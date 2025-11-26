Паралелі Харкова та Нью-Йорка — які соціальні рішення Терехова дублює Мамдані

Ігор Терехов та Зохран Мамдані. Фото: колаж Новини.LIVE

Харків і Нью-Йорк, попри те, що розташовані на різних континентах, розділених океаном, останнім часом доволі часто стоять поруч в обговореннях користувачів соцмереж. Мерів цих міст — Ігоря Терехова та новообраного Зохрана Мамдані відповідно — порівнюють саме через дуже схожі пріоритети та соціально орієнтовані рішення.

Новини.LIVE розбиралися, наскільки природними є паралелі між Харковом і мегаполісом США, та що з того, що вже давно є в українському місті, може з'явитися у Нью-Йорку.

Реклама

Читайте також:

Які соціальні програми діють в Харкові

Ігор Терехов обіймає свою посаду з 2020 року. З початку повномасштабного вторгнення Росії Харків опинився буквально на передовій — місто регулярно потерпає від артилерійських та ракетних ударів.

"Перший день війни був найважчий. Все було по-іншому, не так, як в мирному житті. Евакуація харків'ян, виклики, перед якими ми стояли — перші бомби, перші прильоти й, на жаль, перші втрати людей. Було дуже важко, але ми вистояли. І тоді, вже на другий день війни, я звернувся до містян і сказав: "Ми разом, ми — харків'яни!" — поділився спогадами мер Харкова в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Через обстріли десятки шкіл, дитсадків, лікарень та інша соціальна інфраструктура зазнали значних руйнувань, сотні тисяч харків'ян залишилися без домівок й змушені були евакуюватися з міста, але й чимало тих, хто на цей час вже повернувся. Крім того, багато людей переїхали до Харкова з територій, які потрапили під окупацію або де зараз ідуть активні бойові дії.

"Від початку війни у Харкові було пошкоджено та зруйновано 12 тисяч будинків, серед яких 9 тисяч житлових — з них 50% це багатоповерхівки, і ще 50% — приватні", — зазначив Терехов.

Попри прифронтовий статус і постійні обстріли, Харків продовжує жити та відновлювати міські процеси. Місцева влада працює над тим, щоб повертати мешканців і бізнес, відбудовувати інфраструктуру та забезпечувати максимально можливий комфорт у воєнних умовах.

Ігор Терехов чи не з першого дня повномасштабної війни просуває в Харкові моделі, спрямовані на доступність міських послуг. Зокрема це:

Безплатний проїзд в усіх типах громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, метро, автобуси). Реконструкція пошкоджених будівель — у місті відновлено тисячі житлових будинків, школи, дитсадки, лікарні тощо. Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — у Харкові відкрито Центр допомоги ВПО, реалізується програма перепідготовки переселенців, розробляється концепція муніципального житла спільно з німецьким урядом. Безпека й освіта — за словами Терехова, Харків був першим містом, яке почало створювати підземні школи та дитячі садки (в укриттях), щоб діти могли вчитися під час повітряних тривог. Фінансова підтримка бізнесу. Місто скасувало місцеві податки й збори для бізнесу, аби підтримати підприємців і заохотити їх залишатися в Харкові.

"Для нас дуже важливо, щоб бізнес залишався. Хоча я чудово розумію, наскільки це важко. Що стосується підтримки, ми пішли на декілька безпрецедентних кроків, зокрема — скасували податки й збори в повному обсязі для усіх підприємств без виключення. І це дало можливість для економії обігових коштів підприємствами для виплати заробітної плати, збереження робочих міст", — розповів Терехов.

Мер Харкова додав, що завдяки безплатному проїзду кожна родина має змогу економити 3-4 тисячі гривень на місяць. Крім того, у місті організовано безоплатне харчування, яке наразі отримують близько 60 тисяч людей щодня.

Пріоритетом влади Терехов назвав повернення людей, зокрема — молоді.

"Для нас дуже важливо, щоб повернулися люди з Європи, з інших місць, куди вони виїхали. А для цього треба створити умови, й перш за все це безпека. Потім це робота й гідна заробітна плата. Ми проходимо війну, ми проходимо виклики, і наші люди варті того, щоб піднятися на вищий щабель. І для того треба все зробити", — наголосив він.

Як фінансуються соціальні ініціативи у Харкові

Скасування податків для бізнесу — це серйозне навантаження на міський бюджет, але Терехов розраховує на компенсацію від держави. В інтерв'ю для ЗМІ Терехов неодноразово заявляв, що усі ці втрати в місцевому бюджеті компенсує держава за рахунок статусу Харкова як прифронтового міста.

Така ініціатива як безплатний транспорт фінансується через міську комунальну систему. Оскільки приватних перевізників у Харкові немає, місто не виплачує дотації приватним компаніям за безплатний проїзд — навпаки, воно контролює мережу та її витрати.

Що планують впровадити у Нью-Йорку

Новообраний мер американського мегаполіса Зохран Мамдані заявляє про схожі пріоритети. "Багато знижок і безплатного" — основна частина його передвиборчої програми, спрямованої на те, щоб зробити Нью-Йорк більш "доступним" для мешканців з нижчими доходами.

Мамдані зокрема обіцяє:

Зробити безплатним проїзд в міських автобусах (що вже діє в Харкові). Збільшити безплатний догляд за дітьми (дитячий садок) для всіх дітей віком від 6 тижнів до 5 років (по всій Україні державні дитсадки безплатні). Заморозити орендну плату у квартирах, що субсидуються (у Харкові — муніципальне житло для мешканців і ВПО). Створити мережу продуктових магазинів, якими керуватиме місто, щоб продавати товари за нижчими цінами (у Харкові працюють 40 пунктів видачі безплатного харчування). Підвищити податки для найбагатших та корпорацій, щоб фінансувати ці програми (Терехов скасував місцеві податки для бізнесу).

Аналітики відзначають, що ключовою складовою стрімкого зростання популярності молодого політика стала його здатність вибудувати безпосередній діалог із виборцями. Упродовж кампанії Мамдані регулярно публікував відео, в яких прогулювався нью-йоркськими кварталами та говорив із містянами просто на вулицях.

Ігор Терехов, судячи с чисельних відео в соцмережах, також регулярно зустрічається з харків’янами, виходить на дворові зустрічі, щоб почути проблеми жителів.

Чому порівнюють Терехова і Мамдані

Виходячи з вищевикладеного, можемо зазначити, що у мерів Харкова та Нью-Йорка є кілька спільних рис. Їх часто порівнюють саме через соціально орієнтовані рішення. Обидва мери роблять ставку на підтримку простих містян (безплатний проїзд, доступне житло, пільги для місцевого бізнесу, турбота про переселенців/мігрантів).

Крім того, як Мамдані, так і Терехов створюють образ політиків, максимально близьких до людей.

Проте варто враховувати, що контекст в усіх цих спільних рис кардинально відмінний. Мамдані робить акцент на прогресивні реформи (трансферти, податки на багатих тощо), тоді як Терехов — на кризовий менеджмент і виживання міста. Що цілком виправдано, адже Харків — місто на передовій війни, а Нью-Йорк — мегаполіс зі стабільною економікою.

Раніше ми розповідали, що харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов виступив на сесії Єврометрополії. Після його промови депутати аплодували стоячи — на знак солідарності з містом, яке вже понад три з половиною роки живе під щоденними ворожими обстрілами.

Також дізнавайтеся, яку позицію озвучив мер Харкова щодо нових мирних ініціатив.