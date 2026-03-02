Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Різке "потепління" на чорному ринку — куди рухається курс долара

Різке "потепління" на чорному ринку — куди рухається курс долара

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:49
Курс долара на чорному ринку прагне рекорду — скільки коштує валюта
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE.

Перший тиждень весни в Україні почався зі зниження офіційного курсу долара — Нацбанк встановив його на рівні 43,0996 грн, що на 11 копійок нижче попереднього показника. В банках американська валюта подешевшала лише у продажу на 5 копійок до 43,45 грн/дол., а у купівлі залишилася по 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють валюту приватники.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує долар на чорному ринку

Вранці понеділка, 2 березня, як свідчать дані сервісу "Курс України", приватники продавали американську валюту по 43,232 грн/дол., а купували по 43,116 грн/дол. Маржа при цьому складала майже 12 копійок на кожному доларі, що є досить високим показником.

З самого початку торгового дня валюта взяла повільний курс на подорожчання, але вже після 11:00 рвонула вгору доволі різко. 

Опівдні долар коштував 43,25 грн у продажу та 43,156 грн у купівлі. О 15:00 котирування зросли ще більше:

  • продаж — 43,284 грн/дол.;
  • купівля — 43,190 грн/дол.

Водночас спред знизився до трохи більше як 9 копійок на кожному доларі.

Курс чорний
Курс долара на чорному ринку 2 березня. Фото: скриншот

Яким буде курс долара у березні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що наразі підстав розраховувати на зниження курсу долара в березні немає. Однак і стрімкого дорожчання американської валюти не передбачається.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — пояснив економіст.

Навіть якщо почнеться перемир’я між Україною та Росією, уточнив експерт, укріплення гривні одразу не відбудеться. Спочатку мають початися відбудова та інвестування — лише після цього долар трохи подешевшає в обмінних пунктах.

В березні подібні зрушення не очікуються, тож, за словами Плотнікова, офіційний курс залишиться у сталому діапазоні 42,80-43,50 грн/дол. з невеликим коригуванням в обидві сторони. 

Раніше ми розповідали, що чимало українців стикаються з проблемою при обміні доларів. Фінансові установи мають право відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо для цього є визначені законом підстави.

Також дізнавайтеся, як реагує долар на події, які відбуваються на Близькому Сході. Подальший розвиток конфлікту може суттєво вплинути на світову економіку загалом.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації