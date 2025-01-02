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Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

2 января 2025 06:53
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения
Графика: Новини.LIVE
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

Несмотря на продолжающуюся войну, банковский сектор Украины демонстрирует удивительную устойчивость и адаптивность к сложным условиям. Для более глубокого понимания текущего состояния украинских банков, мы провели анализ экономических показателей всех системно важных и сберегательных банков Украины. Нашей целью было выяснить, какие банки соответствуют установленным нормативам, а где наблюдаются отклонения. Новини.LIVE вывели рейтинг банков по ключевым критериям, включая регулятивный капитал и ликвидность, чтобы выделить лидеров и обратить внимание на банки, которые требуют дополнительного внимания.

Доверие есть, но не долгосрочное

По данным Национального банка Украины (НБУ), под конец года 2024 года наблюдается рост чистых гривневых корпоративных и розничных кредитов, что свидетельствует о восстановлении кредитования и доверия к банковской системе. Наблюдается снижение процентных ставок по новым гривневым кредитам для бизнеса до 15,2% годовых, что соответствует уровню конца 2019 года и способствует постепенному увеличению объемов кредитования. Особенно заметен рост в сегменте малого и среднего предпринимательства, где чистые гривневые кредиты выросли более чем на четверть в годовом исчислении. 

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Депозитная база банков также укрепляется. Объемы гривневых вкладов физических лиц увеличились на 19,3% в годовом исчислении, отражая доверие населения к банковской системе. При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам для населения снизились до 10,2% годовых.

Впрочем, как рассказал Новини.LIVE источник в правлении одного из частных украинских банков, доверие "не долгосрочное". "Если смотреть на цифры, то все хорошо. Но, если разбираться в деталях, то есть определенные моменты. Например, если взять данные по депозитам, то мы видим, что 90% депозитов размещены на срок до 1 года. То есть доверие людей к банковской системе краткосрочное. Люди практически не несут деньги на 5 лет и больше", — сказал Новини.LIVE банкир. 

В то же время, международные рейтинговые агентства отмечают высокую устойчивость украинских банков в условиях войны. По данным Fitch Ratings, доходность банков остается ключевым источником улучшения капитализации, поддерживая ее на стабильном уровне. Однако эксперты предупреждают о сохраняющихся рисках, связанных с военным конфликтом и его влиянием на экономику в целом. 

Важным фактором стабильности банковского сектора по-прежнему является международная финансовая поддержка. По прогнозам НБУ, макроэкономическая стабильность во многом зависит от продолжения помощи со стороны международных партнеров. Своевременное поступление внешнего финансирования позволит поддерживать экономический рост и контролировать инфляционные процессы. 

Госбанки запасаются валютой

Для более глубокого понимания текущего состояния украинских банков, мы провели анализ экономических показателей всех системно важных и сберегательных банков Украины. Как следует из предоставленных банками данных, почти все они выполняют нормативы.

Исключением является "Мотор Банк", у которого регулятивный капитал по итогам декабря 2024 года опустился ниже норматива в 200 млн грн. Низкий показатель регулятивного капитала может быть сигналом для вкладчиков о риске потери стабильности банка и пристального внимания регулятора. 

"Норматив регуляторного капитала в среднем по системе віше 17%, при минимальном 8,5%. Но, со следующего года у требования возрастут до 10%.  Учитывая, принятый Закон о повышении налогообложения банков, которые предусмотрен налог на прибыль в размере 50%, возможностей для наращивания капитала будет меньше", — отметил глава правления Акордбанка Алексей Руднев.

Он также добавил, что учитывая сокращающуюся операционную маржу, уменьшенные проценты по депозитным сертификатам, а также высоких процентных ставках, те банки, у которых этот показатель находится в близи нормативных значений будут чувствовать давление на капитал, что будет влиять на их аппетиты относительно кредитования. 

"Вместе с тем, система находится в хорошем уровне капитализации. И этот факт стабильности достаточно сильный", — добавил банкир. 

Рейтинг банков по объему капитала см. в инфографике. 

Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения - фото 1

В списке "штрафников" также два крупных государственных банка - "ПриватБанк" и "ОщадБанк". Они попали в этот список из-за чрезмерного накопления валюты, обьемы которой превышают установленный норматив до 20 раз. Что может говорить о том, что государственные банки готовятся к дальнейшей девальвации гривни. Такой подход снижает риски при международных расчетах, но может замедлить внутреннее кредитование и вызвать риски при ревальвации национальной валюты.

В то же время, на данный момент, основываясь на других показателях банки имеют высокую степень устойчивости. Более подробно об экономических показателях банков см. инфографику.

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Ликвидность без тревог

Пожалуй один из самых важных показателей, которые интересуют вкладчиков — это ликвидность. И в этом плане, все сберегательные и системные банки выглядят уверенно и минимум в несколько раз превышают нормативы НБУ. Это свидетельствует о высоком уровне безопасности банков. Такой запас ликвидности позволяет банку устойчиво переживать рыночные потрясения или экономические кризисы, а также оперативно выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами.

Поскольку многие украинцы предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте, одним из ключевых факторов при выборе банка становится возможность быстрого снятия средств. В этом отношении на данный момент проблем не наблюдается.

Более того, ряд банков демонстрируют высокие показатели валютной ликвидности: например, в "Универсал банке" и "Укрэксимбанке" объемы высококачественных ликвидных активов превышает обязательства в 7 раз, в "Креди агриколь банк" — в 6 раз, а в "Ощадбанке" и "Райффайзен Банке" — более чем в 4 раза.

Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения - фото 3

Чрезмерно высокая ликвидность может также указывать на осторожную стратегию банка, когда он предпочитает держать значительные средства в высоколиквидных активах, а не направлять их в кредитование или инвестиции.

Чуть хуже, чем у других 

Есть также ряд банков, чьи показатели, хоть и находятся в пределах норматива, но существенно отличаются от конкурентов. Один из таких нормативов — объем крупных кредитов. Согласно нормативу, сумма крупных кредитов не должна превышать 8-кратного размера капитала, и все украинские банки соблюдают этот стандарт.

Однако у некоторых государственных банков, а именно: "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", а также у частных банков, таких как "Таскомбанк" и "Сенс Банк", этот показатель значительно выше среднего по рынку.  Слишком высокое значение крупных кредитов свидетельствует о зависимости банка от небольшого числа крупных заемщиков, что увеличивает риски в случае их дефолта.  

Кроме того, "Сенс Банк" и "Таскомбанк" имеют самые низкие показатели устойчивости капитала среди всех банков участвующих в рейтинге.  Приближение этих индикаторов к минимальным нормативам может свидетельствовать о сниженной способности покрывать риски. В условиях ухудшения экономической ситуации или роста рисков такие банки могут столкнуться с серьезными трудностями. Даже незначительное снижение капитала может привести к несоответствию нормативам, что влечет за собой санкции или ограничения со стороны регуляторов.

В целом, несмотря на сложные экономические условия, вызванные войной, украинские банки продолжают демонстрировать высокую устойчивость. Это во многом связано с грамотной политикой регуляторов и адаптацией банковского сектора к новым реалиям. Банки увеличили свои валютные резервы, что позволяет эффективно управлять обязательствами перед вкладчиками даже в условиях нестабильности.

Дополнительно, усилился контроль за рисками, что помогает поддерживать ключевые показатели ликвидности и устойчивости капитала выше нормативов. Кроме того, своевременные меры, такие как введение мораториев на снятие крупных сумм, ограничение операций и поддержка со стороны международных партнеров, способствуют дальнейшему укреплению банковской системы.

НБУ ПриватБанк рейтинг Ощадбанк банки депозиты

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