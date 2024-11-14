Пенсия по возрасту – для кого действуют льготные условия в 2024 году

Ранний выход на пенсию — профессии с льготными условиями
Законодательством Украины предусмотрены льготные условия выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Это касается украинцев, работавших в условиях особо вредного или тяжелого производства.
О том, кто может выйти на пенсию раньше за других, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может выйти на пенсию раньше
Льготные условия назначения пенсии по возрасту действуют для людей, имеющих достаточный стаж работы в тяжелых или вредных условиях и достигших определенного пенсионного возраста.
Независимо от последнего места работы льгота предоставляется работникам, которые полный рабочий день трудились на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда после достижения 50 лет.
Для женщин пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет, в зависимости от даты рождения. Требования к стажу у таких работников таковы:
- от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах — у мужчин;
- от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах — у женщин.
Даже если у работника нет соответствующего количества стажа, но половину времени он трудился на вредных работах, его пенсионный возраст может быть снижен:
- Мужчинам — на 12 месяцев за каждый год вредоносной работы.
- Женщинам — на 16 месяцев за каждый год вредоносной работы.
Для кого еще действуют льготные условия
Работники, привлеченные к работам по списку №2, имеют право выйти на пенсию в 55 лет (для женщин возраст повышается постепенно до 55 лет). Для этого нужен стаж:
- от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах — у мужчин;
- от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на вредных работах — у женщин.
Список производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на раннюю пенсию, утверждается постановлениями Кабинета Министров Украины. При этом право на льготную пенсию определяется по спискам, действовавшим в период работы лица.
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