Курс долара на чорному ринку прагне рекорду — скільки коштує валюта

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE.

Перший тиждень весни в Україні почався зі зниження офіційного курсу долара — Нацбанк встановив його на рівні 43,0996 грн, що на 11 копійок нижче попереднього показника. В банках американська валюта подешевшала лише у продажу на 5 копійок до 43,45 грн/дол., а у купівлі залишилася по 43,00 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють валюту приватники.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує долар на чорному ринку

Вранці понеділка, 2 березня, як свідчать дані сервісу "Курс України", приватники продавали американську валюту по 43,232 грн/дол., а купували по 43,116 грн/дол. Маржа при цьому складала майже 12 копійок на кожному доларі, що є досить високим показником.

З самого початку торгового дня валюта взяла повільний курс на подорожчання, але вже після 11:00 рвонула вгору доволі різко.

Опівдні долар коштував 43,25 грн у продажу та 43,156 грн у купівлі. О 15:00 котирування зросли ще більше:

продаж — 43,284 грн/дол.;

купівля — 43,190 грн/дол.

Водночас спред знизився до трохи більше як 9 копійок на кожному доларі.

Курс долара на чорному ринку 2 березня. Фото: скриншот

Яким буде курс долара у березні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що наразі підстав розраховувати на зниження курсу долара в березні немає. Однак і стрімкого дорожчання американської валюти не передбачається.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — пояснив економіст.

Навіть якщо почнеться перемир’я між Україною та Росією, уточнив експерт, укріплення гривні одразу не відбудеться. Спочатку мають початися відбудова та інвестування — лише після цього долар трохи подешевшає в обмінних пунктах.

В березні подібні зрушення не очікуються, тож, за словами Плотнікова, офіційний курс залишиться у сталому діапазоні 42,80-43,50 грн/дол. з невеликим коригуванням в обидві сторони.

Раніше ми розповідали, що чимало українців стикаються з проблемою при обміні доларів. Фінансові установи мають право відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо для цього є визначені законом підстави.

Також дізнавайтеся, як реагує долар на події, які відбуваються на Близькому Сході. Подальший розвиток конфлікту може суттєво вплинути на світову економіку загалом.