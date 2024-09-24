Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — до яких ще обмежень готується українцям

Розрахунок банківської картки ФОТО: pixabay

Національний банк продовжує закручувати гайки для українців. Серед нововведень – обмеження на купівлю дорогоцінних металів, годинників, ювелірних виробів, а також операції з нерухомістю за кордоном. Також вже з 1 жовтня набудуть чинності нові ліміти на перекази між банківськими картками. Крім того, НБУ планує створити реєстр "дропів" та посилити фінансовий моніторинг переказів з картки на карту. Як все це вплине на українців, зналися Новини.LIVE .

Нові ліміти для валютних карток

10 вересня НБУ вніс чергові зміни до існуючих валютних обмежень. Про це йдеться у постанові НБУ №108. Документом запроваджується два нових ліміти за розрахунками з валютних карток на еквіваленти 100 тис. грн. — на купівлю дорогоцінних металів, ювелірних виробів та годинників за кордоном з валютних банківських карток, випущених українськими банками, та 500 тис. грн. — на операції з нерухомістю за кордоном.

Читайте також:

Зазначимо, що в Україні до цього діяли обмеження на покупки за кордоном — не більше 100 тисяч на місяць. Але воно стосувалося лише гривневих карток. У той час як на валютні воно не поширювалося, що породило низку схем виведення капіталу з України.

Наразі НБУ поширив обмеження і на валютні картки. А саме, з українських валютних карток дозволяється оплачувати не більше, ніж на 100 тис. грн визначені категорії товарів:

дорогоцінне каміння, метали та ювелірні вироби

годинник, ювелірні вироби та вироби зі срібла

магазини монет

Другий ліміт на операції з валютних карток — на 500 тисяч грн на місяць — запроваджується на операції з оплати за кордоном послуг агентів та менеджерів нерухомості.

Що цікаво, розрахунки валютними картками за кордоном із карток українських банків з початку війни не обмежувалися. При цьому нові обмеження стосуються лише перерахованих вище типів оплат. Тоді як інші великі покупки, наприклад, покупка автомобіля, як і раніше, можлива.

Переклади з картки на картку обмежать: хто в зоні ризику

Ще одне нововведення чекає на українців з 1 жовтня, коли почнуть діяти ліміти на перекази фізичних осіб з карту на карту. Згідно з постановою НБУ від 27 серпня №102, ліміт коштів, який можна буде переказувати з картки на картку, становитиме 150 тис. грн. Такі обмеження працюватимуть у межах одного банку. Тобто якщо мати картки в 5-ти банках, то кожен банк дозволить відправити по 150 тис. При цьому ліміт не застосовуватиметься для переказів між власними рахунками клієнта.

Як пояснили в НБУ, мета таких обмежень — боротьба із сірими схемами, суть яких полягає у використанні "дропів" (Дроп — людина, яка за певну плату передає свої банківські картки у користування третім особам) для прикриття певних операцій, наприклад, отримання коштів від незаконної торгівлі чи обходу банківських лімітів під час торгівлі криптовалютою.

За даними НБУ, щомісяця з банківських карток купується товарів в офлайні на 140 млрд грн, а в онлайн-магазинах — на 160 млрд грн. Разом 300 млрд. Паралельно, перекази з картки на картку становлять 260 млрд грн щомісяця. Причина переказів не відома, але очевидно, що податки із них ніхто не сплачує.

Скільки коштує "дроп"

Регулятор вважає, що встановивши ліміти, вдасться викорінити цю схему. Однак існує ризик того, що "дропів" просто почнуть використовувати у більшій кількості.

Тим більше що пропозиції вистачає. На тематичних форумах ми знайшли одразу кілька пропозицій придбати картку сторонньої людини у користування. Ціна питання – від 3 до 4,5 тис. грн. Причому є як карти українських банків, так і іноземних фінустанов.

Деякі торговці навіть пропонують реєстрацію дроп-карток відразу на номер і пошту клієнта, а також безкоштовну заміну дропа у разі блокування.

Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, сам факт передачі в користування банківського облікового запису не караємо, Але кіберполіція вже виступила з пропозицією посилити відповідальність. Там пропонують карати дропів штрафом у розмірі 17 тис. грн або позбавленням волі на строк до 5 років за передачу доступу до користування карткою або банківським рахунком. А в НБУ вже анонсували створення спеціального реєстру скомпрометованих карток, а потім і реєстру неблагонадійних торговців.

Персональних лімітів поки що не буде

Зупинятись на досягнутому в НБУ явно не планують. "Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць тимчасове, поки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу", — йдеться у заяві НБУ. При цьому, за словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, головним орієнтиром для встановлення лімітів на перекази має стати "підтверджений рівень доходу клієнтів".

"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку, щоб уникнути зміни клієнтами одного банку на інший", — зазначив Олійник.

Бурхливу дискусію у суспільстві викликала саме слово "підтверджені", тому що сьогодні більшість банків розраховує ліміти на операції на підставі не підтверджених, а заявлених в анкеті доходів, і найчастіше банк не вимагає цього доходу ніяк підтверджувати.

Однак після того, як розпочався скандал, Нацбанк заявив, що на цей момент не планує встановлювати додаткові обмеження щодо банківських рахунків українців. Однак не факт, що до ідеї не повернуться згодом.