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Главная Финансы Разблокировка счета в ПриватБанке: какие документы необходимы

Разблокировка счета в ПриватБанке: какие документы необходимы

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 07:01
ПриватБанк может заблокировать счета после зачисления зарплаты: какие требуют документы
Банковское отделение, карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может блокировать банковские счета граждан в рамках действующего законодательства после различных финансовых операций, в том числе после зачисления дохода в виде повышенной заработной платы. Известно, в каких случаях применяется соответствующая мера предосторожности и какие документы необходимы для снятия ограничений.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Почему возможна блокировка средств в ПриватБанке в 2026 году

В 2026 году государственный банк наделен правом блокировать счета клиентов в связи с проверками в случае возникновения подозрений относительно законности операций.

Соответствующие ограничения прописаны в ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В большинстве случаев блокировка может грозить по ряду причин:

Читайте также:
  • финансовые операции на основании внутренних критериев оценки оказались рискованными;
  • не предоставлены дополнительные документы для проведения проверки;
  • была представлена ложная информация;
  • невозможно идентифицировать получателя, которому адресована финансовая операция.

Также банк может заблокировать деньги с просьбой предоставить подтверждение законности источников дохода в случае:

  • указания при открытии карты или при обновлении данных денежного оборота за месяц, меньшего, чем поступило на счет;
  • возникновения подозрения, что счетом пользуются посторонние лица;
  • поступления негативной информации о клиенте от других финансовых учреждений;
  • клиент ежедневно получает переводы и регулярно снимает наличные средства.

Учитывая это, ПриватБанк может блокировать банковские счета граждан даже после зачисления дохода в виде повышенной заработной платы, если финансовое учреждение не было проинформировано об увеличении месячного поступления.

Как разблокировать счет и необходимые документы

Согласно правилам, для разблокировки средств на счете банк может запросить дополнительные документы для подтверждения законности источников доходов.

В случае, если у клиента официальный доход только в виде заработной платы, ему необходимо обратиться в отделение, предоставив следующие документы:

  • справка с места работы о доходах, полученных за определенный период (обычно банк учитывает доходы за последние три года);
  • справка из Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по форме ОК-5 или ОК-7;
  • сведения из Госреестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Период разблокировки может длиться от трех до пяти банковских дней в случае первичной проверки, в дальнейшем финучреждение может заблокировать счет для верификации и мониторинга представленных документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка вскоре станет доступен новый специальный сервис подписок. В частности, он будет предоставлять дополнительные скидки при покупке продуктов, топлива, оплате почтовых услуг и стриминговых сервисов. В частности, такие подписки будут иногда иметь даже нулевые тарифы на операции.

Еще Новини.LIVE писали о том, от чего может зависеть сумма кредитного лимита для клиентов ПриватБанка. По данным финучреждения, размер такого ограничения рассчитывается индивидуально для каждого гражданина. Право на доступ к кредиту может возникнуть при совокупности факторов. В частности, сумма, которой клиент сможет воспользоваться, зависит от оценки кредитной истории. 

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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