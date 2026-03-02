Видео
Україна
Видео

Резкая "оттепель" на черном рынке — куда движется курс доллара

Резкая "оттепель" на черном рынке — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:49
Курс доллара на черном рынке идет к рекорду — сколько стоит валюта
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE.

Начало весны в Украине ознаменовалось снижением официального курса доллара — регулятор установил его на уровне 43,0996 грн, что на 11 копеек ниже предыдущего показателя. В банках американская валюта подешевела в продаже на 5 копеек до 43,45 грн/долл., а в покупке осталась по 43,00 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают валюту частники.

Сколько стоит доллар на черном рынке

Утром понедельника, 2 марта, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины", частники продавали американскую валюту по 43,232 грн/долл., а покупали по 43,116 грн/долл. Маржа при этом составляла почти 12 копеек на каждом долларе, что является достаточно высоким показателем.

С самого начала торгового дня валюта взяла медленный курс на подорожание, но уже после 11:00 рванула вверх довольно резко.

В полдень доллар стоил 43,25 грн в продаже и 43,156 грн в покупке. В 15:00 котировки выросли еще больше:

  • продажа — 43,284 грн/долл;
  • покупка — 43,190 грн/долл.

В то же время спред снизился до чуть более 9 копеек на каждом долларе.

Курс чорний
Курс доллара на черном рынке 2 марта. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в марте

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, что сейчас оснований рассчитывать на снижение курса доллара в марте нет. Однако и стремительного подорожания американской валюты не предвидится.

"У Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Чтобы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — пояснил экономист.

Даже если начнется перемирие между Украиной и Россией, уточнил эксперт, укрепление гривны сразу не произойдет. Сначала должны начаться восстановление и инвестирование — только после этого доллар немного подешевеет в обменных пунктах.

В марте подобные сдвиги не ожидаются, поэтому, по словам Плотникова, официальный курс останется в постоянном диапазоне 42,80-43,50 грн/долл. с небольшой корректировкой в обе стороны.

Ранее мы рассказывали, что многие украинцы сталкиваются с проблемой при обмене долларов. Финансовые учреждения имеют право отказать клиенту в обслуживании, если для этого есть определенные законом основания.

Также узнавайте, как реагирует доллар на события, которые происходят на Ближнем Востоке. Дальнейшее развитие конфликта может существенно повлиять на мировую экономику в целом.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
