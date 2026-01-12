Видео
Главная Финансы Рекорд, которого не было 40 лет — цена золота достигла максимума

Рекорд, которого не было 40 лет — цена золота достигла максимума

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:29
Цена на золото впервые в истории превысила 4600 долларов за унцию
Золотые слитки и монеты. Фото: Freepik

Драгоценные металлы вновь подорожали в понедельник, 12 января. При этом золото обновило исторический максимум и достигло 4600 долларов за тройскую унцию.

За год металл подорожал на 71%, и только за последние полгода — более чем на треть, сообщает Reuters.

Читайте также:

Цены на золото 12 января

Спотовое золото подорожало на 0,8% до 4600,33 доллара за унцию по состоянию на 06:00 по Гринвичу, после того как ранее достигло нового рекордного уровня в 4538,69 доллар.

Таким образом цена золота достигла самых высоких годовых показателей от 1977-го года.

Участники рынка при этом не спешат выходить из золота и ждут новых максимумов в 2026 году.

"Таким образом, на фоне событий в Иране, потенциального вмешательства США и уголовного расследования в отношении председателя ФРС, фьючерсы на американские акции снизились, что стало сигналом для дальнейшего роста цен на золото", — сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка KCM Trade.

Почему золото так выросло за год

2025-й и начало этого года для золота было очень сильным. За 12 месяцев драгоценный металл подорожал примерно на 71%.

На цены давили сразу несколько факторов: ожидание снижения ставок в США, геополитика, стабильный спрос со стороны центробанков и приток средств в биржевые фонды, инвестирующие в золото.

Что будет с ценой золота в 2026 году

Трейдеры закладывают как минимум два снижения ставок в США в 2026 году, а для активов без процентного дохода это традиционно позитивный фон.

В ближайшие месяцы американские финансисты прогнозируют рекордный рост золота до 5 тысяч долларов США за унцию. Такой прогноз обнародовали аналитики Bank of America, указав на сочетание сигналов, которые продолжают поддерживать спрос на драгоценный металл.

Ранее мы писали, кто обладает самыми большими запасами серебра в мире — топ стран.

Также узнайте о прогнозах цены золота на 2026 год

рекорд драгоценные металлы трейдеры золото фьючерсы
Алексей Даниленко
Автор:
Алексей Даниленко
