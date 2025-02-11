Revolut в Украине: регистрация через "Дію", преимущества и возможности

Карта "Чистое небо". Фото: Revolut/Facebook

Британская финтех-компания Revolut официально объявила о запуске в Украине — регистрация доступна через "Дію". Теперь граждане Украины могут открыть европейский банковский счет без необходимости выезда за границу.

Как сообщается на странице Revolut в Facebook, чтобы отпраздновать официальный запуск в Украине выпущена специальная дебетовая карта Clear Sky.

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Начало полноценной работы британского нео-банка подтвердила и "Дія". Ведь Revolut стал первым среди иностранных банков, который интегрировал шеринг документов через "Дію" для идентификации пользователей. Благодаря этому процесс создания учетной записи занимает всего несколько минут.

Как зарегистрироваться в Revolut через "Дію"

Чтобы начать пользоваться Revolut, достаточно выполнить несколько простых шагов:

Загрузить приложение Revolut на смартфон.

Во время регистрации выбрать вариант идентификации через "Дію".

Подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта.

Активировать "Дія.Підпис" и пройти фотопроверку.

После успешной регистрации пользователи получают доступ к международным денежным переводам без комиссий между клиентами Revolut, обмену валют по выгодному курсу и цифровому банкингу мирового уровня.

Какие финансовые возможности открывает Revolut для украинцев

Revolut предлагает широкий спектр услуг, которые делают финансовые операции быстрыми, удобными и безопасными:

Международные переводы без комиссий между клиентами Revolut.

Обмен более 30 валют по межбанковскому курсу.

Европейский банковский счет, упрощающий получение денег из-за рубежа.

Удобные платежи с помощью мобильного приложения и физической карты.

Инвестиции в криптовалюту и драгоценные металлы прямо в приложении.

Специальная карта Clear Sky — символ поддержки Украины

Вместе с запуском в Украине Revolut выпустил украинскую дебетовую карту "Чистое небо". Она выполнена в патриотическом сине-желтом дизайне и доступна украинцам бесплатно.

Клиенты из Великобритании и ЕС могут получить карту за благотворительное пожертвование от 5 фунтов или евро. Все собранные средства будут переданы на поддержку вынужденных переселенцев через UK for UNHCR.

Как украинцы уже используют Revolut

С момента начала полномасштабной войны Revolut стал одним из основных финансовых инструментов для украинцев за рубежом.

С 2022 года через Revolut в Украину было переведено более 1 млрд евро. Активнее всего деньги поступают из Германии, Великобритании, Ирландии, Польши и Нидерландов.

Кроме того, компания активно развивает свои услуги для украинских пользователей. Так, в конце 2024 года Revolut представил бета-версию приложения на украинском языке, что значительно облегчает его использование.

Как сообщалось, "Дія" продолжает развиваться — одно из последних обновлений касается медицинской сферы. Отныне украинцы смогут получать все направления к врачам и рецепты прямо на свои смартфоны через "Дію". Это значительно упростит процесс получения и хранения медицинской документации.

Также напомним, что теперь украинские автовладельцы могут продавать свои автомобили онлайн, воспользовавшись услугами портала "Дія" и сервиса AUTO.RIA. Эта новая функция позволяет оформить сделку купли-продажи автомобиля без необходимости посещения сервисных центров и очередей.