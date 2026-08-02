Рассрочка на кошек и собак: украинка сделала Monobank неожиданное предложение

Приложение monobank, кот и собака. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы предложили Monobank ввести рассрочку на покупку домашних животных. Идея появилась после поста пользовательницы в Threads, которая написала соучредителю банка Олегу Гороховскому, что хотела бы осуществить мечту мужа и купить собаку в кредит.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Threads.

Украинка попросила добавить питомники в список товаров, на которые можно оформить "Покупку в рассрочку". Но другие пользователи по-разному отнеслись к такому предложению.

Некоторые выступили категорически против такой инициативы и подчеркнули, что животные — не товар, который можно просто положить в корзину или оформить в кредит.

"Покупка животного в кредит создает риск импульсивных решений, к которым люди могут быть финансово или эмоционально не готовы. А от этого в первую очередь страдают сами животные", — пишут украинцы.

Также пользователи отметили, что в украинских приютах сейчас находятся тысячи кошек и собак, которые ищут семью, и чтобы подарить им дом, никакая рассрочка не нужна.

Впрочем, автор поста пояснила, что ее сообщение носило шуточный характер. По её словам, у нее дома уже живет собака и два кота, которых она в свое время забрала с улицы.

"Риск есть всегда. Даже те, кто покупает собак за собственные средства, иногда возвращают их обратно. Я же могла просто взять кредит наличными и купить животное. К тому же рассрочка — это не подарок, ее еще нужно выплачивать", — написала она.

В комментариях большинство пользователей не поддержали позицию автора поста. Люди обратили внимание, что покупка животного — это лишь начало расходов.

Владельцы домашних питомцев напомнили, что помимо самой покупки нужно оплачивать качественный корм, вакцинацию, регулярные осмотры у ветеринара, средства от паразитов, лекарства, игрушки, а иногда — услуги кинолога или зоопсихолога.

По мнению многих комментаторов, если человек не может позволить себе купить животное без кредита, стоит хорошо взвесить, хватит ли у него средств на его дальнейшее содержание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Monobank запустили новую функцию, позволяющую блокировать переводы от нежелательных отправителей. Она появилась после жалоб клиентов на то, что некоторые люди использовали комментарии к переводам как способ связаться с ними после блокировки в мессенджерах и соцсетях.

Также Новини.LIVE писали, что клиенты Monobank начали платить комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay. В то же время банк оставил бесплатным пополнение через monobox, City24, терминалы А-Банка, а также в кассах банков и "Укрпочты".