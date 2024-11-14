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Ранний выход на пенсию — профессии с льготными условиями

14 ноября 2024 06:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсия по возрасту – для кого действуют льготные условия в 2024 году
Пенсионерка сидит на скамейке Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Законодательством Украины предусмотрены льготные условия выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. Это касается украинцев, работавших в условиях особо вредного или тяжелого производства.

О том, кто может выйти на пенсию раньше за других, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может выйти на пенсию раньше

Льготные условия назначения пенсии по возрасту действуют для людей, имеющих достаточный стаж работы в тяжелых или вредных условиях и достигших определенного пенсионного возраста.

Независимо от последнего места работы льгота предоставляется работникам, которые полный рабочий день трудились на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда после достижения 50 лет.

Для женщин пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет, в зависимости от даты рождения. Требования к стажу у таких работников таковы:

  • от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах — у мужчин;
  • от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах — у женщин.

Даже если у работника нет соответствующего количества стажа, но половину времени он трудился на вредных работах, его пенсионный возраст может быть снижен:

  1. Мужчинам — на 12 месяцев за каждый год вредоносной работы.
  2. Женщинам — на 16 месяцев за каждый год вредоносной работы.

Для кого еще действуют льготные условия

Работники, привлеченные к работам по списку №2, имеют право выйти на пенсию в 55 лет (для женщин возраст повышается постепенно до 55 лет). Для этого нужен стаж:

  • от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах — у мужчин;
  • от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 10 лет на вредных работах — у женщин.

Список производств, профессий и должностей, работа на которых дает право на раннюю пенсию, утверждается постановлениями Кабинета Министров Украины. При этом право на льготную пенсию определяется по спискам, действовавшим в период работы лица.

Ранее мы писали, что большинство пенсионеров напрямую зависит от государственных выплат. Однако уже в следующем году могут ввести изменения, из-за которых некоторым украинцам прекратят начисление пенсий.

Также мы рассказывали, что некоторым украинским пенсионерам назначаются доплаты на надбавки. В некоторых случаях размер выплат может возрасти почти на 1000 грн.

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