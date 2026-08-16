Пенсионная реформа в Украине: пенсия будет состоять из двух частей, а минимальный размер планируется повысить до 6000 гривен

Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам хотят по-новому начислять пенсии. Пенсионная реформа предусматривает, что вместо нынешнего подхода выплата будет состоять из двух частей — гарантированной государством и той, которая будет зависеть от страхового стажа и уплаченных взносов. Отдельно планируется запустить накопительную систему, но участие в ней хотят сделать добровольным. В то же время государство обещает сохранить минимальную пенсионную гарантию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Какой может стать новая пенсия

Главное изменение коснется солидарной пенсии. Ее планируют разделить на две части:

базовую выплату — государственную гарантию для людей, которым недостаточно собственной страховой пенсии;

страховую часть — ее размер будет зависеть от страхового стажа и уплаченных взносов ЕСВ.

Минсоцполитики предлагает установить базовую выплату ориентировочно на уровне 3000 гривен, а общий минимальный уровень пенсионной выплаты — 6000 гривен. Если после расчета страховой и базовой частей человек будет получать меньше, государство будет доплачивать необходимую сумму до установленного минимума.

Но здесь есть важный нюанс: 3000 гривен не будут означать гарантированную одинаковую доплату для всех пенсионеров.

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Кому могут уменьшить базовую выплату

Согласно предложенной модели размер базовой части будет зависеть от страховой пенсии. Если страховая часть будет значительно превышать базовую, государственную составляющую будут постепенно сокращать.

Если же общая сумма базовой и страховой частей превысит 10 000 гривен, базовую выплату могут полностью отменить. Тогда человек будет получать пенсию только за счет страховой части — то есть той, которая зависит от его страхового стажа и уплаченных взносов.

Что будет с накопительной пенсией

Второе важное направление реформы — накопительная система. В отличие от предыдущих вариантов, на этот раз предлагается сделать ее добровольной.

Механизм планируется построить по принципу автоматического привлечения: работника сначала будут присоединять к системе, но он будет иметь право отказаться от участия. То есть человек сможет самостоятельно решить, хочет ли он дополнительно накапливать деньги на будущую пенсию.

Запуск накопительного уровня ожидается не ранее 2028 года и будет зависеть от того, насколько быстро примут необходимое законодательство и создадут соответствующую инфраструктуру.

Что изменится для получателей специальных пенсий

Реформа коснется и специальных пенсий. Речь идет, в частности, о судьях, прокурорах и представителях силовых органов. Для таких работников предлагается создать систему профессионального пенсионного страхования.

На каждого работника будет открыт индивидуальный пенсионный счет. Работодатель дополнительно к ЕСВ будет уплачивать профессиональный взнос, а накопленные средства планируется инвестировать в финансовые инструменты, чтобы они приносили доход.

В перспективе подобный механизм может стать доступным и для обычных компаний. Тогда работодатели смогут предлагать работникам собственные профессиональные пенсионные программы в качестве части социального пакета.

Сколько будет стоить реформа

Новая система потребует значительных средств из государственного бюджета. По предварительным оценкам, расходы на ее реализацию могут составить:

169 миллиардов гривен — в 2027 году;

140 миллиардов гривен — в 2028 году;

157 миллиардов гривен — в 2029 году.

В то же время эти цифры касаются прогнозируемой стоимости реформы, а не уже утвержденных бюджетных расходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии за дополнительный страховой стаж. Для этого необходимо накопить не менее 24 месяцев стажа или дождаться истечения двух лет после назначения или предыдущего перерасчета. В 2026 году такой перерасчет ПФУ провел автоматически с 1 апреля, без заявления пенсионера.

Также Новини.LIVE писали о том, как украинцам с II или III группой инвалидности увеличить размер пенсии. В некоторых случаях они могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту, а не стандартные 90% или 50%. Это зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность, страхового стажа и того, работает ли человек.