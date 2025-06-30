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Главная Финансы Рекорд на рынке — евро обновил исторический максимум в Украине

Рекорд на рынке — евро обновил исторический максимум в Украине

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Дата публикации 30 июня 2025 18:28
Такого с курсом евро еще не было — НБУ установил новый исторический максимум
Купюры евро в руках у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили официальный показатель для курса евро. Так, 1 июля 2025 года евровалюта будет стоить 48,99 грн.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Обновленный курс является на 21 копейку больше текущего. Также это новый рекорд на рынке валют в Украине.

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Курс евро в Украине на 1 июля. Скриншот: НБУ

Отметим, в июне курс евро по отношению к гривне обновился уже в шестой раз. Впервые — 12 июня, когда НБУ установил курс на уровне 48,08 грн (с 47, 5 грн 11 июня). С тех пор курс евро вырос на 1,49 грн.

Что будет происходить с курсом евро в июле

Тенденция к росту курса гривны по отношению к евро наблюдается с марта 2025 года и сохранится, вероятно, в июле. Как отметил в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников, причиной стремительного подорожания валюты стала реакция ЕС на импортные пошлины президента США Дональда Трампа — 10% на все товары, транспортируемые из Европы.

"Думаю, в июле будем иметь аналогичную тенденцию, валюта дешеветь не будет", — сказал Алексей Плотников.

Ранее мы рассказывали о проблемах с обменом евро. Так, финучреждения могут не принимать купюры старого образца. Узнавайте также, почему платежи в евро могут стать для украинцев проще.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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