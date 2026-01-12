Ціна на золото вперше в історії перевищила 4600 доларів за унцію

Золоті злитки та монети. Фото: Freepik

Дорогоцінні метали знов подорожчали у понеділок, 12 січня. При цьому золото оновило історичний максимум та досягло 4600 доларів за тройську унцію.

За рік метал подорожчав на 71%, і лише за останні півроку — більш ніж на третину, повідомляє Reuters.

Ціни на золото 12 січня

Спотове золото подорожчало на 0,8% до 4600,33 долара за унцію станом на 06:00 за Гринвічем, після того як раніше досягло нового рекордного рівня в 4538,69 долар.

Таким чином ціна золота досягнула найвищих річних показників від 1977-го року.

Учасники ринку при цьому не поспішають виходити із золота і чекають на нові максимуми у 2026 році.

"Таким чином, на тлі подій в Ірані, потенційного втручання США та кримінального розслідування щодо голови ФРС, ф'ючерси на американські акції знизилися, що стало сигналом для подальшого зростання цін на золото", — сказав Тім Уотерер, головний аналітик ринку KCM Trade.

Чому золото так виросло за рік

2025-й та початок цього року для золота був дуже сильним. За 12 місяців дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 71%.

На ціни тиснули одразу кілька факторів: очікування зниження ставок у США, геополітика, стабільний попит з боку центробанків і приплив коштів у біржові фонди, що інвестують у золото.

Що буде з ціною золота у 2026

Трейдери закладають щонайменше два зниження ставок у США у 2026 році, а для активів без відсоткового доходу це традиційно позитивний фон.

У найближчі місяці американські фінансисти прогнозують рекордне зростання золота до 5 тисяч доларів США за унцію. Такий прогноз оприлюднили аналітики Bank of America, вказавши на поєднання сигналів, які продовжують підтримувати попит на дорогоцінний метал.

