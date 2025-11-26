Параллели Харькова и Нью-Йорка — какие социальные решения Терехова дублирует Мамдани

Игорь Терехов и Зохран Мамдани. Фото: коллаж Новини.LIVE

Харьков и Нью-Йорк, несмотря на то, что расположены на разных континентах, разделенных океаном, в последнее время довольно часто стоят рядом в обсуждениях пользователей соцсетей. Мэров этих городов — Игоря Терехова и новоизбранного Зохрана Мамдани соответственно — сравнивают именно из-за очень похожих приоритетов и социально ориентированных решений.

Новини.LIVE разбирались, насколько естественны параллели между Харьковом и мегаполисом США, и что из того, что уже давно есть в украинском городе, может появиться в Нью-Йорке.

Какие социальные программы действуют в Харькове

Игорь Терехов занимает свою должность с 2020 года. С начала полномасштабного вторжения России Харьков оказался буквально на передовой — город регулярно страдает от артиллерийских и ракетных ударов.

"Первый день войны был самый тяжелый. Все было по-другому, не так, как в мирной жизни. Эвакуация харьковчан, вызовы, перед которыми мы стояли — первые бомбы, первые прилеты и, к сожалению, первые потери людей. Было очень тяжело, но мы выстояли. И тогда, уже на второй день войны, я обратился к горожанам и сказал: "Мы вместе, мы — харьковчане!" — поделился воспоминаниями мэр Харькова в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Из-за обстрелов десятки школ, детсадов, больниц и другая социальная инфраструктура подверглись значительным разрушениям, сотни тысяч харьковчан остались без домов и вынуждены были эвакуироваться из города, но и немало тех, кто на данный момент уже вернулся. Кроме того, многие люди переехали в Харьков с территорий, которые попали под оккупацию или где сейчас идут активные боевые действия.

"С начала войны в Харькове было повреждено и разрушено 12 тысяч домов, среди которых 9 тысяч жилых — из них 50% это многоэтажки, и еще 50% — частные", — отметил Терехов.

Несмотря на прифронтовой статус и постоянные обстрелы, Харьков продолжает жить и восстанавливать городские процессы. Местная власть работает над тем, чтобы возвращать жителей и бизнес, восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать максимально возможный комфорт в военных условиях.

Игорь Терехов чуть ли не с первого дня полномасштабной войны продвигает в Харькове модели, направленные на доступность городских услуг. В частности это:

Бесплатный проезд во всех типах общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, метро, автобусы). Реконструкция поврежденных зданий — в городе восстановлено тысячи жилых домов, школы, детсады, больницы и т.д. Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — в Харькове открыт Центр помощи ВПЛ, реализуется программа переподготовки переселенцев, разрабатывается концепция муниципального жилья совместно с немецким правительством. Безопасность и образование — по словам Терехова, Харьков был первым городом, который начал создавать подземные школы и детские сады (в укрытиях), чтобы дети могли учиться во время воздушных тревог. Финансовая поддержка бизнеса. Город отменил местные налоги и сборы для бизнеса, чтобы поддержать предпринимателей и поощрить их оставаться в Харькове.

"Для нас очень важно, чтобы бизнес оставался. Хотя я прекрасно понимаю, насколько это трудно. Что касается поддержки, мы пошли на несколько беспрецедентных шагов, в частности — отменили налоги и сборы в полном объеме для всех предприятий без исключения. И это дало возможность для экономии оборотных средств предприятиями для выплаты заработной платы, сохранения рабочих мест", — рассказал Терехов.

Мэр Харькова добавил, что благодаря бесплатному проезду каждая семья имеет возможность экономить 3-4 тысячи гривен в месяц. Кроме того, в городе организовано бесплатное питание, которое сейчас получают около 60 тысяч человек ежедневно.

Приоритетом власти Терехов назвал возвращение людей, в частности — молодежи.

"Для нас очень важно, чтобы вернулись люди из Европы, из других мест, куда они уехали. А для этого надо создать условия, и прежде всего это безопасность. Затем это работа и достойная заработная плата. Мы проходим войну, мы проходим вызовы, и наши люди стоят того, чтобы подняться на более высокую ступень. И для этого надо все сделать", — подчеркнул он.

Как финансируются социальные инициативы в Харькове

Отмена налогов для бизнеса — это серьезная нагрузка на городской бюджет, но Терехов рассчитывает на компенсацию от государства. В интервью для СМИ Терехов неоднократно заявлял, что все эти потери в местном бюджете компенсирует государство за счет статуса Харькова как прифронтового города.

Такая инициатива как бесплатный транспорт финансируется через городскую коммунальную систему. Поскольку частных перевозчиков в Харькове нет, город не выплачивает дотации частным компаниям за бесплатный проезд — наоборот, он контролирует сеть и ее расходы.

Что планируют внедрить в Нью-Йорке

Новоизбранный мэр американского мегаполиса Зохран Мамдани заявляет о похожих приоритетах. "Много скидок и бесплатного" — основная часть его предвыборной программы, направленной на то, чтобы сделать Нью-Йорк более "доступным" для жителей с более низкими доходами.

Мамдани в частности обещает:

Сделать бесплатным проезд в городских автобусах (что уже действует в Харькове). Увеличить бесплатный уход за детьми (детский сад) для всех детей в возрасте от 6 недель до 5 лет (по всей Украине государственные детсады бесплатные). Заморозить арендную плату в квартирах, которые субсидируются (в Харькове — муниципальное жилье для жителей и ВПЛ). Создать сеть продуктовых магазинов, которыми будет управлять город, чтобы продавать товары по более низким ценам (в Харькове работают 40 пунктов выдачи бесплатного питания). Повысить налоги для самых богатых и корпораций, чтобы финансировать эти программы (Терехов отменил местные налоги для бизнеса).

Аналитики отмечают, что ключевой составляющей стремительного роста популярности молодого политика стала его способность выстроить непосредственный диалог с избирателями. В течение кампании Мамдани регулярно публиковал видео, в которых прогуливался по нью-йоркским кварталам и говорил с горожанами прямо на улицах.

Игорь Терехов, судя по многочисленным видео в соцсетях, также регулярно встречается с харьковчанами, выходит на дворовые встречи, чтобы услышать проблемы жителей.

Почему сравнивают Терехова и Мамдани

Исходя из вышеизложенного, можем отметить, что у мэров Харькова и Нью-Йорка есть несколько общих черт. Их часто сравнивают именно из-за социально ориентированных решений. Оба мэра делают ставку на поддержку простых горожан (бесплатный проезд, доступное жилье, льготы для местного бизнеса, забота о переселенцах/мигрантах).

Кроме того, как Мамдани, так и Терехов создают образ политиков, максимально близких к людям.

Однако стоит учитывать, что контекст у всех этих общих черт кардинально отличается. Мамдани делает акцент на прогрессивные реформы (трансферты, налоги на богатых и т.д.), тогда как Терехов — на кризисный менеджмент и выживание города. Что вполне оправдано, ведь Харьков — город на передовой войны, а Нью-Йорк — мегаполис со стабильной экономикой.

