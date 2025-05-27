Пищевое обеспечение военнослужащих — что изменится для украинских защитников

Военнослужащие ВСУ в столовой. Фото: УНИАН

Государственный оператор тыла (ГОТ) представил предложения для обновления номенклатуры каталога пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обновленный каталог предлагают ввести в 2026 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский, обновление каталога — это логическое продолжение системной работы ДОТ по внедрению эффективной, прозрачной и экономически обоснованной модели закупок для армии. Такой подход позволил в прошлом году сэкономить на продовольственном обеспечении примерно 6 млрд гривен из предусмотренных на это более 29 млрд гривен.

"Наш приоритет — обеспечить военных качественным, сбалансированным рационом, одновременно повышая эффективность использования бюджетных средств", — подчеркнул Каневский.

Изменения в каталоге происходят параллельно с цифровизацией процесса учета потребления пищевых продуктов. Благодаря этому решения принимаются с учетом реальных статистических показателей.

В то же время в пресс-службе ДОТ отметили, что в связи с активными боевыми действиями и изменением запросов от военнослужащих, из каталога уберут или расширят позиции, которые фактически не заказываются из-за сложностей с транспортировкой, хранением или потреблением. Это:

отдельные мясные;

молочные;

овощные;

фруктовые позиции.

Так, вместо малины в каталоге должна появиться голубика, а охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции частично заменят замороженной продукцией.

"Другие позиции, предлагаемые к изъятию, имеют в каталоге похожие по характеристикам аналоги, поэтому эти изменения не скажутся на общем разнообразии ассортимента", — пояснила директор программы питания ДОТ Галина Литош.

Также от военнослужащих были просьбы добавить в каталог новые позиции, которых сейчас в списках нет. Например:

зефир;

халва;

кексы;

замороженные стейки толстолоба;

бутилированная вода в таре до 6 литров и тому подобное.

Как отметила Литош, на эти продукты есть спрос среди личного состава в ВСУ.

"Мы уже проходили этапы обновления каталога, поэтому нынешние изменения - логическое продолжение этой работы. Планируем скорректировать количество позиций до примерно 340", — добавила Галина Литош.

Напомним, что украинцы, которые подписывают первый контракт с ВСУ, могут рассчитывать на получение единовременной финпомощи. Однако выплату начислят при выполнении одного важного условия. Узнавайте также, на какие выплаты в ВСУ имеют право только контрактники.