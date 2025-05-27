Харчове забезпечення військовослужбовців — що зміниться для українських захисників

Військовослужбовці ЗСУ у їдальні. Фото: УНІАН

Державний оператор тилу (ДОТ) представив пропозиції для оновлення номенклатури каталогу харчових продуктів для Збройних Сил України (ЗСУ). Оновлений каталог пропонують запровадити у 2026 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оновлення каталогу — це логічне продовження системної роботи ДОТ щодо впровадження ефективної, прозорої та економічно обґрунтованої моделі закупівель для армії. Такий підхід дозволив торік зекономити на продовольчому забезпеченні приблизно 6 млрд гривень з передбачених на це понад 29 млрд гривень.

"Наш пріоритет — забезпечити військових якісним, збалансованим раціоном, водночас підвищуючи ефективність використання бюджетних коштів", — підкреслив Канєвський.

Зміни в каталозі відбуваються паралельно з цифровізацією процесу обліку споживання харчових продуктів. Завдяки цьому рішення ухвалюються зважаючи на реальні статистичні показники.

Водночас у пресслужбі ДОТ зауважили, що у зв’язку з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, з каталогу приберуть або розширять позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням. Це:

окремі м’ясні;

молочні;

овочеві;

фруктові позиції.

Так, замість малини у каталозі може з'явитися лохина, а охолоджену свинину та деякі рибні позиції частково замінять замороженою продукцією.

"Інші позиції, що пропонуються до вилучення, мають у каталозі схожі за характеристиками аналоги, тож ці зміни не позначаться на загальній різноманітності асортименту", — пояснила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Також від військовослужбовців були прохання додати в каталог нові позиції, який наразі у списку немає. Наприклад:

зефір;

халва;

кекси;

заморожені стейки товстолоба;

бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо.

Як зауважила Літош, на ці продукти є попит серед особового складу у ЗСУ.

"Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни — логічне продовження цієї роботи. Плануємо скоригувати кількість позицій до приблизно 340", — додала Галина Літош.

Нагадаємо, що українці, які підписують перший контракт із ЗСУ, можуть розраховувати на отримання одноразової фіндопомоги. Однак виплату нарахують за виконання однієї важливої умови. Дізнавайтесь також, на які виплати у ЗСУ мають право лише контрактники.