Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

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Несмотря на продолжающуюся войну, банковский сектор Украины демонстрирует удивительную устойчивость и адаптивность к сложным условиям. Для более глубокого понимания текущего состояния украинских банков, мы провели анализ экономических показателей всех системно важных и сберегательных банков Украины. Нашей целью было выяснить, какие банки соответствуют установленным нормативам, а где наблюдаются отклонения. Новини.LIVE вывели рейтинг банков по ключевым критериям, включая регулятивный капитал и ликвидность, чтобы выделить лидеров и обратить внимание на банки, которые требуют дополнительного внимания.

Доверие есть, но не долгосрочное

По данным Национального банка Украины (НБУ), под конец года 2024 года наблюдается рост чистых гривневых корпоративных и розничных кредитов, что свидетельствует о восстановлении кредитования и доверия к банковской системе. Наблюдается снижение процентных ставок по новым гривневым кредитам для бизнеса до 15,2% годовых, что соответствует уровню конца 2019 года и способствует постепенному увеличению объемов кредитования. Особенно заметен рост в сегменте малого и среднего предпринимательства, где чистые гривневые кредиты выросли более чем на четверть в годовом исчислении.

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Депозитная база банков также укрепляется. Объемы гривневых вкладов физических лиц увеличились на 19,3% в годовом исчислении, отражая доверие населения к банковской системе. При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам для населения снизились до 10,2% годовых.

Впрочем, как рассказал Новини.LIVE источник в правлении одного из частных украинских банков, доверие "не долгосрочное". "Если смотреть на цифры, то все хорошо. Но, если разбираться в деталях, то есть определенные моменты. Например, если взять данные по депозитам, то мы видим, что 90% депозитов размещены на срок до 1 года. То есть доверие людей к банковской системе краткосрочное. Люди практически не несут деньги на 5 лет и больше", — сказал Новини.LIVE банкир.

В то же время, международные рейтинговые агентства отмечают высокую устойчивость украинских банков в условиях войны. По данным Fitch Ratings, доходность банков остается ключевым источником улучшения капитализации, поддерживая ее на стабильном уровне. Однако эксперты предупреждают о сохраняющихся рисках, связанных с военным конфликтом и его влиянием на экономику в целом.

Важным фактором стабильности банковского сектора по-прежнему является международная финансовая поддержка. По прогнозам НБУ, макроэкономическая стабильность во многом зависит от продолжения помощи со стороны международных партнеров. Своевременное поступление внешнего финансирования позволит поддерживать экономический рост и контролировать инфляционные процессы.

Госбанки запасаются валютой

Для более глубокого понимания текущего состояния украинских банков, мы провели анализ экономических показателей всех системно важных и сберегательных банков Украины. Как следует из предоставленных банками данных, почти все они выполняют нормативы.

Исключением является "Мотор Банк", у которого регулятивный капитал по итогам декабря 2024 года опустился ниже норматива в 200 млн грн. Низкий показатель регулятивного капитала может быть сигналом для вкладчиков о риске потери стабильности банка и пристального внимания регулятора.



"Норматив регуляторного капитала в среднем по системе віше 17%, при минимальном 8,5%. Но, со следующего года у требования возрастут до 10%. Учитывая, принятый Закон о повышении налогообложения банков, которые предусмотрен налог на прибыль в размере 50%, возможностей для наращивания капитала будет меньше", — отметил глава правления Акордбанка Алексей Руднев.



Он также добавил, что учитывая сокращающуюся операционную маржу, уменьшенные проценты по депозитным сертификатам, а также высоких процентных ставках, те банки, у которых этот показатель находится в близи нормативных значений будут чувствовать давление на капитал, что будет влиять на их аппетиты относительно кредитования.



"Вместе с тем, система находится в хорошем уровне капитализации. И этот факт стабильности достаточно сильный", — добавил банкир.

Рейтинг банков по объему капитала см. в инфографике.

В списке "штрафников" также два крупных государственных банка - "ПриватБанк" и "ОщадБанк". Они попали в этот список из-за чрезмерного накопления валюты, обьемы которой превышают установленный норматив до 20 раз. Что может говорить о том, что государственные банки готовятся к дальнейшей девальвации гривни. Такой подход снижает риски при международных расчетах, но может замедлить внутреннее кредитование и вызвать риски при ревальвации национальной валюты.

В то же время, на данный момент, основываясь на других показателях банки имеют высокую степень устойчивости. Более подробно об экономических показателях банков см. инфографику.

Ликвидность без тревог

Пожалуй один из самых важных показателей, которые интересуют вкладчиков — это ликвидность. И в этом плане, все сберегательные и системные банки выглядят уверенно и минимум в несколько раз превышают нормативы НБУ. Это свидетельствует о высоком уровне безопасности банков. Такой запас ликвидности позволяет банку устойчиво переживать рыночные потрясения или экономические кризисы, а также оперативно выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами.

Поскольку многие украинцы предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, одним из ключевых факторов при выборе банка становится возможность быстрого снятия средств. В этом отношении на данный момент проблем не наблюдается.

Более того, ряд банков демонстрируют высокие показатели валютной ликвидности: например, в "Универсал банке" и "Укрэксимбанке" объемы высококачественных ликвидных активов превышает обязательства в 7 раз, в "Креди агриколь банк" — в 6 раз, а в "Ощадбанке" и "Райффайзен Банке" — более чем в 4 раза.

Чрезмерно высокая ликвидность может также указывать на осторожную стратегию банка, когда он предпочитает держать значительные средства в высоколиквидных активах, а не направлять их в кредитование или инвестиции.

Чуть хуже, чем у других

Есть также ряд банков, чьи показатели, хоть и находятся в пределах норматива, но существенно отличаются от конкурентов. Один из таких нормативов — объем крупных кредитов. Согласно нормативу, сумма крупных кредитов не должна превышать 8-кратного размера капитала, и все украинские банки соблюдают этот стандарт.

Однако у некоторых государственных банков, а именно: "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", а также у частных банков, таких как "Таскомбанк" и "Сенс Банк", этот показатель значительно выше среднего по рынку. Слишком высокое значение крупных кредитов свидетельствует о зависимости банка от небольшого числа крупных заемщиков, что увеличивает риски в случае их дефолта.

Кроме того, "Сенс Банк" и "Таскомбанк" имеют самые низкие показатели устойчивости капитала среди всех банков участвующих в рейтинге. Приближение этих индикаторов к минимальным нормативам может свидетельствовать о сниженной способности покрывать риски. В условиях ухудшения экономической ситуации или роста рисков такие банки могут столкнуться с серьезными трудностями. Даже незначительное снижение капитала может привести к несоответствию нормативам, что влечет за собой санкции или ограничения со стороны регуляторов.

В целом, несмотря на сложные экономические условия, вызванные войной, украинские банки продолжают демонстрировать высокую устойчивость. Это во многом связано с грамотной политикой регуляторов и адаптацией банковского сектора к новым реалиям. Банки увеличили свои валютные резервы, что позволяет эффективно управлять обязательствами перед вкладчиками даже в условиях нестабильности.

Дополнительно, усилился контроль за рисками, что помогает поддерживать ключевые показатели ликвидности и устойчивости капитала выше нормативов. Кроме того, своевременные меры, такие как введение мораториев на снятие крупных сумм, ограничение операций и поддержка со стороны международных партнеров, способствуют дальнейшему укреплению банковской системы.