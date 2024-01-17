Тарифы мобильных операторов Украины — рейтинг выгодных цен

Телефон в руке. Фото: Unplush

В Украине во время войны повысились услуги мобильной связи, ведь операторы инвестировали в автономность базовых станций связи. Эксперты составили рейтинг самых доступных тарифов, благодаря которым можно экономить.

Об этом сообщает Gsminfo.

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Тарифы оператора "Киевстар"

В 2024 году операторы предлагают самые разные цены. В частности, мобильный оператор Киевстар имеет следующие тарифные планы:

Тариф "Любовь к родителям" — 125 гривен;

Тариф "Love ua. Контракт" — 150 гривен;

Тариф "Love ua. Магнит. Контракт" — 150 гривен;

Тариф "Любовь к родителям. Домашний" — 175 гривен;

Тариф "Love ua. Свет. Контракт" — 175 гривен;

Тариф "Love ua. На максимум" — 175 гривен;

Тариф "Love ua. Песня. Контракт" — 230 гривен;

Тариф "Love ua. Песня" — 250 гривен;

Тариф "Love ua. Сила. Контракт" — 300 гривен;

Тариф "СуперГиг" — 300 гривен;

Тариф "Love ua. Сила" — 330 гривен;

Тариф "Love ua. Движение. Контракт" — 350 гривен;

Тариф "Love ua. Успех. Контракт" — 500 гривен.

В то же время, для бизнес-клиентов есть сразу пять пакетов услуг. Цена 200 — 1 тыс. гривен.

Тарифы оператора "Lifecell"

Для абонентов мобильного оператора Lifecell самый дешевый тариф можно подключить за 75 грн/месяц. В частности, тариф подойдет для пенсионеров или людям, использующим телефон исключительно для звонков. В целом предлагают следующие тарифы:

Тариф "Звонки "Безмеж" — 75 гривен;

Тариф "Просто Лайф" — 90 гривен;

Тариф "Мощный" — 100 гривен;

Тариф "Интернет "Безмеж" — 100 гривен;

Тариф "Смарт Лайф" — 120 гривен;

Тариф "Свободный лайф. Регион" — 150 гривен;

Тариф "Свободный Лайф" — 180 гривен;

Тариф "Хитмейкер" — 180 гривен;

Тариф "Platinum Лайф" — 250 гривен.

Тарифы оператора "Vodafone"

Для клиентов мобильного оператора Vodafone доступны тарифы, которые в случае подключения на целый год обойдутся дешевле. Среди них:

Тариф "Joyce Start" — 1,98 тыс. гривен;

Тариф "Joice Pro" — 2,53 тыс. гривен;

Тариф "Joice Max" — 3,3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell объявил о продаже своего подразделения в Украине, включая оператора lifecell, французской инвестиционной группы NJJ Capital. Компания принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю.

Также мы писали, что мобильный оператор Киевстар возобновил связь и интернет после хакерской атаки. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.