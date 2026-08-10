Расчеты за газ: за что могут дополнительно взыскать от 435 грн

Работники газовой отрасли, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году специалисты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" проводят техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (ТО ВБСГ) и газовых приборов в рамках обязательных условий эксплуатации. Стоимость соответствующих услуг для некоторых потребителей может начинаться от 435 грн, а нарушителям соответствующего требования грозит отдельное финансовое наказание.

О том, за что взимаются дополнительные платежи, рассказывает издание Новини.LIVE.

Необходимость проверки газовых сетей и приборов в 2026 году

Как сообщили в одном из филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", в этом году предусмотрены два отдельных расчета за техническое обслуживание газовых сетей. Речь идет о:

Внутридомовых системах — где проводится проверка общей газовой сети многоэтажных домов (в подъездах, на фасадах). За это потребители должны платить по тарифу, который будет установлен отдельно для каждого объекта и будет зависеть от длины труб и количества квартир в доме. Внутри квартиры или частного дома — где проводится мониторинг работоспособности личных приборов учета, трубопроводов после запорного крана, газовой плиты или котла. Для проведения такой проверки владелец должен самостоятельно подписать соглашение.

Требование о проведении технического обслуживания приборов в доме применяется только один раз в год. В услугу входит регулярная чистка горелок и смазка кранов, что гарантирует отсутствие утечек газа и экономию, поскольку исправные приборы будут потреблять меньше ресурса.

Владельцы жилья имеют право самостоятельно выбрать исполнителя таких работ, однако предприятие должно иметь лицензию. После проведения проверки газораспределительной компании необходимо будет предоставить договор с сертифицированной компанией, выполнявшей техническое обслуживание.

Проведение такой проверки является обязанностью всех клиентов, являющихся балансодержателями или собственниками жилья. При этом устройства, не прошедшие обязательное ежегодное техническое обслуживание, будут отключать. Безопасность использования природного газа является общей ответственностью, пояснили в Газсети.

Сколько стоят проверки газовых сетей и приборов

Стоимость технического обслуживания будет определяться в зависимости от количества и типа оборудования в доме, а также сложности приборов. В связи с этим сумма в квитанциях за обслуживание может существенно различаться.

В стандартный соцпакет должны входить:

проверка внутренних газопроводов;

смазка крана на плите, кранов самого прибора;

очистка горелок.

Данный пакет рассчитан на квартиры, в которых установлены только газовые плиты. Ориентировочная стоимость составляет 435 грн.

В случае технического обслуживания частных домов цена будет значительно ниже. Услуга будет стоить от 1 500 до 2 000 грн. Чем больше будет техники (отопительные котлы, газовые водонагреватели, колонки), тем выше окажется итоговая сумма к оплате.

Скидок на соответствующие услуги государственные стандарты не предусматривают.

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