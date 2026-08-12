ПриватБанк запустит новый специальный сервис подписок: когда и какие будут тарифы

Приложение Приват24, отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" в скором времени смогут воспользоваться новым специальным сервисом подписок. В частности, он будет предусматривать дополнительные скидки или полное освобождение от оплаты на продукты питания, топливо, почтовые услуги и стриминговые сервисы.

О том, как будет работать новая услуга, рассказывает издание Новини.LIVE.

Что известно о новом сервисе подписок от ПриватБанка

Как отметили в пресс-службе финучреждения, через несколько недель банк представит уникальный для украинского рынка сервис подписок, который будет гарантировать специальные цены и преимущества от партнеров банка, которыми ежедневно пользуются клиенты, наряду с другими финансовыми предложениями.

Среди прочего, они будут включать дополнительные скидки на:

продукты;

топливо;

посылки;

стриминговые сервисы (кино/музыка);

другие услуги.

По данным банка, для таких подписок будут действовать сниженные, а иногда даже нулевые тарифы на осуществление операций и переводов. Речь идет не просто о банковской карте, а о совершенно новой форме обслуживания в банке, которая будет сочетать финансовые преимущества со специальными предложениями от партнеров.

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В частности, будет выгоднее оплачивать через ПриватБанк услуги Новой почты, Сильпо, Netflix, YouTube, Spotify.

Как поясняют в банке, подписки стали ответом на запросы клиентов банка и были разработаны совместно с ними.

Сейчас соответствующий сервис находится на стадии закрытого бета-тестирования. Согласно планам ПриватБанка, в сентябре 2026 года он станет доступен для всех клиентов.

Какими будут правила и сколько сэкономят клиенты ПриватБанка

Согласно условиям, "ПриватПодписка" не будет платой за базовое пользование услугами финансового учреждения. Для клиентов, которым хватает стандартных услуг и которые не желают пользоваться дополнительными предложениями партнеров банка, останется бесплатный уровень обслуживания. Примечательно также, что для этого уровня банк также отменит ряд комиссий.

Учитывая это, подписка станет исключительно личным выбором клиентов. Если же граждане регулярно пользуются сервисами партнеров, подписка позволит получать их на специальных условиях и дополнительно иметь доступ к другим выгодным банковским предложениям.

Ключевой ценностью услуги станет возможность экономить на повседневных сервисах: иногда скидки будут превышать стоимость самой подписки и позволят сэкономить до 1000 грн ежемесячно.

Кроме того, клиентам будут предоставляться более выгодные условия пользования банковскими продуктами. Речь идет о спецтарифах, кэшбэке, ставках, кредитных условиях и других преимуществах.

"Мы собрали в одном продукте то, чем люди пользуются каждый день. Для отдельных сервисов подписчики получают специальные условия, которые позволяют существенно экономить. В то же время банковские преимущества являются дополнительной ценностью подписки. То есть клиент получает больше выгоды и от ежедневных покупок, и от пользования банковскими услугами", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об изменении подхода к предоставлению услуги "Оплата частями". Теперь клиенты имеют право самостоятельно устанавливать большее количество платежей. Это позволит снизить нагрузку на собственный бюджет. В то же время такая опция будет предусматривать взимание комиссии в размере 1,9% от стоимости товара.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке, начиная с 31 августа, истечет срок действия льготных условий на международные переводы. Из-за этого украинцы, которые регулярно осуществляют переводы, больше не смогут воспользоваться такими преимуществами. Ранее банк неоднократно переносил срок окончания действия акции. В частности, за переводы с карты иностранного банка на карту Привата будет взиматься комиссия в размере 1,5% вместо 1%.