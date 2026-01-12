Відео
Рекорд, якого не було 40 років — ціна золота досягла максимуму

Рекорд, якого не було 40 років — ціна золота досягла максимуму

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:29
Ціна на золото вперше в історії перевищила 4600 доларів за унцію
Золоті злитки та монети. Фото: Freepik

Дорогоцінні метали знов подорожчали у понеділок, 12 січня. При цьому золото  оновило історичний максимум та досягло 4600 доларів за тройську унцію. 

За рік метал подорожчав на 71%, і лише за останні півроку — більш ніж на третину, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Ціни на золото 12 січня

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4600,33 долара за унцію станом на 06:00 за Гринвічем, після того як раніше досягло нового рекордного рівня в 4538,69 долар.

Таким чином ціна золота досягнула найвищих річних показників від 1977-го року.

Учасники ринку при цьому не поспішають виходити із золота і чекають на нові максимуми у 2026 році.

"Таким чином, на тлі подій в Ірані, потенційного втручання США та кримінального розслідування щодо голови ФРС, ф'ючерси на американські акції знизилися, що стало сигналом для подальшого зростання цін на золото", — сказав Тім Уотерер, головний аналітик ринку KCM Trade.

Чому золото так виросло за рік

2025-й та початок цього року для золота був дуже сильним. За 12 місяців дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 71%.

На ціни тиснули одразу кілька факторів: очікування зниження ставок у США, геополітика, стабільний попит з боку центробанків і приплив коштів у біржові фонди, що інвестують у золото.

Що буде з ціною золота у 2026

Трейдери закладають щонайменше два зниження ставок у США у 2026 році, а для активів без відсоткового доходу це традиційно позитивний фон. 

У найближчі місяці американські фінансисти прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів США за унцію. Такий прогноз оприлюднили аналітики Bank of America, вказавши на поєднання сигналів, які продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал. 

Раніше ми писали, хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн.

Також дізнайтеся про прогнози ціни на золото у 2026 році. 

рекорд дорогоцінні метали трейдери золото ф'ючерси
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
