775 нових авто цієї марки поповнили автопарк країни.

Toyota, яка була на першому місці раніше, тепер займає другу позицію з 679 проданими автомобілями, а третє місце дісталося Skoda з 402 реалізованими авто. У п’ятірку лідерів жовтня також увійшли BMW (397 одиниць) і Volkswagen (363 одиниці). Бестселером місяця знову став кросовер Renault Duster — за жовтень його придбали 749 разів.

З початку року в Україні зареєстрували 58,8 тисячі нових легкових авто, що на 19% перевищує показник за аналогічний період 2023 року.

Крім того, минулого місяця українці активно купували вживані авто: за 9 місяців цього року придбали 50,1 тисячі легкових машин віком до 5 років, ввезених з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вже кілька років вживані Tesla продаються з величезними знижками від початкової роздрібної ціни. Відомо, чому електрокари втрачають цінність з шаленою швидкістю.

Ми також писали, що титул найдорожчого автомобіля у світі сьогодні належить родстеру Rolls Royce La Rose Noire Droptail за неймовірною ціною 32 000 000 доларів. Ще 15 років назад фантастичною здавалася вартість мільйон доларів, який просили за Bugatti Veyron.