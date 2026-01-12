Цена на золото впервые в истории превысила 4600 долларов за унцию

Золотые слитки и монеты. Фото: Freepik

Драгоценные металлы вновь подорожали в понедельник, 12 января. При этом золото обновило исторический максимум и достигло 4600 долларов за тройскую унцию.

За год металл подорожал на 71%, и только за последние полгода — более чем на треть, сообщает Reuters.

Цены на золото 12 января

Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4600,33 доллара за унцию по состоянию на 06:00 по Гринвичу, после того как ранее достигло нового рекордного уровня в 4538,69 доллар.

Таким образом цена золота достигла самых высоких годовых показателей от 1977-го года.

Участники рынка при этом не спешат выходить из золота и ждут новых максимумов в 2026 году.

"Таким образом, на фоне событий в Иране, потенциального вмешательства США и уголовного расследования в отношении председателя ФРС, фьючерсы на американские акции снизились, что стало сигналом для дальнейшего роста цен на золото", — сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка KCM Trade.

Почему золото так выросло за год

2025-й и начало этого года для золота было очень сильным. За 12 месяцев драгоценный металл подорожал примерно на 71%.

На цены давили сразу несколько факторов: ожидание снижения ставок в США, геополитика, стабильный спрос со стороны центробанков и приток средств в биржевые фонды, инвестирующие в золото.

Что будет с ценой золота в 2026 году

Трейдеры закладывают как минимум два снижения ставок в США в 2026 году, а для активов без процентного дохода это традиционно позитивный фон.

В ближайшие месяцы американские финансисты прогнозируют рекордный рост золота до 5 тысяч долларов США за унцию. Такой прогноз обнародовали аналитики Bank of America, указав на сочетание сигналов, которые продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

