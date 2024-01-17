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Рейтинг самых дешевых тарифов мобильных операторов Украины

17 января 2024 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы мобильных операторов Украины — рейтинг выгодных цен
Телефон в руке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине во время войны повысились услуги мобильной связи, ведь операторы инвестировали в автономность базовых станций связи. Эксперты составили рейтинг самых доступных тарифов, благодаря которым можно экономить.

Об этом сообщает Gsminfo.

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Тарифы оператора "Киевстар"

В 2024 году операторы предлагают самые разные цены. В частности, мобильный оператор Киевстар имеет следующие тарифные планы:

  • Тариф "Любовь к родителям" — 125 гривен;
  • Тариф "Love ua. Контракт" — 150 гривен;
  • Тариф "Love ua. Магнит. Контракт" — 150 гривен;
  • Тариф "Любовь к родителям. Домашний" — 175 гривен;
  • Тариф "Love ua. Свет. Контракт" — 175 гривен;
  • Тариф "Love ua. На максимум" — 175 гривен;
  • Тариф "Love ua. Песня. Контракт" — 230 гривен;
  • Тариф "Love ua. Песня" — 250 гривен;
  • Тариф "Love ua. Сила. Контракт" — 300 гривен;
  • Тариф "СуперГиг" — 300 гривен;
  • Тариф "Love ua. Сила" — 330 гривен;
  • Тариф "Love ua. Движение. Контракт" — 350 гривен;
  • Тариф "Love ua. Успех. Контракт" — 500 гривен.

В то же время, для бизнес-клиентов есть сразу пять пакетов услуг. Цена 200 — 1 тыс. гривен.

Тарифы оператора "Lifecell"

Для абонентов мобильного оператора Lifecell самый дешевый тариф можно подключить за 75 грн/месяц. В частности, тариф подойдет для пенсионеров или людям, использующим телефон исключительно для звонков. В целом предлагают следующие тарифы:

  • Тариф "Звонки "Безмеж" — 75 гривен;
  • Тариф "Просто Лайф" — 90 гривен;
  • Тариф "Мощный" — 100 гривен;
  • Тариф "Интернет "Безмеж" — 100 гривен;
  • Тариф "Смарт Лайф" — 120 гривен;
  • Тариф "Свободный лайф. Регион" — 150 гривен;
  • Тариф "Свободный Лайф" — 180 гривен;
  • Тариф "Хитмейкер" — 180 гривен;
  • Тариф "Platinum Лайф" — 250 гривен.

Тарифы оператора "Vodafone"

Для клиентов мобильного оператора Vodafone доступны тарифы, которые в случае подключения на целый год обойдутся дешевле. Среди них:

  • Тариф "Joyce Start" — 1,98 тыс. гривен;
  • Тариф "Joice Pro" — 2,53 тыс. гривен;
  • Тариф "Joice Max" — 3,3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell объявил о продаже своего подразделения в Украине, включая оператора lifecell, французской инвестиционной группы NJJ Capital. Компания принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю.

Также мы писали, что мобильный оператор Киевстар возобновил связь и интернет после хакерской атаки. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.

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