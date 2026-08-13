ПриватБанк может заблокировать счета после зачисления зарплаты: какие требуют документы

Банковское отделение, карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может блокировать банковские счета граждан в рамках действующего законодательства после различных финансовых операций, в том числе после зачисления дохода в виде повышенной заработной платы. Известно, в каких случаях применяется соответствующая мера предосторожности и какие документы необходимы для снятия ограничений.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Почему возможна блокировка средств в ПриватБанке в 2026 году

В 2026 году государственный банк наделен правом блокировать счета клиентов в связи с проверками в случае возникновения подозрений относительно законности операций.

Соответствующие ограничения прописаны в ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В большинстве случаев блокировка может грозить по ряду причин:

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финансовые операции на основании внутренних критериев оценки оказались рискованными;

не предоставлены дополнительные документы для проведения проверки;

была представлена ложная информация;

невозможно идентифицировать получателя, которому адресована финансовая операция.

Также банк может заблокировать деньги с просьбой предоставить подтверждение законности источников дохода в случае:

указания при открытии карты или при обновлении данных денежного оборота за месяц, меньшего, чем поступило на счет;

возникновения подозрения, что счетом пользуются посторонние лица;

поступления негативной информации о клиенте от других финансовых учреждений;

клиент ежедневно получает переводы и регулярно снимает наличные средства.

Учитывая это, ПриватБанк может блокировать банковские счета граждан даже после зачисления дохода в виде повышенной заработной платы, если финансовое учреждение не было проинформировано об увеличении месячного поступления.

Как разблокировать счет и необходимые документы

Согласно правилам, для разблокировки средств на счете банк может запросить дополнительные документы для подтверждения законности источников доходов.

В случае, если у клиента официальный доход только в виде заработной платы, ему необходимо обратиться в отделение, предоставив следующие документы:

справка с места работы о доходах, полученных за определенный период (обычно банк учитывает доходы за последние три года);

справка из Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по форме ОК-5 или ОК-7;

сведения из Госреестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Период разблокировки может длиться от трех до пяти банковских дней в случае первичной проверки, в дальнейшем финучреждение может заблокировать счет для верификации и мониторинга представленных документов.

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