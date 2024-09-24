Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — к каким еще ограничениям готовится украинцам

Расчет банковской картой ФОТО: pixabay

Национальный банк продолжает закручивать гайки украинцам. Среди нововведений — ограничения на покупку драгоценных металлов, часов, ювелирных изделий, а также операции с недвижимостью заграницей. Также уже с 1-го октября вступят в силу новые лимиты на переводы между банковскими картами. Кроме того, НБУ планирует создать реестр "дропов" и усилить финансовый мониторинг переводов с карты на карту. Как все это повлияет на украинцев, разбирались Новини.LIVE.

Новые лимиты для валютных карт

10 сентября НБУ внес очередные изменения к существующим валютным ограничениям. Об этом говорится в постановлении НБУ №108. Документом вводиться два новых лимита по расчетам с валютных карт на эквиваленты 100 тыс. грн — на покупку драгоценных металлов, ювелирных изделий и часов за границей с валютных банковских карт выпущенных украинскими банками, и 500 тыс. грн — на операции с недвижимостью заграницей.

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Отметим, что в Украине и до этого действовали ограничения на покупки за границей — не более 100 тысяч в месяц. Но оно касалось только гривневых карт. В то время как на валютные оно не распространялось, что породило ряд схем по выводу капитала из Украины.

Теперь НБУ распространил ограничения и на валютные карты. А именно, с украинских валютных карт позволяется оплачивать не более, чем на 100 тыс. грн опредленные категории товаров:

драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия

часы, ювелирные изделия и изделия из серебра

магазины монет

Второй лимит на операции с валютных карт — на 500 тысяч грн в месяц — вводится на операции по оплате за границей услуг агентов и менеджеров недвижимости.

Что любопытно, расчеты валютными картами за границей с карт украинских банков с начала войны не ограничивались. При этом новые ограничения касаются только вышеперечисленных типов оплат. Тогда как другие крупные покупки, например, покупка автомобиля по-прежнему возможна.

Переводы с карты на карту ограничат: кто в зоне риска

Еще одно нововведение ждет украинцев с 1 октября, когда начнут действовать лимиты на переводы физических лиц с карту на карту. Согласно постановлению НБУ от 27 августа №102, лимит средств, который можно будет переводить с карты на карту составит 150 тыс. грн. Такие ограничения будут работать в пределах одного банка. То есть, если иметь карты в 5-ти банках, то каждый банк позволит отправить по 150 тыс. При этом лимит не будет применяться для переводов между собственными счетами клиента.

Как пояснили в НБУ, цель таких ограничений — борьба с серыми схемами, суть которых заключается в использовании "дропов" (Дроп — человек, который за определенную плату передает свои банковские карты в пользование третьим лицам) для прикрытия определенных операций, например, получения средств от незаконной торговли или обхода банковских лимитов при торговле криптовалютой.

По данным НБУ, каждый месяц с банковских карт приобретается товаров в офлайне на 140 млрд грн, а в онлайн магазинах — на 160 млрд грн. Итого 300 млрд. Параллельно, переводы с карты на карту составляют 260 млрд грн ежемесячно. Причина переводов не известная, но очевидно, что налоги с них никто не платит.

Сколько стоит "дроп"

Регулятор считает, что установив лимиты удастся искоренить эту схему. Однако существует риск того, что "дропов" просто начнут использовать в большем количестве.

Тем более, что предложения хватает. На тематических форумах мы нашли сразу несколько предложений приобрести карту постороннего человека в пользование. Цена вопроса — от 3 до 4,5 тыс. грн. Причем в наличии есть как карты украинских банков, так и иностранных финучреждений.

Некоторые торговцы даже предлагают регистрацию дроп-карт сразу на номер и почту клиента, а также бесплатную замену дропа в случае блокировки.

Отметим, что согласно действующему законодательству, сам факт передачи в пользование банковского аккаунта не наказуем, Но киберполиция уже выступила с предложением ужесточить ответственность. Там предлагают наказывать дропов штрафом в размере 17 тыс. грн или лишением свободы на срок до 5 лет за передачу доступа к пользованию карты или банковским счетом. А в НБУ уже анонсировали создание специального реестра скомпрометированных карт, а затем и ресстра неблагонадежных торговцев.

Персональных лимитов пока не будет

Останавливаться на достигнутом в НБУ явно не планируют. "Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга", — говорится в заявлении НБУ. При этом, по словам замглавы НБУ Дмитрия Олейника, главным ориентиром для установления лимитов на переводы должен стать "подтвержденный уровень дохода клиентов".

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – отметил Олейник.

Бурную дискуссию в обществе вызвала именно слово "подтвержденные", потому что сегодня большинство банков рассчитывает лимиты на операции на основании не подтвержденных, а заявленных в анкете доходов, и чаще всего банк не требует этот доход никак подтверждать.

Однако после того, как начался скандал, Нацбанк заявил, что на данный момент не планирует устанавливать дополнительные ограничения по банковским счетам украинцев. Однако не факт, что к идее не вернутся позже.